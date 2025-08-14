Мистерията с мъртвата дизайнерка се заплита

С емейството на Марта Нолан-О'Слатара иска да разбере кой е бил с младата дизайнерка в нощта, когато тя е починала. Нолан беше намерена мъртва на борда на лодка в Монтоук на 6 август и полицията продължава разследването на трагичния случай, съобщи техният адвокат, пише New York Post.
33-годишната жена, известна професионално и в социалните си среди като Марта Нолан, бе обявена за мъртва на място от първите пристигнали спасителни екипи. Тялото на жертвата не показва признаци на насилие.
Адвокатът Артър Айдала отхвърли слуховете, че 33-годишната Нолан-О'Слатара е починала от свръхдоза, и каза пред The Post в сряда, че семейството на родената в Ирландия красавица „не знае тя да е употребявала наркотици“.
Красива дизайнерка е открита мъртва на борда на лодка
„Те искат повече подробности“, каза Айдала. „Обстоятелствата около това далеч не са типични.“
„Искат да знаят кой е бил с Марта тази вечер“, добави той. „По-рано през нощта знаем, че е имало един човек там. Имало ли е и други?“
На пресконференция в сряда адвокатът разкри, че детективи все още провеждат разпити.
Той добави, че семейството се тревожи, че Марта може несъзнателно да е била подведена към употреба на наркотици, което да е довело до смъртта ѝ.
"Ако е имало някакви наркотици, те искат да знаят кой е бил въвлечен."
Адвокатът уточни, че семейството в момента работи както с правоприлагащите органи, така и с пенсионирани служители на реда, за да гарантира, че разследването се води правилно.
Нолан-О'Слатара беше намерена безжизнена на лодка, наречена „The Ripple“, която беше акостирала в луксозния яхтклуб на Монтоук, според полицията на окръг Съфолк.
Разкриха подробности за смъртта на красива дизайнерка
Лодката е собственост на 60-годишния Крис Дърнан, добре познат в местните среди, който притежава и друга лодка, акостирала на същия док, наречена „Hell In A Bucket“.
Дърнан притежава и управлява застрахователната компания Durnan Group, разположена в Rockville Centre. Той не е отговорил на многократните запитвания на The Post за коментар.