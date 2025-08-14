Свят

Дете чудо: 10-годишна шахматистка победи гросмайстор и прави рекорд

„Тя е толкова сдържана, скромна и въпреки това невероятно брилянтна в шаха. Лесно би могла да стане световна шампионка за жени"

14 август 2025, 12:12
Източник: Istock

10-годишно шахматно протеже от северозападен Лондон стана най-младото момиче, получило титлата международен майстор за жени, предаде BBC

Бодхана Сиванандан от Хароу постави още един рекорд, като стана най-младото  момиче, победило гросмайстор по време на Британското първенство по шах през 2025 г. 

Баща ѝ, Сива, разказа пред BBC, че не може да обясни откъде е дошъл талантът на дъщеря му, тъй като нито той, нито съпругата му, които са инженери, играят шах на високо ниво.

Международната шахматна федерация съобщи в социалните медии, че Бодхана е „спечелила срещу 60-годишния гросмайстор Питър Уелс в последния кръг на Британското първенство по шах през 2025 г. в Ливърпул“.

Федерацията добави: „Победата на Сиванандан на 10 години, пет месеца и три дни подобрява рекорда от 2019 г., държан от американката Кариса Ип (10 години, 11 месеца и 20 дни)“.

Гросмайстор е най-високото звание, което шахматист може да постигне, и се държи за цял живот. Новата титла на Бодхана – международен майстор – е втората по ранг.

Бодхана за първи път започва да играе шах по време на пандемията от Covid-19. Тя казва, че играта я кара да се чувства „добре“ и ѝ помага с „много други неща като математика и изчисления“.

Тя започва да играе шах на пет години и разказа пред BBC как това се случило, когато посетила Chess Fest на площад Трафалгар в центъра на Лондон през юли 2024 г.:

„През 2020 г., когато беше Covid, един приятел на баща ми се връщаше в Индия и ни даде няколко играчки и книги. В една от торбите видях шахматна дъска и фигурите ми бяха интересни. Исках да използвам фигурите като играчки, но баща ми ми каза, че мога да науча играта и така започнах.“

Бащата на Бодхана, Сива, обясни, че „никой в семейството не е владеел шах преди дъщеря ни да се заеме с него. Опитах се да проследя дали някой от братовчедите ми играе – никой няма шахматен талант или опит с турнири“.

„Като цяло сме много горди и се надяваме, че тя се наслаждава на играта, развива се и играе добре“, добави той.

Бодхана сподели, че мечтае да стане гросмайстор.

Малкълм Пейн, международен майстор и ръководител на благотворителна организация, която е помогнала на четвърт милион деца от държавни училища да играят шах, заяви, че Бодхана проправя път за момичета и жени в традиционно мъжка игра.

„Тя е толкова сдържана, скромна и въпреки това невероятно брилянтна в шаха. Лесно би могла да стане световна шампионка за жени или дори световна шампионка като цяло. Сигурен съм, че е на път да стане гросмайстор.“

Източник: BBC    
biss.bg
carmarket.bg
