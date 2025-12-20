Свят

Мъж пострада сериозно при катастрофа в Козлодуй

Той е транспортиран в Плевен

20 декември 2025, 11:49
20 декември 2025, 11:49
Източник: БТА

М ъж е тежко ранен при катастрофа, станала вечерта на 19 декември в Козлодуй, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Две момчета загинаха при поредна тежка катастрофа

Според информацията лек автомобил „Сеат Алхамбра“, управляван от 26-годишен водач от с. Гложене, внезапно навлязъл в лявата лента за движение и се ударил челно в правилно движещия се лек автомобил, управляван от 50-годишен мъж, живеещ в с. Горни Вадин.

Ранен е по-възрастният шофьор, който първоначално е транспортиран до Спешния център в Козлодуй, а впоследствие е приведен в Университетската болница в Плевен с множество фрактури на долните крайници и таза. По случая е образувано досъдебно производство.

Шестима пострадаха при катастрофа във Враца

Според отчета за работата на дирекцията, публикуван на сайта на ОД на МВР – Враца, през миналия месец в областта са регистрирани 58 пътнотранспортни произшествия, от които 12 са тежки. При катастрофите са ранени 18 души. В сравнение със същия месец на предходната година катастрофите са със седем повече, но ранените са с 11 по-малко.

Източник: БТА, Мая Ценова    
Източник: БТА, Мая Ценова
