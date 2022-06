Седем "неразгадаеми" криминални мистерии, които бяха разкрити

К риминалистиката може да се определи като наука, която "използва научни методи или експертиза за разследване на престъпления, изследване на доказателствата, които могат да бъдат представени в съда".

През последните десетилетия криминалистиката се е развила с големи темпове и благодарение на някои постижения, редица неразрешени досега случаи най-накрая бяха приключени.

Ето и част от тях, които от StarsInsider.com събраха и представиха:

Убийството на асистент от Харвард

През януари 1969 г. студентка от Харвард - Джейн Бритън, е намерена мъртва в апартамента си, след като не се явява на изпит.

Причината за смъртта ѝ е травма с тъп предмет, но случаят остава неразкрит повече от 40 години. Едва през 2012 г. благодарение на напредъка на криминалистиката е направен пробив.

Установено е, че ДНК на запазените следи съвпада с тази на сериен сексуален престъпник и убиец, осъден през 1973 г.

Момичето във ваната

In our latest ep we talk to Jared of M-Vac, a revolutionary #DNA retrieval system that is helping to solve #coldcases including this one. #PatrickMcCabe was arrested in 2017 for the 1977 murder of Sharon Schollmeyer in her SLC apt. He was her building manager. #mvac #saltlakecity pic.twitter.com/sElgoMex9L — Missing (@MissingCSM) May 17, 2019

През декември 1977 г. тялото на 16-годишната Шарън Шолмайер е намерено в апартамента ѝ. Тя била изнасилена и удушена до смърт и е лежала под шест сантиметра вода във ваната.

Доказателствата били негодни заради водата, поради което по това време не е било възможно да се извлече ДНК. Мистерията най-накрая е разгадана през 2013 г. благодарение на появата на M-Vac.

M-Vac позволява на учените да извличат ДНК от замръзнал материал. Оказва се, че извършителят на престъплението е управителят на сградата в апартамента на Шолмайер.

Убийство в Юта

Тялото на Кристал Бесланович е намерено през 1995 г. Предполагаемото оръжие на убийството е камък, но по онова време е почти невъзможно да се извлече ДНК от повърхността на камък. Появява се M-Vac.

M-Vac helped solve this cold case too. John Simpson killed Krystal Beslanowitch in 1995 with a rock, and was arrested in 2013 because detectives retested the murder weapon with M-Vac and got a #dna profile. M-Vac saves lives. #mvac #crime #truecrime pic.twitter.com/jr1Z0ik0MP — Missing (@MissingCSM) May 17, 2019

ДНК е извлечена от въпросната скала и съвпада с тази на осъдения убиец Джоузеф Майкъл Симпсън, който наскоро е бил освободен от затвора по време на убийството.

Убийството на "Момичето Бъкскин"

Когато през април 1981 г. е намерено тялото на Марсия Ленор Кинг, то не е идентифицирано и никой не се появява в търсене на жена, която да отговаря на описанието ѝ.

Никой не знаел името ѝ и така тя станала известна като "Момичето от Бъкскин", защото по време на убийството си носела пончо от Бъкскин.

"Buckskin girl", victim found in Miami County, Ohio in a 1981 cold case murder, identified as Marcia King of Arkansas through advanced DNA testing. Isotope analyses of hair used in the investigation. https://t.co/yn03SckE0z pic.twitter.com/q1KTXIJLqZ — IsoForensics Inc. (@IsoForensics) April 13, 2018

Преди да я погребат, следователите направили снимки на лицето на жената. Благодарение на постиженията в областта на съдебномедицинската реконструкция на лицето учените най-накрая успяват да идентифицират жертвата през 2018 г.

Убиецът, който се предал

След като през 1999 г. Мариана Ваатстра е намерена изнасилена и убита в Нидерландия, случаят остава неразкрит в продължение на години. През 2012 г. полицията се връща към случая и моли всички мъже, живеещи в радиус от пет мили от мястото на престъплението, да предоставят своята ДНК.

Един от отговорилите на този призив съвпаднал - съсед на средна възраст, който доброволно предоставил ДНК на полицията. Случаят е приключен.

Убийство в навечерието на Коледа

На Бъдни вечер 2001 г. Кевин Бътлър е намушкан с нож в апартамента си заедно с домашния си любимец какадуто Бърд.

Разследващите откриват човешка ДНК в човката и ноктите на Бърд и се оказва, че тя съвпада с ДНК на човек, с когото Бътлър е имал финансови проблеми. когато се установява, че въпросният човек има рани, съответстващи на това, че е бил нахапан и намушкан от какаду, случаят е разрешен.

Залавянето на Тед Бънди

През 1978 г. в Държавния университет на Флорида са намерени три убити жени. По тялото на една от жените са открити характерни следи от ухапване.

Експерт по съдебна медицина свидетелства по време на процеса, че следите съвпадат със зъбите на Тед Бънди, който по това време е заподозрян в няколко други убийства.

Въпреки че днес отпечатъците от следи от ухапване не биха били допустимо доказателство, по онова време те са били достатъчни, за да убедят съдебните заседатели.

Photo 1 : Ted Bundy leaves Orange County Jail for hearing on December 17, 1987.



Photo 2 : Ted Bundy is escorted to a van outside U.S. District Court in Orlando after his competency hearing on December 16, 1987.



Photo 3 : Ted Bundy, December 15, 1987. pic.twitter.com/80oligEbez — Moonlight Murders (@mOonlightmurder) February 21, 2020

Тед Бънди е осъден като сериен убиец и екзекутиран през 1989 г.