Любопитно

Магията на Коледа и Нова година в Европа: Къде да отидете да празнувате

Ако искате да избягате от рутината и да усетите истинската коледна атмосфера, Европа предлага десетки места, които изглеждат сякаш са нарисувани от художник

20 декември 2025, 07:48
Магията на Коледа и Нова година в Европа: Къде да отидете да празнувате
Източник: iStock

З имните празници в Европа не са просто украсени коледни елхи и панаири. Те са цели микрокосмоси, където ароматът на канела, древната архитектура, греяното вино по площадите и традициите на различни страни се събират в една голяма приказка. Ако искате да избягате от рутината и да усетите истинската коледна атмосфера, Европа предлага десетки места, които изглеждат сякаш са нарисувани от художник за пощенска картичка.

Виена - еталонът на европейската Коледа

Виена е украсена сякаш се готви за премиерата на грандиозна опера: хиляди светлини на площада на кметството, класическа музика на открито, горещ пунш и легендарни долепени къщи.

Градът се превръща в център на коледна елегантност, където коледни песни звучат във всеки двор, а на панаири се продават местни медени свещи и деликатеси със сирене.

Новогодишната нощ тук се празнува с танци по улиците - буквално: центърът на града се превръща в една голяма бална зала.

Прага - град, където празненството изглежда вечно

Чешката столица изглежда сякаш е снимана във всеки коледен филм през зимата. Староместкият площад, ароматът на козуначени коминчета, готическата геометрия и гигантската коледна елха създават характерна за Прага атмосфера.

Коледният пазар тук е един от най-старите и популярни в Европа. А когато започне да вали лек сняг, градът наистина се превръща в приказна картина.

За новогодишната нощ Прага организира мащабни музикални програми по площадите и клубни партита в целия център.

Страсбург е официалната „Коледна столица на Европа“

Страсбург не носи тази титла случайно - той е дом на един от най-старите панаири на континента, действащ от 1570 г. Полуградът изглежда като декор за приказка на братя Грим - дървени фасади, венци, светлинни инсталации, ароматът на горещ ябълков сайдер.

Страсбург залага на местните елзаски традиции: печене на гевреци, коледни представления, дегустации на вино и огромни инсталации на всяка крачка. Нова година се празнува тук във формата на камерни тържества, силно пропити с традициите на региона.

Нюрнберг - градът на легендарния панаир Christkindlesmarkt

Тук се провежда най-известният коледен базар в Германия. Нюрнберг ви потапя в атмосферата на средновековните празници: дървени къщички, меденки Lebkuchen, наденички в кифличка директно от огъня, топло греяно вино и изпълнения на хор Christkind.

В Нюрнберг празникът е много подходящ за семейства: театрите са отворени за публиката, с детски коледни представления и паради. Нова година е по-приглушена, но изключително уютна, особено в старата част на града.

Рованиеми - истинската резиденция на Дядо Коледа

Финландският град на Северния полярен кръг е концентрат на зимна магия: заснежени гори, северно сияние, кучешки впрягове, северни елени, Лапландия в целия ѝ блясък.

Главната атракция е официалната резиденция на Дядо Коледа, където можете да получите писмо от него или да се срещнете с него лично.

В навечерието на Нова година тук цари атмосфера на абсолютна зима: много занимания, сауни, снежни хотели и атмосфера на детски радост, независимо от възрастта.

Брюж - средновековна анимация, която оживява през зимата

Брюж изглежда като град, създаден за новогодишна реклама на шоколад. Канали, къщи със заострени покриви, светлинки и аромат на белгийско какао - комбинация, която просто разтваря всяко лошо настроение.

На централния площад има голяма ледена пързалка, а градът е украсен с изключителна деликатност и елегантност. Новогодишната нощ в Брюж е тиха, но невероятно стилна.

Копенхаген

Дания се фокусира върху комфорта: топли светлини, дървени декорации, минималистични инсталации.

Сърцето на празниците е паркът Тиволи, който се превръща в гигантска коледна приказка с атракции, представления и украси.

Копенхаген е място, изпълнено с уют, какао, семейна атмосфера и дизайн, който винаги впечатлява. В навечерието на Нова година по крайбрежието пускат фойерверки и организират огромни партита.

