Лувърът отвори отново вратите си за посетители

М узеят Лувър в Париж отвори отново вратите си за посетители, след като служителите на културното учреждение гласуваха прекратяването на стачните действия, които ограничиха достъпа до един от най-посещаваните музеи в света, съобщиха управата на музея и профсъюзи, цитирани от Асошиейтед прес.

Решението бе взето по време на общо събрание на музейните работници, които единодушно гласуваха да преустановят стачката, за да може музеят да приема посетители, съобщиха профсъюзите. Стачката доведе до пълното затваряне на музея в началото на седмицата и частичното му отваряне тази сряда.

The Louvre in Paris reopened fully on Friday after staff voted to suspend a strike that had disrupted access to the world’s most visited museum, management and unions said. https://t.co/3YGVsuLsqt — World News Tonight (@ABCWorldNews) December 19, 2025

Профсъюзите заявиха, че са спрели стачката след пет срещи с представители на Министерството на културата, но посочиха, че напредъкът остава недостатъчен, особено по отношение на разрешаването на въпросите за недостатъчния брой служители, заплащането и дългосрочните планове за сигурност. Те изразиха също така безпокойство за лошата поддръжка на сградата и условията на труд.

🇫🇷 Le musée du Louvre a pu rouvrir "normalement" vendredi après la fin de la grève votée par les agents mobilisés depuis lundi pour de meilleures conditions de travail, a appris l'AFP auprès des syndicats et de la direction ⤵️ pic.twitter.com/zLJHRK5hyN — Agence France-Presse (@afpfr) December 19, 2025

Представителите на синдикатите разкритикуваха липсата на ангажираност от страна на директорката на Лувъра Лоранс дьо Кар по време на стачката, като посочиха, че тя не се е срещнала с персонала и не се е обърнала към него по време на стачките.

Служителите на музея ще проведат още едно общо събрание на 5 януари, за да решат дали да продължат нови стачни действия.