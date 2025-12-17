Първи трейлър на документалния филм за Мелания Тръмп

Блясък и елегантност: Премиерата на пети сезон на „Емили в Париж“ в Париж

Д окументалният трейлър „Мелания“ показва подготовката за инаугурацията на Доналд Тръмп: „Ето пак тръгваме“.

(Във видеото: Първата дама Мелания Тръмп - стил, дистанцираност и недостъпност)

Първата дама Мелания Тръмп е в центъра на вниманието с първия тийзър трейлър на дългоочаквания документален филм, който излезе в сряда.

„Мелания“, режисиран от Брет Ратнър, известен с филма „Час пик“, и лицензирана от Amazon по сделка за 40 милиона долара, подписана през януари, ще проследи живота на родената в Словения бивша моделка през 20-те дни преди инаугурацията на съпруга ѝ Доналд като 47-и президент на САЩ.

Трейлърът, който премиерно бе показан в „Fox & Friends“, започва с Мелания, която се подготвя да влезе в ротондата на Капитолия за церемонията по полагането на клетва. Облечена в тъмносин костюм на Адам Липес, тя се обръща към камерата и казва: „Ето пак тръгваме.“

Останалата част от трейлъра преминава между Mar-a-Lago във Флорида, Trump Tower в Манхатън и щаба на преходния екип във Вашингтон, давайки поглед върху изработката на официалната рокля на Мелания за бала и фотосесията, която създава впечатляващия ѝ черно-бял официален портрет.

В един момент Мелания слуша репетиция на речта на съпруга си.

„Най-голямото ми наследство ще бъде това на миротворец“, казва новоизбраният президент.

„Миротворец и обединител“, допълва първата дама.

Последното значимо действие в трейлъра е телефонен разговор между двамата, в който Мелания поздравява съпруга си с думите: „Здравейте, господин президент, поздравления“.

„Гледа ли го?“ пита Доналд Тръмп от другата страна на линията, на което Мелания отговаря: „Не, ще го видя по новините“.

„Мелания“ ще бъде пуснат ексклузивно в кината на 30 януари.

Първата дама е кредитирана като изпълнителен продуцент на документалния филм, след като според Page Six тя е настояла и е получила контрол и одобрение върху проекта.

Основателят и изпълнителен председател на Amazon, Джеф Безос, също е проявил личен интерес към филма, като според източник усилията му са помогнали на милиардера „отново да се доближи до президента“.