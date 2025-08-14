България

Авиоексперт коментира инцидента с полета от София, ескортиран от изтребители

Български гражданин сигнализира за пътник със заплаха, Чехия блокира въздушното си пространство, а самолетът е ескортиран от военни изтребители до Лондон

14 август 2025, 12:17
Надеждите за мир в Украйна избледняват, според германци

Русия ускорява тестовете на ядрена суперракета „Буревестник“ преди срещата Тръмп - Путин в Аляска

Зеленски се срещна със Стармър преди срещата на върха между САЩ и Русия

Интерпол продължава да търси Евелин Банев-Брендо, докато той лежи в затвор в София

Русия се опитва да блокира WhatsApp

Тръмп пристига с оферта за Кремъл - достъп до ресурси срещу край на войната

Загадка около изчезването на три от основните фигури в бруталната банда за отвличания

Пожар в рафинерия във Волгоград след атака с дронове

В небето над Европа полетът София - Лондон се превърна в операция по сигурността. Чехия отказа да допусне самолета в своето въздушно пространство, а военни изтребители го се наложи да ескортират полета до Великобритания. Случката се развива около 22:00 часа в понеделник.

На спешния телефон 112 е поучен сигнал от български гражданин, за когото по-късно е установено, че е от град Пловдив, който заявил, че на полета има палестинец, който "ще извърши лоши неща”.

Арестуваха мъж от Пловдив за терористичната заплаха към самолета до Лондон

„Отказът на Чехия да допусне самолета през въздушното си пространство не е често срещана практика, макар всяка държава да има специфични процедури при извънредни ситуации”, каза за NOVA NEWS. авиоекспертът Тодор Иванджиков. Според него, макар българските власти да са изпълнили задълженията си, ситуацията е можело да бъде избегната.

„Авиокомпаниите също имат протокол за действие в подобни ситуации. В този случай вероятно командирът на полета е решил, че може да бъде продължен. За щастие службите са се задействали бързо, открили са кой е човекът и са констатирали проблема”, каза още той.

Самолет, пътуващ от София, не беше допуснат да влезе в Чехия, изтребители го ескортираха

Иванджиков обясни още, че в подобни ситуации най-често се извършва на място проверка на пътниците на полета, както и списъка с тях и след това бордният екипаж може да предприеме съответните действия.

„В конкретния случай проблемът е достигнал и до силовите звена, като решението да се изпрати ескорт е дошло от там. Така се гарантира, че самолетът няма да се отклони от маршрута си”, посочи още експертът, като уточни, че подобни действия гарантират и сигурността на пътниците.

Тъжна развръзка - открита е мъртва изчезнала в Кюстендил жена

Русия ускорява тестовете на ядрена суперракета „Буревестник“ преди срещата Тръмп - Путин в Аляска

Авиоексперт коментира инцидента с полета от София, ескортиран от изтребители

Какво зодията ви никога няма да признае за грешка

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Защо изчезнаха класическите автоматици от повечето автомобили

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Преди 17 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Преди 14 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
Преди 14 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
Преди 14 часа

Последни новини

Нападение над полицаи, пиян шофьор рани двама в Банско

България Преди 37 минути

24-годишният мъж е задържан

Дете чудо: 10-годишна шахматистка победи гросмайстор и прави рекорд

Свят Преди 53 минути

„Тя е толкова сдържана, скромна и въпреки това невероятно брилянтна в шаха. Лесно би могла да стане световна шампионка за жени"

Българка загина в Атина след сблъсък с пожарен камион

Свят Преди 2 часа

Жената е била транспортирана към болнично заведение в Атина, но е починала скоро след пристигането си там

Смъртоносен пътен инцидент край Видин с две жертви

България Преди 2 часа

Двамата пътници от задната седалка – на 20 и 34 години, са настанени в реанимацията на болницата във Видин

МЗ спира износа на жизненоважен лекарствен продукт

България Преди 2 часа

Целта на тази мярка е всяка налична опаковка да остане за българските пациенти и терапията им да не бъде прекъсвана

<p>Минск обяви маневри с ядрено оръжие преди срещата Тръмп&ndash;Путин</p>

Свят Преди 2 часа

Основните маневри на войските за ученията „Запад-2025“ между Беларус и Русия ще включват използването на системата „Орешник“

Велислава Делчева изслушва кандидатите за заместник-омбудсман

България Преди 2 часа

Радвам се, че има три много силни кандидатури, заяви омбудсманът Велислава Делчева в началото на публичното изслушване

<p>Пхенян отрича да е махал високоговорители по границата с Южна Корея</p>

Свят Преди 2 часа

„Нееднократно сме уточнявали, че не възнамеряваме да подобряваме отношенията си с Южна Корея“

<p>Подиграха се с&nbsp;Джей Ди Ванс с шеговито меме</p>

Свят Преди 3 часа

„Толкова е жалко, че в репортажите за почивката на Джей Ди се ползва това меме с лицето му като голямо плешиво бебе"

Земетресения разлюляха Турция

Свят Преди 3 часа

За момента няма данни за пострадали хора и материални щети

<p>Мелания Тръмп ще съди сина на Джо Байдън за $1 млрд.</p>

Свят Преди 3 часа

Причината са „неверни, клеветнически, пренебрежителни и провокативни твърдения“, че сексуалният престъпник Джефри Епстийн е „запознал Мелания с президента Доналд Тръмп“

Русия: Унищожихме заводи за ракети в Украйна

Свят Преди 3 часа

Едновременно с това са били унищожени комплексите за противовъздушна отбрана, разположени за охрана на тези обекти

Катастрофа взе жертва край Пазарджик

България Преди 3 часа

Все още няма информация за самоличността на починалия

<p>Семейство беше убито от паднало дърво при проливните дъждове в САЩ</p>

Свят Преди 4 часа

Наводнението наложи спасяването на хора, блокирани в домове, и на пленени от водната стихия автомобили

Каква е ситуацията с бушуващите в страната пожари

България Преди 4 часа

При 26 от пожарите в страната има преки материални щети

Фатален удар на пътя Поморие - Несебър: Шофьорът хванат, докато прикрива следите си

България Преди 4 часа

Ще получи ли справедливо наказание водачът, избягал от местопроизшествието

