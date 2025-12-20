Съветът за сигурност на ООН реагира на атаките на М23

Рубио предупреди: Отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск

С ъветът за сигурност на ООН осъди офанзивата на бунтовническата групировка "Движение 23 март" (М23) в източната част на Демократична република Конго (ДР Конго), поиска от Руанда да спре да подкрепя бунтовниците и да изтегли войските си, и поднови мандата на мироопазващите сили на ООН в страната, предаде Ройтерс.

В единодушно приета резолюция 15-членният състав на Съвета за сигурност на ООН поиска също така войските на ДР Конго да спрат да подкрепят групи като "Демократичните сили за освобождение на Руанда" (Democratic Forces for the Liberation of Rwanda - FDLR) и Киншаса да изпълни ангажимента си да "неутрализира групата".

The U. N. Security Council on Friday condemned an offensive by M23 in eastern Democratic Republic of Congo, demanded Rwanda stop supporting the rebels and withdraw its troops, and renewed the mandate for U.N. peacekeepers. https://t.co/hQ33BNycb8 — Reuters Africa (@ReutersAfrica) December 19, 2025

"Демократичните сили за освобождение на Руанда" е създадена от представители на етническата група хуту (преобладаваща в региона - съставлява около 85 процента от населението в Руанда и Бурунди), които са избягали от Руанда след участието си в геноцида от 1994 г., при който са били убити близо един милион етнически тутси (съставляваща между 10 до 15 процента от населението в Руанда и Бурунди) и умерени хуту. М23 твърди, че се бори за защитата на етническата общност на тутсите в източната част на ДР Конго.

Последният напредък на М23 в богатата на природни ресурси източна част на ДР Конго дойде само седмица след като президентите на ДР Конго Феликс Чисекеди и на Руанда Пол Кагаме се срещнаха с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон и подписаха мирно споразумение.

#JUSTIN 🇺🇸🇨🇩 The U.S. told the UN Security Council that the withdrawal of M23/AFC rebels from Uvira is insufficient, urging a 75 km retreat from the city to ensure real demilitarization and support peace efforts in eastern DRC. #UNSC #Congo #SouthKivu pic.twitter.com/j4byTnM3Av — XTRAfrica Media Group (@xtr_africa) December 19, 2025

Руанда отрича да подкрепя М23 и обвинява силите на ДР Конго и тези на Бурунди за подновяването на боевете, отбелязва Ройтерс.

Съветът на сигурност на ООН удължи с една година мандата на мисията си за поддържане на мира в ДР Конго, известна като Мисията на ООН за стабилизиране в Демократична република Конго или MONUSCO. В момента в рамките на мисията са разположени близо 11 000 военнослужещи и полицейски служители.