Мистериите, които вероятно ще си останат мистерии

В ерата на дигиталните устройства и вселени, очакваме всяка мистерия да бъде разгадана, всеки въпрос да получи отговор. Истината е, че това никога няма да се случи и в това няма нищо лошо.

Историята е пълна с необикновени събития и с такива, които и до ден днешен не са обяснени. Изчезващи хора и несъществуващи острови, гръмотевични бури, които никога не приключват и говореща горила са само част от най-впечатляващите събития, които нямат обяснение.

Ето и мистериите, които са вълнували предците ни, интригуват нас, а вероятно ще озадачават и следващите поколения:

Удобна дупка ли ни чака в отвъдното

Коко беше горила, която шокира света със способностите си за жестомимичен език. Тя можеше да общува с хората чрез знаци и направи някои дълбоки изявления през живота си.

A message to humanity from the gorilla Koko, who has mastered sign language.#nature #animals pic.twitter.com/g9KFwDFeWh — Wonderful World (@ILoveBluePlanet) October 16, 2021

Пени Патерсън, животински психолог, разкри, че Коко е говорилa за жиота след смъртта. На въпроса „къде отиват животните, когато умрат?“ Коко отговорила „в удобна дупка“. Отговорът озадачи много хора и предизвика философски дебати.

Китайската принцеса на 2000 години

The 2,000-Year-Old Body That Still Has Hair, Eyelashes, And Blood In Her Veins#Xin_Zhui who is also known as Lady Day was the Marquise of Dai during the Western Han dynasty in ancient #China. Her tomb was found 2,000 years after her death inside a hill named #Mawangdui in China pic.twitter.com/fZnMe7qcnd — wonder world tube (@wonderworldtube) September 17, 2019

Гробницата на китайска аристократка от времето на династията Хан е намерена около 2000 години след смъртта ѝ, през 70-те години на XX в. Учените претърпели шок, когато видели тялото на Лейди Ден (Ксин Жуи), което било невероятно добре запазено.

Всичките ѝ органи били почти непокътнати, във вените ѝ е намерено малко количество кръв от кръвна група А, тя все още има коса и мигли. Най-голямата изненада е мистериозната течност, в която е накиснато тялото – и до днес учените не знаят каква е.

Гений за една нощ

Дерек Амато шокира света през 2006 г., когато на практика се превръща в музикален гений за една нощ. Когато е на 36 години той се гмурка в плитък плувен басейн и претърпява сериозна контузия на главата.

Изведнъж той се оказва музикално надарен и започва да композира музика за пиано. Оттогава е музикален гений, а учените нямат обяснение как се е случило това.

Безкрайната буря

Between September and December, a thundercloud shows up at the same point above the Australian Tiwi islands at 3pm each day. WWII pilots and sailors used to use it as a reference point because of its regularity, nicknaming it ‘Hector the Convector’. (Image: Djambalawa) pic.twitter.com/Tz9I1svhi4 — Quite Interesting (@qikipedia) December 5, 2020

Учените са озадачени от Хектор – буреносен облак, който се формира почти всеки ден над островите Тиви в Австралия. Известен като Хектор Конвектора, облакът е наречен „постоянна гръмотевична буря“ и метеоролозите размишляват за многото евентуални причини за появата му.

Неразгадаемият ръкопис

The Voynich Manuscript in code, in the early 1400s. More than 600 years later, and we still don't know what it says.



It is full of herbal, cosmological, and pharmaceutical illustrations. One of our foxes will do their best to crack it. pic.twitter.com/F0bluoBc27 — Philosophical Foxes 💭🦊 (@FoxesNFT) January 31, 2022

Преди повече от 600 години е написан текст на неизвестен език от неизвестен автор. Текстът е известен като ръкописът на Войнич, кръстен на Вилфрид Войнич. Той бил търговец на книги, купил текста през 1912 г. Твърди се, че ръкописът е от Северна Италия и разбивачи на кодове работят неуморно за разгадаването му, но засега нямат никаква представа какво пише.

Фестоският диск

The Phaistos Disc from the Minoan palace of Phaistos on the island of Crete, possibly dating late Minoan Bronze Age (second millennium B.C.). Its purpose and its original place of manufacture remain disputed. It is now on display at the archaeological museum of Heraklion. pic.twitter.com/alkBL5TtAI — ALWAYS LEARNING (@planetearthx2) October 24, 2020

Има много исторически артефакти с древни писания и послания. Фестоският диск обаче е уникален – печена глина с двустранно отпечатани символи, за които никой няма представа какво казват. Обектът е от Бронзовата ера и е открит във Фестос, на остров Крит.

Несъществуващият остров

Има нещо в островите, което винаги вдъхновява създаването на интриги и мистерии. Остров Берме е бил забавен източник за истории, най-вече защото... не съществува. Той обаче се появява на географските карти чак до XX в. Има много теории за острова, а една от тях предполага, че островът е съществувал, но е бил унищожен от ЦРУ.

Изчезването на премиера

"I know this beach like the back of my hand"

-Harold Edward Holt#hopetheynameapoolafterme #imagreatswimmer pic.twitter.com/zDnMPIfzYN — Famous last tweets (@hashtag_RIP) January 26, 2018

Хора изчезват безследно всеки ден и обикновено за съжаление са жертва на престъпление. Но, когато изчезне цял министър-председател, тогава просто няма как да няма следа. Е, има как. Харолд Едуард Холт е премиер на Австралия от 1966 г. до... докато не изчезва от лицето на Земята.

Холт и четирима негови приятели отиват да плуват на усамотен плаж. Изведнъж тялото му бързо е отнесено от морето и свидетели го виждат да изчезва. Естествено е предприето мащабно издирване, но от премиера няма и следа.