 

Източник: rbc.ua    
Зимни празници Европа Коледни базари Коледна атмосфера Виена Коледа Прага Коледа Страсбург Коледна столица Нюрнбергски коледен базар Рованиеми Дядо Коледа Празнични лакомства Новогодишни тържества
Последвайте ни
Захлаждане и превалявания на места през уикенда

Захлаждане и превалявания на места през уикенда

Млади германци се записват доброволци за Украйна. Защо?

Млади германци се записват доброволци за Украйна. Защо?

София въвежда

София въвежда "зелен билет" заради мръсния въздух

От „Снежанка“ до „Машина за разбиване“: 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

От „Снежанка“ до „Машина за разбиване“: 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

Българите масово купуват злато: Продажбите скочиха със 70%

Българите масово купуват злато: Продажбите скочиха със 70%

pariteni.bg
Настроението на котките влияе ли се от времето

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Ексклузивно

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 10 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ексклузивно

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 9 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Ексклузивно

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 11 часа
Центърът
Ексклузивно

Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 9 часа

Виц на деня

Всеки ти казва - не пий, вредно е, не яж сладко, не яж пилешко, свинско, телешко месо, вредно е. И като се разболееш. - Ето…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Игнажден според народните поверия: Дъжд или слънце – какво вещае годината

Любопитно Преди 6 минути

На този ден честваме паметта на свещеномъченик Игнатий Богоносец

<p>САЩ започнаха операция срещу &quot;Ислямска държава&quot; в Сирия</p>

САЩ започнаха операция срещу "Ислямска държава" в Сирия след атака в Палмира

България Преди 14 минути

"Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим"

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Свят Преди 8 часа

Очаква се документите да хвърлят светлина върху връзките на опозорения финансист

Зеленски отговори на полския президент

Зеленски отговори на полския президент

Свят Преди 9 часа

Зеленски добави, че „между двете съседни държави не може да има враждебност“

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Свят Преди 9 часа

Президентът на САЩ заяви още, че ще последват нови задържания на петролни танкери

Турция предупреди Украйна и Русия

Турция предупреди Украйна и Русия

Свят Преди 11 часа

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Свят Преди 12 часа

САЩ не чакат да им бъде платено

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

България Преди 13 часа

Мярката на Евтимов бе гледана при закрити врата

Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

Свят Преди 13 часа

Стив Уиткоф, пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се срещне днес със съветниците по въпросите на националната сигурност на Украйна и трите европейски сили – Франция, Германия и Великобритания

<p>Отмениха уикенд винетката заради проблем с цените в евро</p>

ВАС отмени уикенд винетката заради неправилно превалутиране в евро

България Преди 14 часа

Причината е неправилно закръгляване при превалутирането на цената от левове в евро в нарушение на Закона за въвеждане на еврото

Илияна Йотова

Вицепрезидентът Илияна Йотова прогнозира кога ще са парламентарните избори

България Преди 14 часа

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

Любопитно Преди 14 часа

В България едното затъмнение ще се вижда съвсем скромно

<p>Ще избухне ли война между САЩ и Венецуела</p>

Кризата в Карибите се задълбочава – ще избухне ли война между САЩ и Венецуела

Свят Преди 14 часа

Засилващият се натиск над Каракас най-вероятно ще доведе до свалянето от власт на президента Николас Мадуро, прогнозират експерти

Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна

Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна

Свят Преди 14 часа

СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК

СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК

България Преди 15 часа

Въпреки осемте иска срещу избора на Весела Лечева, по две дела вече има влезли в сила решения, които потвърждават законността на избора и решенията на Общото събрание от 19 март 2025 г., а противоречащо решение, счетено за незаконосъобразно, ще бъде обжалвано пред САС, се казва в официална позиция юридическия екип на Весела Лечева

Нова измама, крадат банкови данни с QR код

Нова измама, крадат банкови данни с QR код

България Преди 15 часа

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 20 декември, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 20 декември, събота

Edna.bg

Джейк Пол след загубата от AJ: Челюстта ми е счупена, ще се боря за световната титла

Gong.bg

Джошуа: Ако Тайсън Фюри е наистина "лошо момче", да дойде да го покаже на ринга

Gong.bg

Дъжд през уикенда в Източна България

Nova.bg

„Дотам и обратно”: Бъдни вечер в Лудогорието - постни капански вкусотии

Nova.bg