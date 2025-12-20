Свят

Съветът за сигурност на ООН реагира на атаките на М23

15-членният състав на Съвета за сигурност на ООН поиска войските на ДР Конго да спрат да подкрепят групи като "Демократичните сили за освобождение на Руанда"

20 декември 2025, 09:50
"Да си невротичен не е добре": Агенти на ФБР са ровили в бельото на Мелания Тръмп
С ъветът за сигурност на ООН осъди офанзивата на  бунтовническата групировка "Движение 23 март" (М23) в източната част на Демократична република Конго (ДР Конго), поиска от Руанда да спре да подкрепя бунтовниците и да изтегли войските си, и поднови мандата на мироопазващите сили на ООН в страната, предаде Ройтерс. 

* Видеото е архивно!

В единодушно приета резолюция 15-членният състав на Съвета за сигурност на ООН поиска също така войските на ДР Конго да спрат да подкрепят групи като "Демократичните сили за освобождение на Руанда" (Democratic Forces for the Liberation of Rwanda - FDLR) и Киншаса да изпълни ангажимента си да "неутрализира групата". 

"Демократичните сили за освобождение на Руанда" е създадена от представители на етническата група хуту (преобладаваща в региона - съставлява около 85 процента от населението в Руанда и Бурунди), които са избягали от Руанда след участието си в геноцида от 1994 г., при който са били убити близо един милион етнически тутси (съставляваща между 10 до 15 процента от населението в Руанда и Бурунди) и умерени хуту. М23 твърди, че се бори за защитата на етническата общност на тутсите в източната част на ДР Конго. 

Криза в ДР Конго: Хиляди бягат от насилието

Последният напредък на М23 в богатата на природни ресурси източна част на ДР Конго дойде само седмица след като президентите на ДР Конго Феликс Чисекеди и на Руанда Пол Кагаме се срещнаха с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон и подписаха мирно споразумение. 

Руанда отрича да подкрепя М23 и обвинява силите на ДР Конго и тези на Бурунди за подновяването на боевете, отбелязва Ройтерс. 

Съветът на сигурност на ООН удължи с една година мандата на мисията си за поддържане на мира в ДР Конго, известна като Мисията на ООН за стабилизиране в Демократична република Конго или MONUSCO. В момента в рамките на мисията са разположени близо 11 000 военнослужещи и полицейски служители. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Съвет за сигурност на ООН Демократична република Конго Руанда Движение 23 март Мироопазващи сили на ООН Източна Конго Бунтовнически групировки Геноцид от 1994 Етнически тутси Мирни споразумения
