Тръмп получи покана за визита в Русия

Лавров: Не сме обсъждали санкции

19 август 2025, 21:52
А мериканският президент Доналд Тръмп получи покана да посети Русия, съобщи руският министър на външните работи Сергей Лавров в интервю за телевизия "Россия-24“, предава "Ройтерс".

"Тръмп има покана да посети Русия“, заяви той в отговор на въпрос може ли американският президент да дойде в Москва до края на годината.

Лавров припомни, че на пресконференцията след срещата между държавните глави на САЩ и Русия в Аляска Путин е потвърдил тази покана.

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

"Доколкото си спомням президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че това е много интересно. Ще бъде интересно за всички“, добави руският външен министър.

Лавров каза също, че по време на срещата в Аляска не е обсъждан въпросът за отмяна на санкциите срещу Москва.

"Не сме обсъждали санкции. Не само много експерти, но и политици и официални лица многократно са казвали, че вдигането на санкциите може да изиграе негативна роля", каза Лавров.

"Защото това отново може да вдъхне в някои области на нашата икономика илюзията, че сега ще преодолеем всички проблеми, като се върнем към схемите, които бяха разработени и приложени през 90-те години и след 2000-та година", поясни Лавров.

"Мнозина смятат, че това ще отмени постиженията, които постигнахме и които имаме сега в областта на укрепването на нашия технологичен суверенитет и необходимостта да разчитаме на нашите технологии по ключови въпроси, от които зависи военната, икономическата и продоволствената сигурност", посочи Лавров.

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

"Не затръшваме вратата пред сътрудничеството, но не трябва да ставаме зависими, когато нямаме жизненоважни стоки и технологии", добави Лавров.

"Като цяло мисля, че сега процесът е много по-надежден, по-обещаващ, отколкото бе преди шест месеца, когато приключи мандатът на (американската) администрация на Джо Байдън", заключи ръководителят на руската дипломация.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
