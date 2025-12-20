Тайнствените острови Ялур в Антарктида - дом на пингвини и природни чудеса

А нтарктида, най‑студеният и изолиран континент на планетата, крие малки природни бисери, които изглеждат сякаш са извадени от фантастичен роман. Един от тях е групата острови Ялур (Yalour Islands) – скалисти, ниски островчета, разположени в южната част на архипелага Вилхелм, близо до Антарктическия полуостров, пише The Secretariat of the Antarctic Treaty .

Тези острови представляват около 2,8 километра разпръснати скали и малки хълмове, които през лятото се освобождават от снега и разкриват удивително червеникави скални образувания.

Макар да са необитаеми от хора, Ялур са важен дом за дивия свят на Антарктида. Там се намират някои от най‑южните гнезда на пингвини папуа и аделие, както и разнообразни морски птици като корморани сини очи, чайки, къси птици и буревестници. През лятото водите около островите се посещават от косатки, които ловуват морски птици и тюлени.

Вулканичният и суров пейзаж, обграден от ледени води и потропващи ветрове, прави Ялур едно от малкото места на Земята, където природата все още изглежда непроменена от човешка дейност. Това е и място, което привлича все повече приключенски туристи и любители на екзотичната природа, въпреки екстремните условия и трудния достъп.

Интересен факт е, че името на групата идва от Хорхе Ялур - аржентински морски офицер, част от спасителна мисия в ранните години на антарктическите изследвания.