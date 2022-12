Брутално престъпление: Кой уби 6-годишната „кралица на красотата“ ДжонБенет Рамзи?

Ш естгодишната ДжонБенет Патриша Рамзи е божествено красиво момиче с руса коса и сини очи, носителка на титлата „Детска кралица на красотата“.

В ранните сутрешни часове на 26 декември 1996 г. родителите ѝ Джон и Патси Рамзи се събуждат и откриват, че дъщеря им я няма в леглото ѝ в дома им в Боулдър, Колорадо.

Патси и Джон се събуждат рано, за да се подготвят за пътуване за Коледните празници. Майката открива бележка за откуп на стълбите, която съобщава, че семейството трябва да плати 118 000 долара, за да бъде върната жива дъщеря им.

Въпреки предупреждението в бележката да не се намесва полицията, Патси веднага се обажда. Тя звъни и на своите приятели и роднини с надеждата, че ще помогнат в издирването на дъщеря ѝ.

Полицията пристига в дома на Рамзи в 5:55 сутринта. Криминалистите правят оглед на къщата, но не откриват признаци за влизане с взлом. Претърсени са стаите, но полицаите така и не слизат в мазето.

Грешките в разследването

Още в първите часове на разследването са допуснати множество грешки. Само стаята на ДжонБенет е отцепена, а приятелите и семейството свободно обикалят останалата част от къщата, събирайки неща и унищожавайки доказателства.

В 13:00 часа детективите инструктират г-н Рамзи и приятел на семейството да обиколят къщата още веднъж, за да видят дали ще открият нещо подозрително. Първото място, което двамата мъже посещават, е мазето. Именно там те се натъкват на ужасяващата гледка на трупа на 6-годишната ДжонБенет. Устата на детето е залепена с тиксо, а китките ѝ са увити с бяла връв. Тялото ѝ е покрито с одеяло. Бащата вдига тялото на дъщеря си на ръце и я носи на горния етаж, унищожавайки малкото налични улики, пише Сrimemuseum.

„Веднага разбрах какво открих. Намерих дъщеря си“, казва в свое интервю Джон Рамзи пред Барбара Уолтърс от ABC News.

“Тя лежеше върху бяло одеяло. То беше увито около нея. Ръцете ѝ бяха вързани над главата. Имаше лента на устата си. Веднага коленичих над нея, опипах бузата ѝ, свалих тиксото от устата ѝ. Опитах да развържа връвта, която беше около ръцете ѝ, но не можах да развържа възела“, споделя бащата.

Направена е аутопсия, която разкрива причината за смъртта на малката ДжонБенет. Патологът е категоричен, детето е издъхнало поради задушаване, допълнено с черепно-мозъчна травма. По тялото ѝ не са открити следи от сперма, но има данни, че е извършено сексуално престъпление с нея. Тя също има синини и ожулвания по раменете, краката и стъпалата, твърди Associated Press.

