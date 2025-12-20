България

"Билков пилинг" остави млада майка с изгаряния втора степен

Процедурата е извършена в хол на апартамент от човек, който не фигурира в лекарския регистър

20 декември 2025, 11:13
Внимание, туристи и скиори: ПСС сигнализира за хлъзгави и заледени терени в планините

Внимание, туристи и скиори: ПСС сигнализира за хлъзгави и заледени терени в планините
Захлаждане и превалявания на места през уикенда

Захлаждане и превалявания на места през уикенда
СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище
СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК

СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК
Въвеждат отново Зелен билет за 1 лев в градския транспорт заради мръсния въздух в София

Въвеждат отново Зелен билет за 1 лев в градския транспорт заради мръсния въздух в София
Увеличиха присъдата за убийството на Митко от Цалапица

Увеличиха присъдата за убийството на Митко от Цалапица
МВР въвежда мерки за безопасно движение по пътищата по празниците

МВР въвежда мерки за безопасно движение по пътищата по празниците
Григор Димитров се раздели с треньора си Дани Валверду

Григор Димитров се раздели с треньора си Дани Валверду

Е дна процедура за освежаване на кожата, рекламирана като „напълно безбидна“, завърши с тежки последствия за Лиана Георгиева. Младата майка се подлага на т.нар. „билков пилинг“, но вместо очаквания резултат, получава сериозни изгаряния.

Лиана разказва, че още на петата минута от началото на процедурата челото ѝ започва да кърви. Въпреки това козметичката Петя Делчева я уверява, че „всичко ще бъде наред“. Кошмарът обаче започва след прибирането у дома - от лицето на Лиана започва да тече гной, тя усеща силно парене и подуване.

След часове мълчание, Делчева изпраща съобщение, в което признава, че не е попитала за използваната от клиентката козметика. Според нея реакцията е резултат от смесването на две киселини. 

"Лекар се уплаши от вида ми": Жена твърди, че е обезобразена след процедура с лазер

  • Диагнозата: Химическо изгаряне втора степен

Състоянието на пострадалата налага спешна помощ в болница „Пирогов“. Лекарите издават амбулаторен лист с диагноза: „Химическо изгаряне на главата и шията, втора степен“.

Д-р Иван Балабански от Клиниката по изгаряния на „Пирогов“ коментира пред NOVA, че няма представа какво представлява „билков пилинг“. Той подчертава, че пилингите са предимно химически процедури и не трябва да се възприемат като „спа процедури“, защото крият риск, ако не се извършват от квалифициран персонал.

Източник: NOVA

Екипът на NOVA е извършил проверка, която разкрива притеснителни факти:

  1. Регистри: Името на Петя Делчева не присъства в сайта на Българския лекарски съюз.
  2. Условия: Процедурите се извършват в хола на апартамент в жилищен блок, където има две козметични легла. Лиана споделя, че докато са обработвали нейното лице, на съседното легло са поставяли ботокс на друго момиче.
  3. Жалби: Срещу Делчева има подадени сигнали до РЗИ и Прокуратурата още в края на 2022 г. Въпреки това тя продължава да рекламира дейността си в социалните мрежи, включително услуги като филъри и ботокс.

 Колко опасни могат да са козметичните интервенции всъщност?

  • Заплахи и последствия

След като Лиана публикува историята си, за да предупреди други жени, получава заплаха от Петя Делчева: „Ако не изтриеш поста, ще те съдя за уронване на престиж“. Пострадалата обаче споделя, че вече е получила множество съобщения от други жени, пострадали от същата козметичка.

Прогнозата за възстановяването на Лиана е дълга – тя не трябва да се излага на слънце през следващите 6 месеца до една година и е длъжна да използва слънцезащита с фактор 50+. „Съветвам момичетата да не се доверяват толкова лесно и да проучват специалистите“, призовава тя.

Източник: NOVA    
билков пилинг химическо изгаряне втора степен изгаряне нелицензирана козметичка козметични процедури Лиана Георгиева Петя Делчева обезобразяване опасни практики нерегламентирани процедури
Последвайте ни

По темата

"Една крачка ме спаси от директен удар": Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" в София

"Да си невротичен не е добре": Агенти на ФБР са ровили в бельото на Мелания Тръмп

"Билков пилинг" остави млада майка с изгаряния втора степен

Игнажден според народните поверия: Дъжд или слънце – какво вещае годината

Игнажден според народните поверия: Дъжд или слънце – какво вещае годината

Еврозоната носи неприсъствени дни: Колко ще ви платят за работа тогава

Еврозоната носи неприсъствени дни: Колко ще ви платят за работа тогава

pariteni.bg
4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Ексклузивно

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 13 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ексклузивно

