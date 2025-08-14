Авиоексперт коментира инцидента с полета от София, ескортиран от изтребители

Загадка около изчезването на три от основните фигури в бруталната банда за отвличания "Наглите"

В небето над Европа полетът София - Лондон се превърна в операция по сигурността. Чехия отказа да допусне самолета в своето въздушно пространство, а военни изтребители го се наложи да ескортират полета до Великобритания. Случката се развива около 22:00 часа в понеделник.

На спешния телефон 112 е поучен сигнал от български гражданин, за когото по-късно е установено, че е от град Пловдив, който заявил, че на полета има палестинец, който "ще извърши лоши неща”.

„Отказът на Чехия да допусне самолета през въздушното си пространство не е често срещана практика, макар всяка държава да има специфични процедури при извънредни ситуации”, каза за NOVA NEWS . авиоекспертът Тодор Иванджиков. Според него, макар българските власти да са изпълнили задълженията си, ситуацията е можело да бъде избегната.

„Авиокомпаниите също имат протокол за действие в подобни ситуации. В този случай вероятно командирът на полета е решил, че може да бъде продължен. За щастие службите са се задействали бързо, открили са кой е човекът и са констатирали проблема”, каза още той.

Иванджиков обясни още, че в подобни ситуации най-често се извършва на място проверка на пътниците на полета, както и списъка с тях и след това бордният екипаж може да предприеме съответните действия.

„В конкретния случай проблемът е достигнал и до силовите звена, като решението да се изпрати ескорт е дошло от там. Така се гарантира, че самолетът няма да се отклони от маршрута си”, посочи още експертът, като уточни, че подобни действия гарантират и сигурността на пътниците.