Любопитно

Принц Хари игра поло в Аспен преди ваканцията си с Меган Маркъл

Принц Хари беше забелязан да играе поло и да кара ски в Аспен преди празничните си планове с Меган Маркъл, на фона на информации за предстояща новогодишна ваканция и напрежение около отношенията на херцогинята с баща ѝ

18 декември 2025, 10:07
На кого отдава почит църквата днес

На кого отдава почит църквата днес
Лекар разкрива как

Лекар разкрива как "тихият убиец" унищожава костите
Първи трейлър на документалния филм за Мелания Тръмп

Първи трейлър на документалния филм за Мелания Тръмп
The Weeknd продаде музикалния си каталог за $1 милиард

The Weeknd продаде музикалния си каталог за $1 милиард
Стилът е наследствен: Дъщерята на Гуинет Полтроу повтори нейна култова визия от 90-те

Стилът е наследствен: Дъщерята на Гуинет Полтроу повтори нейна култова визия от 90-те
Повратният момент за Кейт Мидълтън: Как тя си върна увереността, след като „погледна в бездната“

Повратният момент за Кейт Мидълтън: Как тя си върна увереността, след като „погледна в бездната“
Тайната на 100-годишния Дик Ван Дайк: Навикът, който науката не може да отрече

Тайната на 100-годишния Дик Ван Дайк: Навикът, който науката не може да отрече
„Аватар: Огън и пепел“ – 197 минути визуален шум и изчерпано въображение

„Аватар: Огън и пепел“ – 197 минути визуален шум и изчерпано въображение

П ринц Хари се появи на игрището за поло в Аспен, щата Колорадо, малко преди предстоящите си планове за почивка с Меган Маркъл и семейството им.

Снимки показват 41-годишния херцог на Съсекс, който в сряда играе приятелски мач по поло с приятели. Появата му създава впечатление за активна спортна пауза преди празничните пътувания на семейството.

Принцът изглеждаше в отлично настроение, демонстрирайки добре отработените си умения на кон. Той беше облечен със светлосиня поло фланелка на отбора на Aspen Valley и бели панталони, като допълни визията си с тъмни слънчеви очила и пълна спортна екипировка.

Хари вече е бил в популярния курорт в Колорадо през 2021 г., когато участва в благотворителен мач по поло малко след раждането на дъщеря си принцеса Лилибет, която сега е на 4 години. Часове преди появата на кадрите от поло мача бяха публикувани и допълнителни снимки, на които принцът кара ски с дългогодишния си приятел Начо Фигерас.

„Принц Хари беше с Начо около четири часа в планината. Двамата прекараха деня в ски и се насладиха на обяд заедно в един от ресторантите в курорта“, разкри източник пред списание Hello!. „Хари изглеждаше щастлив и към него се присъединиха и няколко приятели от мъжки пол по пистите.“

Според изданието, нито 44-годишната Меган Маркъл, нито децата им са пътували с него. Въпреки това, както Page Six съобщи по-рано тази седмица, се очаква семейството да отпразнува коледните празници у дома в Монтесито, Калифорния, заедно с децата си и майката на Маркъл – Дория Рагланд.

По информация на медиите обаче родителите са планирали скоро след това да заминат с приятели на бляскава новогодишна ваканция извън страната.

Празничните пътувания съвпадат с период, в който звездата от „С любов, Меган“ е подложена на критики заради това, че не се е появила, за да подкрепи болния си баща Томас Маркъл. Това се случва малко след като той е претърпял спешна операция заради опасен кръвен съсирек, вследствие на която му е бил ампутиран кракът.

Докато представител на кралското семейство по-рано заяви, че херцогинята на Съсекс се е свързала с баща си, самият Томас твърди, че не е получил никаква кореспонденция от дъщеря си. „Не искам да умра отчужден от Меган. Искам да се запозная с внуците си. Може би ще е хубаво да се запозная и със съпруга ѝ“, каза Томас пред „Дейли Мейл“ по това време.

В най-скорошната актуализация представител на семейство Съсекс заяви пред Page Six, че Маркъл най-накрая е успяла да изпрати писмо до баща си.

„За херцогинята беше изключително трудно да се свърже с баща си насаме, въпреки усилията ѝ през последните няколко дни“, каза представителят. „С подкрепата на надеждни и доверени контакти, кореспонденцията ѝ вече е в негови ръце.“

Източник: pagesix.com    
Принц Хари Поло Аспен Меган Маркъл Семейни отношения Празнични пътувания Ски Томас Маркъл Здравословни проблеми Херцог на Съсекс
Последвайте ни

По темата

"Морал, единство, чест" на консултации при президента Румен Радев

"Алианса за права и свободи" от "Дондуков" 2: Нов кабинет в сегашното НС е почти невъзможен

"Победените от мен ме носеха на ръце" - пътят на Боян Радев от рудника до олимпийския връх

"Или пари днес, или кръв утре" - ключова среща на ЕС за финансиране на Украйна със замразени руски активи