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 12 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Ексклузивно

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 15 часа
Центърът
Ексклузивно

Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 12 часа

Виц на деня

Всеки ти казва - не пий, вредно е, не яж сладко, не яж пилешко, свинско, телешко месо, вредно е. И като се разболееш. - Ето…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп пътува до Флорида за нов кръг преговори за Украйна в Маями

Доналд Тръмп пътува до Флорида за нов кръг преговори за Украйна в Маями

Свят Преди 54 минути

"Планираме много срещи", каза президентът на поляната пред Белия дом

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Свят Преди 1 час

През тази година броят на екзекуциите на иранци, осъдени за шпионаж в ползва на Израел, нарасна значително

Израелски удар срещу училище в Газа, има загинали

Израелски удар срещу училище в Газа, има загинали

Свят Преди 2 часа

По-голямата част от убитите са деца

Коя е Елеонора - "хамелеонът" сред българските джебчии в Европа

Коя е Елеонора - "хамелеонът" сред българските джебчии в Европа

Свят Преди 2 часа

Разследване разкрива как парите от испанските туристи се превръщат в луксозни имоти у нас

Болсонаро временно напуска затвора, предстои му операция

Болсонаро временно напуска затвора, предстои му операция

Свят Преди 3 часа

Болсонаро беше осъден през септември за заговор за преврат след загубата си на президентските избори от Луиз Инасио Лула да Силва

<p>САЩ започнаха операция срещу &quot;Ислямска държава&quot; в Сирия</p>

САЩ започнаха операция срещу "Ислямска държава" в Сирия след атака в Палмира

България Преди 3 часа

"Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим"

,

Магията на Коледа и Нова година в Европа: Къде да отидете да празнувате

Любопитно Преди 3 часа

Ако искате да избягате от рутината и да усетите истинската коледна атмосфера, Европа предлага десетки места, които изглеждат сякаш са нарисувани от художник

<p>Рубио: Отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск</p>

Рубио предупреди: Отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск

Свят Преди 3 часа

София въвежда "зелен билет" заради мръсния въздух

София въвежда "зелен билет" заради мръсния въздух

България Преди 4 часа

Мярката се въвежда за първи път през този сезон във връзка с прогнозата на НИМХ за образуване на мъгли и условия за задържане на фини прахови частици

Яжте киви по това време на деня, за повече ползи

Яжте киви по това време на деня, за повече ползи

Любопитно Преди 4 часа

Времето, в което ядете киви, може да промени енергията и съня ви

"Патриотичен маратон" за децата в Русия преди Нова година

"Патриотичен маратон" за децата в Русия преди Нова година

Свят Преди 4 часа

Децата в Русия се срещат с военни, подготвят колети за фронта, леят свещи, плетат маскировъчни мрежи и се учат да боравят с оръжие - предновогодишно са включени в "патриотичен маратон"

„Ти ме научи на любов“: Жена се омъжи за герой, създаден от ChatGPT

„Ти ме научи на любов“: Жена се омъжи за герой, създаден от ChatGPT

Любопитно Преди 4 часа

Тя каза „да“ на Вердур, когото наблюдава по време на церемонията през чифт смарт очила с добавена реалност

Млади германци се записват доброволци за Украйна. Защо?

Млади германци се записват доброволци за Украйна. Защо?

Свят Преди 4 часа

Младежи и млади мъже от Германия се записват като доброволци за фронта в Украйна

От „Снежанка“ до „Машина за разбиване“: 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

От „Снежанка“ до „Машина за разбиване“: 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

Любопитно Преди 4 часа

2025 г. донесе немалко касови хитове, но наред с тях и редица очаквани премиери, които се представиха далеч под прогнозите

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Свят Преди 12 часа

Очаква се документите да хвърлят светлина върху връзките на опозорения финансист

Зеленски отговори на полския президент

Зеленски отговори на полския президент

Свят Преди 12 часа

Зеленски добави, че „между двете съседни държави не може да има враждебност“

Всичко от днес

От мрежата

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

След годежа – като културист: Роналдо взриви мрежата с тяло след сауна (СНИМКА)

Edna.bg

Игнажден е! Внимавайте кой влиза първи в дома ви – от това зависи цялата година!

Edna.bg

Тежки последици: Джейк Пол показа счупената си челюст от болницата (видео + снимка)

Gong.bg

ФИФА с тежък удар по Ал Насър и Кристиано Роналдо

Gong.bg

Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" в София

Nova.bg

Дъжд през уикенда в Източна България

Nova.bg