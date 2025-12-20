Внимание, туристи и скиори: ПСС сигнализира за хлъзгави и заледени терени в планините

Въвеждат отново Зелен билет за 1 лев в градския транспорт заради мръсния въздух в София

Д обри са условията за туризъм в планините, но снежната покривка е заледена и хлъзгава и хората трябва да са много внимателни на такъв терен, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Източник: iStock

Времето е относително топло, в най-високите части на Стара планина е минус 4 градуса, тихо и ясно, на места облачно. Големият проблем е, че снежната покривка е заледена и е много хлъзгаво, т.е. хората трябва да ползват "котки" и да се осигуряват при преминаване на снежни терени, посочиха от ПСС.

Няма данни за инциденти в планините през изминалото денонощие, информираха още от спасителната служба.