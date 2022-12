Защо забравихме тези коледни игри? 10 празнични забавления от едно време

К оледните празници обичайно са период, в което всички се събираме с близки и приятели, за да прекараме малко време с тях, имаме повече почивни дни и съответно свободни часове за забавления. Често празничните мигове между различните трапези са изпълнени с игри, разглеждане на снимки и разказване на семейни истории. Картите, асоциациите и някои настолни игри са често предпочитани от големите компании през декемврийските вечери.

Предците ни обаче също са имали своите тайни. Викторианците, например, обичали да събират цялото си семейството около огъня на Коледа и да се отдадат на приключенски игри.

Грузинците са известни с това, че толкова обичали коледните игри, че дори сваляли перуките, които обичайно носели, за да се впуснат в интересни и разкрепостени развлечения. Коледните игри са били популярни и при Тюдорите и средновековните британци.

Някои от тях все още се играят, други са попроменени, а трети напълно забравени. Какви игри са предпочитали за коледните празници хората от близкото и далечното минало?

Нека видим няколко интересни попадения от тях:

1. Снайпдракон

Една от популярните викториански коледни игри е била известна като Снайпдракон. И изобщо не е изненадващо защо е изчезнала - била е твърде опасна! Играта е проста. Домакинът използвал голяма, широка чиния и я пълнел с плодове, например сливи и стафиди. След това наливал ракия, така че плодовете изплували отгоре. Следващата стъпка била сместа да се запали, а играчите да се струпат около пламтящата купа и да се опитат бързо да извадят парчета плодове с голи ръце. Така често се стигало до ядене на все още горящи плодове.

