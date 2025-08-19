България

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 25°

Обновена преди 10 минути / 19 август 2025, 06:25
Внимание! Промени в движението по част от АМ

Внимание! Промени в движението по част от АМ "Марица"
Гледат мярката на обвинения в грабеж пред банка в

Гледат мярката на обвинения в грабеж пред банка в "Дианабад" в София
Задържан в

Задържан в "Студентски град" за убийството в Първомай
Протестират домашния арест на младежа, помел пешеходци в Слънчев бряг

Протестират домашния арест на младежа, помел пешеходци в Слънчев бряг
Проверката за книжката на младежа, ударил автобус, не показа нарушения

Проверката за книжката на младежа, ударил автобус, не показа нарушения
Мигрант загина, двама са ранени при катастрофа след полицейско преследване край Шабла

Мигрант загина, двама са ранени при катастрофа след полицейско преследване край Шабла
Трагедия в Несебър: Дете загина при полет с парашут, трима са задържани

Трагедия в Несебър: Дете загина при полет с парашут, трима са задържани
Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

Д нес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в Южна и Източна България. Ще има условия и за градушки. Почти без валежи ще остане в по-голямата част на Дунавската равнина. Вятърът отново ще се ориентира от североизток, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 25°. 

Жълт код за заначителни валежи, придружени с гръмотевици, е обявен в няколко области на страната за вторник. Това са части от Благоевград, Софийска област, Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Габрово, Стара Загора, Сливен, Шумен и Търговище. Има възможност за локални наводнения. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

,
Източник: НИМХ

По Черноморието облачността ще е по-често значителна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в масивите в Югозападна България и Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 12°.

В сряда ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в планините и източните райони. На отделни места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. В четвъртък ще е предимно слънчево. Ще се появи вятър от южната четвърт и ще започне бързо затопляне.

Източник: БТА/НИМХ    
Прогноза за времето Валежи Гръмотевици Градушки Жълт код Температури Облачност Наводнения Вятър Времето в България
Последвайте ни
Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Внимание! Промени в движението по част от АМ

Внимание! Промени в движението по част от АМ "Марица"

Потребителската кошница поевтиня

Потребителската кошница поевтиня

pariteni.bg
С котка на море: мисията възможна?

С котка на море: мисията възможна?

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 17 минути
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 час
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 час
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 час

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Пеевски настоя за спешни и решителни действия за&nbsp;разрешаване на водната криза</p>

Пеевски настоя за спешни и решителни действия за трайното разрешаване на водната криза

България Преди 12 минути

Киселова да свика незабавно заседание на Комисията по околната среда и водите, поиска лидерът на „ДПС – Ново начало”

Испанският град, където местните жители се потапят във вино

Испанският град, където местните жители се потапят във вино

Любопитно Преди 43 минути

Хаотичното и трескаво събитие може да привлече тълпи от туристи, нетърпеливи да се потопят в атмосферата

<p>Напитките, които забавят стареенето</p>

Дълголетие в чаша: Корейски напитки, които забавят стареенето

Любопитно Преди 1 час

Традиционните японски напитки са способни да насърчат дълголетието и да поддържат здравето

Граничен контрол и в Полша. Ще оцелее ли Шенген?

Граничен контрол и в Полша. Ще оцелее ли Шенген?

Свят Преди 1 час

Вече в 12 от общо 29 страни членки на Шенген има граничен контрол

Алтман обяви, че AI е "балон", очаква някои "да се опарят"

Алтман обяви, че AI е "балон", очаква някои "да се опарят"

Технологии Преди 2 часа

Въпреки това ентусиазмът на инвеститорите не намалява

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

Свят Преди 6 часа

Със сумата ще бъдат закупени оръжия

Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски

Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски

Свят Преди 6 часа

Тръмп: Имах много добра среща в Белия дом с уважаеми гости

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Свят Преди 8 часа

Разговорите ще бъдат възобновени след края на телефонната връзка

Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

България Преди 8 часа

Чужденецът днес е влязъл в България

<p>Тръмп към Мерц: Откъде е този тен?</p>

Тръмп преговаря с европейските лидери за мир в Украйна

Свят Преди 9 часа

Тръмп за Урсула фон дер Лайен: По-влиятелна от всички тук на масата

Украйна преговаря за внос на газ през България от Азербайджан

Украйна преговаря за внос на газ през България от Азербайджан

Свят Преди 10 часа

Украйна планира да се запаси с 13,2 милиарда кубични метра газ

<p>Как първите дами промениха срещата Тръмп - Зеленски</p>

Смях и писма: Как първите дами промениха срещата Тръмп - Зеленски

Свят Преди 10 часа

Володимир Зеленски предаде на Доналд Тръмп писмо, написано от съпругата му Олена Зеленска

<p>Забавен момент, Тръмп коментира костюма на Зеленски</p>

Забавен момент, Володимир Зеленски този път се появи с костюм на срещата с Доналд Тръмп

Свят Преди 11 часа

Тръмп остана недоволен, когато през февруари Зеленски пристигна в Белия дом във военната си униформа

Тръмп посрещна Зеленски, този път в костюм

Тръмп посрещна Зеленски, този път в костюм

Свят Преди 11 часа

Тръмп за украинците: Обичаме ги

Украински удар спря руския петрол за Унгария

Украински удар спря руския петрол за Унгария

Свят Преди 12 часа

Киев: Унгария "вече трабва да изпраща жалби" до Москва

Българин е в критично състояние след катастрофа в Гърция

Българин е в критично състояние след катастрофа в Гърция

Свят Преди 12 часа

Tрима души изгоряха на място

Всичко от днес

От мрежата

Големи породи кучета, подходящи за апартамент

dogsandcats.bg

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
1

Фестивал на хвърчилата по Черноморието

sinoptik.bg
1

Какво гласи “Правилото на 30-те”

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 19 август, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 19 август, вторник

Edna.bg

Чужди клубове по петите на защитник на Левски

Gong.bg

Етър и Янтра закриват кръга в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Задържаният за убийството в Първомай – познат на семейството

Nova.bg

Крим – стратегическият залoг във войната между Русия и Украйна

Nova.bg