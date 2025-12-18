Принц Хари игра поло в Аспен преди ваканцията си с Меган Маркъл

Повратният момент за Кейт Мидълтън: Как тя си върна увереността, след като „погледна в бездната“

П ринц Хари се появи на игрището за поло в Аспен, щата Колорадо, малко преди предстоящите си планове за почивка с Меган Маркъл и семейството им.

Снимки показват 41-годишния херцог на Съсекс, който в сряда играе приятелски мач по поло с приятели. Появата му създава впечатление за активна спортна пауза преди празничните пътувания на семейството.

Prince Harry hits the polo field in Aspen ahead of holiday trip with Meghan Markle https://t.co/V62qUCosPk pic.twitter.com/EMo5k8bcSg — Page Six (@PageSix) December 18, 2025

Принцът изглеждаше в отлично настроение, демонстрирайки добре отработените си умения на кон. Той беше облечен със светлосиня поло фланелка на отбора на Aspen Valley и бели панталони, като допълни визията си с тъмни слънчеви очила и пълна спортна екипировка.

Хари вече е бил в популярния курорт в Колорадо през 2021 г., когато участва в благотворителен мач по поло малко след раждането на дъщеря си принцеса Лилибет, която сега е на 4 години. Часове преди появата на кадрите от поло мача бяха публикувани и допълнителни снимки, на които принцът кара ски с дългогодишния си приятел Начо Фигерас.

„Принц Хари беше с Начо около четири часа в планината. Двамата прекараха деня в ски и се насладиха на обяд заедно в един от ресторантите в курорта“, разкри източник пред списание Hello!. „Хари изглеждаше щастлив и към него се присъединиха и няколко приятели от мъжки пол по пистите.“

Prince Harry is doing what is loves, playing Polo in this Aspen scenic setting!



What a beautiful scenery! pic.twitter.com/a1cC93vwXM — Carmella (@Sussex5525) December 18, 2025

Според изданието, нито 44-годишната Меган Маркъл, нито децата им са пътували с него. Въпреки това, както Page Six съобщи по-рано тази седмица, се очаква семейството да отпразнува коледните празници у дома в Монтесито, Калифорния, заедно с децата си и майката на Маркъл – Дория Рагланд.

По информация на медиите обаче родителите са планирали скоро след това да заминат с приятели на бляскава новогодишна ваканция извън страната.

Празничните пътувания съвпадат с период, в който звездата от „С любов, Меган“ е подложена на критики заради това, че не се е появила, за да подкрепи болния си баща Томас Маркъл. Това се случва малко след като той е претърпял спешна операция заради опасен кръвен съсирек, вследствие на която му е бил ампутиран кракът.

Докато представител на кралското семейство по-рано заяви, че херцогинята на Съсекс се е свързала с баща си, самият Томас твърди, че не е получил никаква кореспонденция от дъщеря си. „Не искам да умра отчужден от Меган. Искам да се запозная с внуците си. Може би ще е хубаво да се запозная и със съпруга ѝ“, каза Томас пред „Дейли Мейл“ по това време.

В най-скорошната актуализация представител на семейство Съсекс заяви пред Page Six, че Маркъл най-накрая е успяла да изпрати писмо до баща си.

„За херцогинята беше изключително трудно да се свърже с баща си насаме, въпреки усилията ѝ през последните няколко дни“, каза представителят. „С подкрепата на надеждни и доверени контакти, кореспонденцията ѝ вече е в негови ръце.“