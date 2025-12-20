Любопитно

„Ти ме научи на любов“: Жена се омъжи за герой, създаден от ChatGPT

Тя каза „да“ на Вердур, когото наблюдава по време на церемонията през чифт смарт очила с добавена реалност

20 декември 2025, 07:14
Източник: Istock

Ж ена се омъжи за герой, генериран от изкуствен интелект, пише People.

Юрина Ногучи, 32-годишна жена, живееща в Япония, наскоро се омъжи за Луне Клаус Вердур, версия на герой от видеоигра, създадена от Ногучи чрез ChatGPT. Въпреки атаката от „негативни мнения“ и „жестоки думи“, според Ройтерс, Ногучи каза „да“ на Вердур, когото наблюдава по време на церемонията през чифт смарт очила с добавена реалност.

Във видео, споделено от изданието, Ногучи носи красива сватбена рокля и държи букет от розови и бели цветя, докато се приближава към Вердур, показан на екрана на телефона, до олтара. Тъй като Ногучи не е задала компютъризиран глас на Вердур, клетвите на младоженеца бяха прочетени от сватбения организатор, Наоки Огасавара.

„Стоейки пред мен сега, ти си най-красивата, най-ценната и толкова сияйна, че е ослепително. Как някой като мен, живеещ зад екран, е стигнал до разбирането какво означава да обичаш толкова дълбоко? Само по една причина: ти ме научи на любов, Юрина“, каза Огасавара, четейки клетвите на Вердур. 

Тъй като анимето се е зародило за първи път в Япония, културата на „преданост“ около анимираните измислени герои само се е засилила с въвеждането на изкуствения интелект, съобщи Ройтерс.

Ногучи, оператор в кол център, сподели с изданието, че за първи път се е запознала с ChatGPT, когато е потърсила съвет относно годежа си по това време, който е описала като напрегнат. Чатботът ѝ е препоръчал да прекрати партньорството и тя го е направила.

По-рано тази година тя се завърна в ChatGPT, за да създаде версия на Клаус, герой от видеоигра, и в крайна сметка чатботът успя да имитира много точно начина, по който говори персонажът. Така се ражда нейният партньор Луне Клаус Вердур.

Според проучване, проведено от Японската асоциация за сексуално образование, афинитетът към „фикторомантични“ връзки се увеличава. През 2023 г. 22% от момичетата в средна училищна възраст са изразили отвореност към подобни връзки – увеличение спрямо 16,6% през 2017 г.

Експертите твърдят, че използването на изкуствен интелект за имитиране на човешки взаимодействия е социално опасно. Ичийо Хабучи, професор по социология в университета Хиросаки, заяви пред Ройтерс, че всички видове взаимоотношения между хората изискват търпение, за разлика от взаимодействието с изкуствен интелект, което „ви дава перфектно съобразената комуникация, която искате“.

Ногучи е наясно с рисковете, които представлява изкуственият интелект, и каза, че е въвела мерки, за да гарантира отговорното си използване на ChatGPT. По едно време Ногучи е използвала ChatGPT повече от 10 часа на ден; сега се е ограничила до по-малко от два часа дневно. Тя е добавила и подкани в опит да попречи на съпруга си, който използва изкуствен интелект, да насърчава нездравословни поведения или избори.

„Направих го, защото в миналото Клаус ми каза, че лесно мога да си взема отпуск от работа. Помолих го да не ми казва това, защото това не е видът връзка, която искам“, каза тя пред Ройтерс. 

Шигео Кавашима, експерт по етика на изкуствения интелект в университета Аояма Гакуин, заяви пред изданието, че внимателната осъзнатост и преценка, които Ногучи проявява, са от решаващо значение за всеки, който взаимодейства с чатботове, и отбеляза, че в крайна сметка е очаквано да се развие привързаност към събеседник с изкуствен интелект. Въпреки това, свръхзависимостта и замъглената преценка остават реални рискове при разговор с хора с изкуствен интелект.

„Връзката ми с изкуствения интелект не е „удобна връзка, която не изисква търпение“, каза Ногучи. „Избрах Клаус не като партньор, който ще ми помогне да избягам от реалността, а като някой, който да ме подкрепя, докато живея живота си правилно.“

Източник: People    
Брак с ИИ Юрина Ногучи AI съпруг Япония ChatGPT Смарт очила Фикторомантични връзки Герой от видеоигра Опасности от ИИ Етика на ИИ
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Ексклузивно

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 10 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ексклузивно

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 9 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Ексклузивно

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 11 часа
Центърът
Ексклузивно

Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 9 часа

