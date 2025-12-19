Любопитно

Принц Хари и Меган Маркъл продават вечеря с тях за 100 000 долара

Принц Хари и Меган Маркъл предлагат ексклузивна вечеря с тях на благотворителен търг чрез CharityBuzz, като събраните средства ще подкрепят фондацията им Archewell, а цената може да достигне до 100 000 долара

19 декември 2025
Т ези, които разполагат с няколко хиляди долара за харчене тази Коледа, биха могли да зарадват любим човек с изключително необичаен и луксозен подарък – ексклузивна вечеря с принц Хари и Меган Маркъл.

В опит да наберат средства за своята фондация Archewell, херцогът и херцогинята на Съсекс, чиито умения за гостоприемство бяха демонстрирани и в сериала на Netflix „С любов, Меган“, според съобщенията са предложили себе си като гости на вечеря, която да бъде спечелена от най-високия наддавач на благотворителен търг.

Смята се, че цената на подобно преживяване може да достигне около 100 000 долара (75 000 британски лири), като се твърди, че Хари и Меган са използвали платформата CharityBuzz за това луксозно набиране на средства в подкрепа на своята благотворителна организация Archewell.

Фондацията е създадена, след като принц Хари и Меган се преместиха в Съединените щати и се оттеглиха от активните си роли в британското кралско семейство. Съвсем наскоро Archewell стартира и мрежа за подкрепа на родители, чиито деца са пострадали от негативното влияние на социалните мрежи.

От създаването си преди 20 години CharityBuzz е набрала внушителните 650 милиона долара (485 милиона британски лири) за различни благотворителни каузи. Платформата вече е работила с редица световни знаменитости, сред които Джордж Клуни, Бионсе и сър Пол Маккартни. В момента сред офертите се открояват вечеря със звездата от „Better Call Saul“ Боб Оденкърк за 10 000 долара (7 500 британски лири), както и платинени билети за наградите „Грами“ на стойност 50 000 долара (37 000 британски лири).

Както съобщава Mail Online, възможността за достъп до принц Хари и Меган Маркъл не е била публично рекламирана на официалния уебсайт на CharityBuzz. Това подсказва, че офертата може да е била представяна частно на т.нар. „хай ролери“ – заможни клиенти, които вече са плащали значителни суми за срещи с известни личности.

Говорейки за връзката между Хари и Меган и CharityBuzz, източник коментира: „Хората ще плащат стотици хиляди долари, за да вечерят с тях.“

Снощи (18 декември) говорител на благотворителната организация Archewell заяви пред Mail: „През годините сме си партнирали с множество партньори за набиране на средства и CharityBuzz е един от тях.“

В периода, когато бяха висши, работещи членове на кралското семейство, 41-годишният Хари и 44-годишната Меган не биха имали право да организират подобно събитие. В миналото подобни инициативи са водили до сериозни скандали.

Новината идва на фона на скорошната поява на принц Хари на Световното първенство по снежно поло в Аспен, Колорадо. Херцогът на Съсекс беше заснет да демонстрира уменията си по поло заедно с близкия си приятел Начо Фигерас.

Облечен в син пуловер, черна каска, бели панталони и черни слънчеви очила, Хари яздеше кафяв кон в известния планински курорт, където се провежда престижният турнир.

Смята се, че това е било пътуване само за мъже, като Меган е останала у дома в Монтесито с двете им малки деца – принц Арчи и принцеса Лилибет. Видимо впечатлена от кадрите от изявата на съпруга си, Меган сподели снимка на Хари върху коня му в социалните мрежи с краткия надпис: „О, здравей“.

Източник: www.mirror.co.uk    
