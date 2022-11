Ах, този Див Запад: 5 завладяващи неразгадани мистерии

Р азказите за Дивия запад са наистина завладяващи. Кой не харесва добра история за американски разбойници, нали? Но има нещо повече от престъпници, салони и шерифи в тях. Истината е, че много престъпления, извършени там, и загадки остават неразгадани до днес.

От хора, които изчезват, без да оставят следа, до мистериозни убийства, при които извършителят така и не е открит.

Нека разгледаме пет наистина интересни истории:

Кабина за съкровища

През 1853 г. братята Джеймс и Хенри Уилсън се обединяват с група златотърсачи и тръгват да търсят злато в околностите на Джаксънвил, Орегон. След като един от мъжете е убит от индианец, братята продължават сами. В крайна сметка те построяват колиба и изкопават дупка в нея, където скриват намереното злато. Хенри умира, а Джеймс избягва в Калифорния. Години по-късно той пише на братовчед си Тед Харпър.

Харпър и поет на име Сам Симпсън отиват да търсят колибата 15 години по-късно. Намират опожарени руини с тялото на Хенри вътре. По-късно същата година друга група мъже тръгва да търси съкровището. Те не го намират. Но това, което открили, било най-дълбокото езеро в Америка: Кратерното езеро.