Проверяват банки за нередности в студентските кредити

Проверяват банки за нередности в студентските кредити

pariteni.bg
Ford сложи ДВГ на електрическия F-150 Lightning

Ford сложи ДВГ на електрическия F-150 Lightning

carmarket.bg
Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери
Ексклузивно

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Преди 16 часа
Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната
Ексклузивно

Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната

Преди 12 часа
Човек беше прегазен от три коли на АМ
Ексклузивно

Човек беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Преди 15 часа
Протест срещу еврото блокира центъра на София
Ексклузивно

Протест срещу еврото блокира центъра на София

Преди 15 часа

Виц на деня

Купих си смарт часовник. Сега знам точно колко време закъснявам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Питър Грийн

Мистериозната смърт на Питър Грийн - близките търсят отговори

Любопитно Преди 7 минути

Идеята, че актьорът може да е сложил край на живота си през 2025 г. е немислима за дългогодишния му мениджър Грег Едуардс

<p>Екзотични морски животни спрени на &quot;Капитан Андреево&quot;</p>

Живи корали с природозащитен статут хванати на "Капитан Андреево"

България Преди 9 минути

Морските неподвижни животни са разкрити в товарното помещение на автобус

Пеевски: Ще подам искане до комисията да преценят дали има нужда от моята охрана

Пеевски: Ще подам искане до комисията да преценят дали има нужда от моята охрана

Свят Преди 23 минути

Пеевски посочи, че искането му ще бъде направено преди заседанието на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

Лукашенко: Американското признание е отправна точка за диалог

Лукашенко: Американското признание е отправна точка за диалог

Свят Преди 27 минути

Западът не призна беларуския президент за преизбран

Проверяват банки за нередности в студентските кредити

Проверяват банки за нередности в студентските кредити

България Преди 27 минути

Банките имат 14 дни за корекции на договорите

"Величие" поиска оставките на омбудсмана и заместника му

"Величие" поиска оставките на омбудсмана и заместника му

България Преди 34 минути

Тя изложи два случая, които, според „Величие“, показват пълна институционална абдикация

Тежка катастрофа край Разград, шофьор е с опасност за живота

Тежка катастрофа край Разград, шофьор е с опасност за живота

България Преди 43 минути

Транспортиран е в разградската болница с фрактури на двата крака, тазобедрена кост, ребра и лумбални прешлени, с опасност за живота

Умора в края на годината – кои зодии имат нужда от почивка сега

Умора в края на годината – кои зодии имат нужда от почивка сега

Любопитно Преди 46 минути

Астролози предупреждават, че краят на 2025 г. може да се превърне в период на сериозно емоционално изтощение за няколко зодии

<p>Калас: ЕС ще се споразумее за руските активи в полза на Украйна</p>

Кая Калас: ЕС ще се споразумее за руските активи в полза на Украйна

Свят Преди 49 минути

Тя каза, че това няма да е първия път, в който се намира решение при много сложна ситуация

NOVA изпраща годината със специална празнична програма

NOVA изпраща годината със специална празнична програма

Любопитно Преди 54 минути

Забавления, положителна енергия и музика поставят финала на изминаващата 2025-а

Пощенска банка и туристическа агенция „Бохемия“ поставят клиента в центъра на нов тип първокласно преживяване

Пощенска банка и туристическа агенция „Бохемия“ поставят клиента в центъра на нов тип първокласно преживяване

Любопитно Преди 1 час

То е част от програмата Beyond Banking и предлага ексклузивни оферти, бързо финансиране и широко портфолио от желани дестинации

Google Gemini става още по-умен, бърз и евтин

Google Gemini става още по-умен, бърз и евтин

Технологии Преди 1 час

Новата версия 3 Flash на алгоритъма предлага подобрения във всички аспекти на работата си и допълнително ще "притесни" способностите на ChatGPT, който сякаш започва да изостава.

Ето какво трябва да сложите първо в багажа

Ето какво трябва да сложите първо в багажа

Застраховане Преди 1 час

Когато имате застраховка, знаете, че има на кого да разчитате

Тръмп одобри най-голямата оръжейна сделка на САЩ с Тайван

Тръмп одобри най-голямата оръжейна сделка на САЩ с Тайван

Свят Преди 1 час

Относителното размразяване в отношенията между Вашингтон и Пекин не е повлияло на подкрепата на САЩ за сигурността на самоуправляващия се остров

Божидар Андреев е дал положителна допинг проба

Божидар Андреев е дал положителна допинг проба

България Преди 1 час

Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел

Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел

Свят Преди 1 час

Начинът на смъртта е определен като убийство

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Владо Пенев влиза в “Мамник”

Edna.bg

Боян Радев си тръгна, но примерът му остана – живот отвъд медалите и славата...

Edna.bg

Гледайте НА ЖИВО: Жребий за 1/4-финалите на Sesame Купа на България

Gong.bg

Ужас: застреляха бивш национал на Еквадор

Gong.bg

МЕЧ на консултации при президента

Nova.bg

Окончателно: Родителите на деца до 12 години - с гъвкаво работно време целогодишно

Nova.bg