Внимание, те могат да ви изядат! Зловещите помощници на Дядо Коледа

К огато чуем за помощници на Дядо Коледа, то веднага се сещаме за малките джуджета, които се намират в някоя работилница и майсторят красиви подаръци за всички деца по света. Да, но в различните култури се срещат и други образи на помощници на Дядо Коледа. Те въдворяват ред, пазят и понякога дори наказват. Често плашат малки и големи, и дори не им позволяват да заспят. Кои са Крампус, Ла Бефана и Юл, нека видим в следващите редове.

Крампус – зловещото същество, който бие деца

На пръв поглед Крампус прилича на въплъщение на дявола - с рога, остри зъби, дълъг език, козя брада, копита. Крампус е същество, което е получовек/полукоза, а неговата задача е да бие непослушните деца със снопа си пръчки. Ако те наистина не се държат добре, той ги напъхва в чувала си и ги прогонва за вечни времена.

Според легендите, той е спътник на Свети Никола, който е с гръцки произход, роден в Турция, и се слави със загадъчните си подаръци. Свети Никола е именно познатия ни Дядо Коледа. През XVII в., в някои населени места, Крампус е толкова важна част от Никулден, колкото и Свети Никола! 6 декември или Никулден все още е празник в някои части на Франция, Белгия, Полша, Словакия, Люксембург, Австрия и Германия.

Само в Германия има три версии на Крампус, като всички те си приличат. В Югозападна Германия, например, Белсникъл - облечен в кожа, често маскиран с дълъг език - е този, който бие децата. Във Франция Дядо Коледа е познат като Père Noël и идва със спътник, Père Fouettard, което означава "бияч". Pere Fouettard води началото си от история, написана през 1252 г. В нея се разказва за месар, който ограбва, убива и дори изяжда три малки момчета на път за училище. Но любезният Свети Николас връща децата към живот.

Копитата, козите черти и най-вече тези рога превръщат Крампус в противоречива фигура, тъй като му помагат да бъде оприличен на Дявола. За да се докоснете до истинския дух на Крампус сега, най-добрият начин е да посетите провинция Тирол в западните австрийски Алпи на 5 декември, в навечерието на Никулден. Нощното шествие включва оживена група от духовити хора, облечени в зловещи костюми на Крампус, които се отдават на различни забавления. Дори децата могат да се забавляват и да си спестят боя! Ако се държат добре, разбира се.

Ла Бефана – италианската коледна вещица

Средновековните обичаи на Италия оцеляват и дори се възраждат след нейното обединение. Там езически образи не липсват, а различните фестивали, чествания и празници възвеличават средновековни същества и събития. Италанската Ла Бефана е един от примерите за това.

Ла Бефана прилича на вещица, носи парцаливи дрехи, остра шапка и има голям нос - тя дори лети на метла. Тя се появява всяка година в навечерието на Богоявление (5 януари) - дванадесетия ден от Коледа. Изображения на жени, които изглеждат и се обличат като Ла Бефана, седнали на метли, са забелязвани в различни източници още от 1400 г. Подобни свидетелства спомагат за утвърждаването на средновековната мания към вещиците, която е довела до екзекуцията на хиляди невинни жени. Но в италианския фолклор Ла Бефана съвсем не е лоша и въпреки външния си вид не е призната за "вещица".

