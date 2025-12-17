Любопитно

Първи трейлър на документалния филм за Мелания Тръмп

Трейлърът на документалния филм „Мелания“ показва първата дама в 20-те дни преди инаугурацията на Доналд Тръмп, с поглед към подготовката ѝ, бала и фотосесията за официалния портрет, филмът излиза ексклузивно в кината на 30 януари 2026 година

17 декември 2025, 17:13
The Weeknd продаде музикалния си каталог за $1 милиард

The Weeknd продаде музикалния си каталог за $1 милиард
Стилът е наследствен: Дъщерята на Гуинет Полтроу повтори нейна култова визия от 90-те

Стилът е наследствен: Дъщерята на Гуинет Полтроу повтори нейна култова визия от 90-те
Повратният момент за Кейт Мидълтън: Как тя си върна увереността, след като „погледна в бездната“

Повратният момент за Кейт Мидълтън: Как тя си върна увереността, след като „погледна в бездната“
Тайната на 100-годишния Дик Ван Дайк: Навикът, който науката не може да отрече

Тайната на 100-годишния Дик Ван Дайк: Навикът, който науката не може да отрече
„Аватар: Огън и пепел“ – 197 минути визуален шум и изчерпано въображение

„Аватар: Огън и пепел“ – 197 минути визуален шум и изчерпано въображение
Меси и звездите на

Меси и звездите на "Интер Маями" посетиха уникален център за диви животни в Индия
Празник е! Почитаме голям пророк, ето кой има имен ден

Празник е! Почитаме голям пророк, ето кой има имен ден
Блясък и елегантност: Премиерата на пети сезон на „Емили в Париж“ в Париж

Блясък и елегантност: Премиерата на пети сезон на „Емили в Париж“ в Париж

Д окументалният трейлър „Мелания“ показва подготовката за инаугурацията на Доналд Тръмп: „Ето пак тръгваме“.

(Във видеото: Първата дама Мелания Тръмп - стил, дистанцираност и недостъпност)

Първата дама Мелания Тръмп е в центъра на вниманието с първия тийзър трейлър на дългоочаквания документален филм, който излезе в сряда.

„Мелания“, режисиран от Брет Ратнър, известен с филма „Час пик“, и лицензирана от Amazon по сделка за 40 милиона долара, подписана през януари, ще проследи живота на родената в Словения бивша моделка през 20-те дни преди инаугурацията на съпруга ѝ Доналд като 47-и президент на САЩ.

Ледената кралица Мелания Тръмп е готова отново за Белия дом
22 снимки
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп

Трейлърът, който премиерно бе показан в „Fox & Friends“, започва с Мелания, която се подготвя да влезе в ротондата на Капитолия за церемонията по полагането на клетва. Облечена в тъмносин костюм на Адам Липес, тя се обръща към камерата и казва: „Ето пак тръгваме.“

Останалата част от трейлъра преминава между Mar-a-Lago във Флорида, Trump Tower в Манхатън и щаба на преходния екип във Вашингтон, давайки поглед върху изработката на официалната рокля на Мелания за бала и фотосесията, която създава впечатляващия ѝ черно-бял официален портрет.

В един момент Мелания слуша репетиция на речта на съпруга си.

„Най-голямото ми наследство ще бъде това на миротворец“, казва новоизбраният президент.

„Миротворец и обединител“, допълва първата дама.

Последното значимо действие в трейлъра е телефонен разговор между двамата, в който Мелания поздравява съпруга си с думите: „Здравейте, господин президент, поздравления“.

„Гледа ли го?“ пита Доналд Тръмп от другата страна на линията, на което Мелания отговаря: „Не, ще го видя по новините“.

„Мелания“ ще бъде пуснат ексклузивно в кината на 30 януари.

Мелания Тръмп – кралица на елегантността на вечерта с А-листа във Вашингтон
24 снимки
мелания кенеди център
мелания кенеди център
мелания кенеди център
мелания кенеди център

Първата дама е кредитирана като изпълнителен продуцент на документалния филм, след като според Page Six тя е настояла и е получила контрол и одобрение върху проекта.

Основателят и изпълнителен председател на Amazon, Джеф Безос, също е проявил личен интерес към филма, като според източник усилията му са помогнали на милиардера „отново да се доближи до президента“.

Мелания Тръмп документален филм инаугурация Доналд Тръмп първа дама САЩ Брет Ратнър Amazon президент кино премиера
Последвайте ни

По темата

Обвиниха директора на 138 СУ за порнографско съдържание

Обвиниха директора на 138 СУ за порнографско съдържание

Тежка катастрофа край УНСС в София

Тежка катастрофа край УНСС в София

Приеха удължителния закон на бюджета с индексация на бюджетните заплати

Приеха удължителния закон на бюджета с индексация на бюджетните заплати

Шампион по бодибилдинг,

Шампион по бодибилдинг, "живял като монах", почина на 30 години

Мултифондов модел в пенсионната система предлага МФ

Мултифондов модел в пенсионната система предлага МФ

pariteni.bg
Кога малките кученца отварят очите си

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg
Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Ексклузивно

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Преди 20 часа
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Ексклузивно

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Преди 1 ден
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
Ексклузивно

Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

Преди 21 часа
СДВР предотврати огромна имотна измама в София
Ексклузивно

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Преди 23 часа

Виц на деня

- Какво обикаляш така нервно? - Виж как вали, а жена ми е без чадър! - Е, голяма работа, ще влезе в някой магазин! -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съдът във Варна пусна под гаранция Йордан Кателиев и Николай Стефанов

