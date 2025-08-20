Свят

Белият дом: Путин е съгласен да се срещне със Зеленски

Правителството на САЩ и администрацията на Тръмп работят както с Русия, така и с Украйна, за да се осъществи такава двустранна среща, заяви Карълайн Левит

20 август 2025, 06:39
Източник: AP/БТА

Г оворителката на Белия дом Карълайн Левит отговори на журналистически въпрос, дали руският президент Владимир Путин е изразил съгласие да се срещне с украинския държавен глава Володимир Зеленски, с думите: "направи го", предаде ДПА.

Левит, която даде пресконференция, първоначално отговаряше уклончиво на въпроси по тази тема и отказа да коментира възможни места за евентуалната двустранна среща между Путин и Зеленски. Тя подчерта, че единствено американският президент Доналд Тръмп знае дали руският президент има готовност за такава среща.  

Путин и Зеленски може да се срещнат в Будапеща

Източник: AP/БТА

Левит бе изправена пред настоятелни запитвания, дали Путин всъщност се е съгласил на двустранна среща. Първоначално говорителката на Белия дом заяви: "Аз мога да ви уверя, че правителството на САЩ и администрацията на Тръмп дори и в момента, докато говорим, работят както с Русия, така и с Украйна, за да се осъществи такава двустранна среща".

Левит даде ясен отговор, едва след като бяха отправени още запитвания, разказва ДПА.

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Тръмп настоява за прекратяването на войната в Украйна и през последните дни бе домакин на серия от срещи – първо с Путин в Аляска, а след това, в понеделник, прие в Белия дом Зеленски и други европейски лидери.

Плановете на американския президент предвиждат организирането на среща между Путин и Зеленски в рамките на следващите две седмици. След това Тръмп очаква тристранна среща на върха между Русия, Украйна и САЩ, на която да се обсъдят условията за прекратяване на войната. 

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Въпреки това Русия се изказва по-предпазливо. Руският външен министър Сергей Лавров заяви в интервю за телевизия "Россия-24“, че Москва има готовност за всякакви преговорни формати. "Но всички контакти, включващи държавни глави, трябва да се подготвят по най-внимателния начин", добави той.

Русия вече е отхвърляла призивите на Зеленски за бързото организиране на двустранна среща с Путин. Според Москва първо трябва да бъде договорено споразумение от делегации на по-ниско равнище.

Източник: БТА, Николай Велев    
- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
