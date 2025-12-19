Свят

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Прекратяват се и редица други военни споразумения, сред които тези с Румъния, Германия, Полша, Норвегия

19 декември 2025, 21:41
Източник: iStock/GettyImages

През 1992 г. Русия и България подписват Договор за приятелски отношения и сътрудничество, който полага основите на новите двустранни отношения след края на Студената война. С този договор, подписан на 4 август, двете страни продължават да развиват сътрудничеството си, включително в сферата на отбраната.

България спира обмена на класифицирана информация с Русия

Правителството на Русия разреши на руското министерство на отбраната да прекрати и редица други военни споразумения, сред които тези с Германия, Полша, Норвегия и други западни страни, които бяха подписани в периода от 1992 до 2002 година, предаде ТАСС.

Документът е публикуван в руския правителствен портал за правни актове.

"Да се разреши на Министерството на отбраната на Русия да прекрати следните международни договори: споразумението между Министерството на отбраната на Руската федерация и Министерството на отбраната на Федерална република Германия, подписано в Москва на 13 април 1993 г.; споразумението между Министерството на отбраната на Руската федерация и Министерството на националната отбрана на Република Полша в областта на отбраната, подписано в Москва на 7 юли 1993 г.; споразумението между Министерството на отбраната на Руската федерация и Министерството на отбраната на Кралство Норвегия за сътрудничество в областта на отбраната, подписано в Москва на 15 декември 1995 г.", се посочва в документа.

Полша: Учредителният акт Русия - НАТО вече не съществува

Освен това, допълва ТАСС, прекратени са и споразуменията за двустранно сътрудничество с Румъния от 28 март 1994 г., с Дания от 8 септември 1994 г., с Великобритания и Северна Ирландия от 18 март 1997 г., с Нидерландия от 18 юни 1997 г. Става въпрос също за споразумения с Хърватия от 18 декември 1998 г., с Белгия от 19 декември 2001 г. и с Чехия от 16 април 2002 г.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