Съдът във Варна пусна под гаранция Йордан Кателиев и Николай Стефанов

България Преди 1 час

Паричната гаранция от 200 000 лева за общинския съветник Николай Стефанов е внесена

Ексцентричните удобства в новото имение на Джеф Безос (СНИМКИ)

Ексцентричните удобства в новото имение на Джеф Безос (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

Мегаимението е в процес на изграждане, откакто Безос закупи имота през 2020 г. от медийния магнат Дейвид Гефен за 165 милиона долара

Мариета Георгиева достигна Южния полюс, развявайки българския флаг

Мариета Георгиева достигна Южния полюс, развявайки българския флаг

Любопитно Преди 2 часа

Мариета Георгиева измина със ски 110 км от последния градус до Южния полюс, ставайки първата българка с това постижение и доближавайки се на крачка от Explorer Grand Slam в мисия да вдъхновява младите

.

Българин от Хасково е изчезнал на фронта в Украйна

България Преди 3 часа

Това е поне трета подобна трагедия, свързана с български доброволци в Украйна

ЕП одобри пълна забрана на вноса в ЕС на руски газ от 2027 г.

ЕП одобри пълна забрана на вноса в ЕС на руски газ от 2027 г.

Свят Преди 3 часа

Краткосрочните договори ще бъдат премахнати по-рано: от 25 април 2026 г.

Президентът обяви кога ще се срещне с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ

Президентът обяви кога ще се срещне с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ

България Преди 4 часа

Днес той се срещна с представители на БСП и ИТН

<p>Френски земеделци блокираха с трактори ЕП в Страсбург</p>

Френски земеделци блокираха с трактори Европейския парламент в Страсбург

България Преди 4 часа

Крайнодесният лидер Бардела отиде при тях

ПП-ДБ предложи еднократна индексация на доходите

ПП-ДБ предложи еднократна индексация на доходите

България Преди 4 часа

Това е във възможностите на бюджета, тъй като приходите растат с ръста на икономиката плюс ръста на инфлацията, обясни Василев

Лувърът остава затворен, докато стачката на служителите може да се удължи

Лувърът остава затворен, докато стачката на служителите може да се удължи

Свят Преди 4 часа

Протестът се провежда след грандиозния обир на скъпоценни бижута през октомври, както и след скорошни инфраструктурни проблеми, включително теч на вода, който повреди древни книги, които разкриха очевидни пропуски в сигурността и демонстрират влошаващото се състояние на прочутия музей

Разкриха международна схема за онлайн търговия с коли

Разкриха международна схема за онлайн търговия с коли

България Преди 4 часа

Пострадалите от измамата с МПС-тата са десетки

Част от актьорския състав на "То: Добре дошли в Дери"

Обожавано: „То: Добре дошли в Дери“? Ето „абсолютният шедьовър“, който Стивън Кинг смята, че трябва да гледате

Преди 5 часа

„Dark“, излязла на Netflix през 2017 г., е трисезонна немскоезична драма, която следи четири семейства, опитващи се да разкрият истината след изчезването на дете

<p>Радостин Василев за сблъсъка с Далоолу: Около 40-50 секунди го търпях&nbsp;</p>

Радостин Василев за сблъсъка с Далоолу: Около 40-50 секунди го търпях и след това се наложи да го отстраня

България Преди 5 часа

Най-вероятно е гледал мое интервю и се е разпознал, коментира той

СГС прекрати делото срещу Иван Демерджиев и го върна на прокуратурата

СГС прекрати делото срещу Иван Демерджиев и го върна на прокуратурата

България Преди 5 часа

Той е на съд по обвинение за неизгодна сделка във връзка с обществената поръчка за новите документи за самоличност

Депутатите удължиха заседанието заради декларация за нападението над Владимир Перев

Депутатите удължиха заседанието заради декларация за нападението над Владимир Перев

Свят Преди 5 часа

На 24 ноември т.г. в магазин в Скопие вербално и физически беше нападнат журналистът и доайен на българската общност в Северна Македония Владимир Перев

Орландо Блум разкри каква е мечтаната му „партньорка“ след раздялата с Кейти Пери

Орландо Блум разкри каква е мечтаната му „партньорка“ след раздялата с Кейти Пери

Любопитно Преди 5 часа

Орландо Блум разкри, че търси партньорка с „и стил, и средства“, докато уверено навлиза в ерата си на необвързаност след раздялата с Кейти Пери, която вече има нова връзка с Джъстин Трюдо

Снимката е илюстративна

Китай строи най-тайния и опасен мегаязовир в света

Свят Преди 5 часа

Тайният план на Китай за най-мощния мегаязовир в света

Всичко от днес

От мрежата

Безопасни ли са маслините за котките

dogsandcats.bg

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Антоанет Пепе: Проядох месо, заради здравословни проблеми

Edna.bg

Идея за оригинален коледен подарък: ароматно пътешествие до мечтана дестинация

Edna.bg

Историческо: българин стана световен шампион!

Gong.bg

Григор Димитров тренира усилено в Дубай

Gong.bg

СДВР: Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище отивали в телефона на директора (ВИДЕО+СНИМКА)

Nova.bg

Тежка катастрофа на кръстовището пред УНСС (СНИМКИ)

Nova.bg