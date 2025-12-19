Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

С лужители на Мемориалния центъра за сценични изкуства "Джон Ф. Кенеди" добавиха днес името на американския президент Доналд Тръмп към официалното название на културното учреждение, като то вече е преименувано на "Тръмп-Кенеди" след решение на управителния му съвет, предаде "Асошиейтед прес".

Управителният съвет на Центъра, съставен в по-голямата си част от съюзници на Тръмп, гласува вчера промяната на името, чийто изменен вариант може да се види и на сайта на институцията.

Решението беше разкритикувано като незаконно от страна на партията на демократите, които заявиха, че то поругава паметта на бившия президент, убит през 1963 г.

Членове на семейството на бившия президент Кенеди също оспориха преименуването на културното учреждение.

От началото на втория си мандат през януари тази година, Тръмп предприе редица агресивни действия, за да затвърди името си, като например събарянето на източното крило на Белия дом за построяването на бална зала с площ от 8361 квадратни метра и изгради веранда на мястото на розариума.