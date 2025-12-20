Израелски удар срещу училище в Газа, има загинали

П етима палестинци бяха убити при израелска атака срещу училище в квартал Ал Туфа, източно от град Газа, в което са били настанени разселени хора, предаде Ройтерс, позовавайки се на директорът на болницата "Аш Шифа" д-р Мохамед Абу Селмия.
* Видеото е архивно!
По-голямата част от убитите са деца, а няколко от ранените са били настанени в болници, съобщи Палестинската гражданска служба за спешна помощ, като добави, че са успели да извадят телата едва след като Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси е съгласувала това с израелските сили.
A new violation of the ceasefire occurred last night, as Israeli occupation forces shelled a school sheltering displaced civilians in the al-Tuffah neighborhood, east of Gaza City.— Quds News Network (@QudsNen) December 20, 2025
Palestinian civilians, including children and women, were killed in the massacre, which took place… pic.twitter.com/Bww7wEzqPn
Израелската армия съобщи във връзка с атаката, че са били са били идентифицирани няколко подозрителни лица в командите структури извън определената линия за прекратяване на огъня и че израелските сили са открили огън по тях. "Израелската армия е запозната с твърденията за жертви в района и подробностите (около случилото се) се разглеждат", се посочва в изявление.
Палестинската въоръжена групировка "Хамас" определи атаката като "брутално престъпление" и поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня.
Israeli forces have carried out a deadly attack on a shelter in Gaza City as senior officials from Qatar, Egypt and Turkiye were in the US for talks on reaching the next phase of the shaky ceasefire https://t.co/ugRqpKm3Bb pic.twitter.com/CMOU5jC0G2— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 20, 2025
С петимата убити, броят на палестинците, убити при израелски удари, достигна 400 от началото на споразумението за прекратяване на огъня през октомври, съобщи контролираното от "Хамас" Министерство на здравеопазването на Газа.
Израел заяви, че за същия период палестински въоръжени групировки са убили трима израелски войници.