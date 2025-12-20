Свят

Лувърът отвори отново вратите си за посетители

Служителите на музея ще проведат още едно общо събрание на 5 януари, за да решат дали да продължат нови стачни действия

20 декември 2025, 09:08

М узеят Лувър в Париж отвори отново вратите си за посетители, след като служителите на културното учреждение гласуваха прекратяването на стачните действия, които ограничиха достъпа до един от най-посещаваните музеи в света, съобщиха управата на музея и профсъюзи, цитирани от Асошиейтед прес.

* Видеото е архивно!

Лувърът остава затворен, докато стачката на служителите може да се удължи

Решението бе взето по време на общо събрание на музейните работници, които единодушно гласуваха да преустановят стачката, за да може музеят да приема посетители, съобщиха профсъюзите. Стачката доведе до пълното затваряне на музея в началото на седмицата и частичното му отваряне тази сряда. 

Профсъюзите заявиха, че са спрели стачката след пет срещи с представители на Министерството на културата, но посочиха, че напредъкът остава недостатъчен, особено по отношение на разрешаването на въпросите за недостатъчния брой служители, заплащането и дългосрочните планове за сигурност. Те изразиха също така безпокойство за лошата поддръжка на сградата и условията на труд.

Представителите на синдикатите разкритикуваха липсата на ангажираност от страна на директорката на Лувъра Лоранс дьо Кар по време на стачката, като посочиха, че тя не се е срещнала с персонала и не се е обърнала към него по време на стачките.

След големия обир в Лувъра: Нова драма затвори музея в Париж

Служителите на музея ще проведат още едно общо събрание на 5 януари, за да решат дали да продължат нови стачни действия.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
