България

Пациенти се жалват от фалшиво лечение

Три болници вече са хванати, след проверка на НЗОК

20 август 2025, 06:31
Пациенти се жалват от фалшиво лечение
Източник: iStock

Д о момента при проверки е установена отчетена, но неизвършена медицинска дейност в три болници. Това показват проверки на НЗОК по жалби на граждани, съобщи pariteni.bg.

Граждани се жалват, че болници са вписали лечение, което не са получили. От 1 януари до края на юли тази година в Националната здравноосигурителна каса са постъпили 138 сигнала от поциенти срещу изпълнители на медицинска помощ.

Пациентите са установили несъответствие в информацията, вписана в техните електронни здравни досиета в информационната система на НЗОК или в НЗИС и електронното приложение „еЗдраве“, посочва министърът на здравеопазването Силви Кирилов в отговор на депутатски въпрос.

По всички сигнали за отчетена, но неизвършена медицинска дейност, са предприети проверки. При сигналите, в които липсва информация, необходима за извършване на проверка, се изискват допълнителни данни, допълва министърът.

Съгласно Закона за здравето, медицинските и немедицинските специалисти в болниците са длъжни да създадат електронен здравен запис за всяка извършена дейност. Изготвената документация се изпраща в Националната здравноинформационна система.

До 7 дни от създаването на записа болницата или пациентът имат право да коригират записа, без да уведомят администратора в НЗИС. Извън този срок също може да се коригира записът, като това може да стане по искане на болницата или пациента.

Източник:  pariteni.bg    
НЗОК Болници Медицински измами Пациентски сигнали Електронни здравни досиета Здравеопазване Проверки Неизвършена медицинска дейност НЗИС Корекция на данни
Последвайте ни

По темата

Лятото се завръща в сряда

Лятото се завръща в сряда

20 август: Денят, в който България покори Византия

20 август: Денят, в който България покори Византия

Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Белият дом: Путин е съгласен да се срещне със Зеленски

Белият дом: Путин е съгласен да се срещне със Зеленски

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 23 часа
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Технологии Преди 32 минути

Всяко нещо трябва да е с мярка

Путин и Зеленски може да се срещнат в Будапеща

Путин и Зеленски може да се срещнат в Будапеща

Свят Преди 8 часа

„Сикрет сървис“ вече подготвя организацията на срещата в Унгария

Тръмп получи покана за визита в Русия

Тръмп получи покана за визита в Русия

Свят Преди 9 часа

Лавров: Не сме обсъждали санкции

Огромен удар срещу наркомафията в Полша, дрога за 275 милиона долара

Огромен удар срещу наркомафията в Полша, дрога за 275 милиона долара

Свят Преди 10 часа

Основната група е извършвала трафик на наркотици в няколко части на Европа

Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай

Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай

България Преди 11 часа

Хората в Първомай все още не могат да си обяснят жестокостта, с която е убита Димитрина

Оперираха отново жената, блъсната с АТВ в Слънчев бряг

Оперираха отново жената, блъсната с АТВ в Слънчев бряг

Свят Преди 11 часа

Състоянието на нея и детето ѝ остава критично

Двамата отвлечени не са открити, пуснаха обвиняем под гаранция

Двамата отвлечени не са открити, пуснаха обвиняем под гаранция

България Преди 12 часа

Намерена е и кръв, като предстоят допълнителна експертизи

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Свят Преди 12 часа

По време на разговора в понеделник Путин предложил Москва

Зов за помощ: Млада жена се бори с левкемия

Зов за помощ: Млада жена се бори с левкемия

България Преди 12 часа

Вики вдигнала температура в края на октомври

Русия помага на Китай за нахлуване в Тайван

Русия помага на Китай за нахлуване в Тайван

Свят Преди 12 часа

„Инсайдър“ се е сдобил с планове за обучение на китайски специалисти

Обвиниха български шофьор за убийство на пътя в Гърция

Обвиниха български шофьор за убийство на пътя в Гърция

Свят Преди 13 часа

Самият българин се лекува под охрана в хирургична клиника

Какво е „сив развод“ и защо експертите казват, че зачестява

Какво е „сив развод“ и защо експертите казват, че зачестява

Любопитно Преди 13 часа

Ескперти анализират защо все повече двойки избират да приключат връзките си след десетилетия заедно

<p>Пътят на Зеленски към сърцето на Тръмп - голф стик за Доналд и писмо за Мелания</p>

Politico: Пътят на Зеленски към сърцето на Тръмп - голф стик за Доналд и писмо за Мелания

Свят Преди 14 часа

Зеленски е получил символичен комплект ключове от Белия дом

Внукът на Кенеди се подигра на Мелания Тръмп (ВИДЕО)

Внукът на Кенеди се подигра на Мелания Тръмп (ВИДЕО)

Любопитно Преди 14 часа

Във видеото, което вече има над 200 000 гледания, Шлосберг носи руса перука и имитира акцента на Мелания Тръмп, докато чете писмото ѝ

Мъж преби жена в дома ѝ, после нападна полицаи

Мъж преби жена в дома ѝ, после нападна полицаи

България Преди 14 часа

Пристигналият на място полицейски екип е установил бившия приятел на пострадалата – криминално проявен

Млад финландски депутат почина в парламента в Хелзинки

Млад финландски депутат почина в парламента в Хелзинки

Свят Преди 14 часа

Според полицията Пелтонен е издъхнал около 11 ч. местно време

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 20 август, сряда

Edna.bg

Грис с праскови

Edna.bg

Всичко или нищо: Ключов мач за баскетболните национали

Gong.bg

Роберт Левандовски се завърна към тренировки с Барселона след контузия

Gong.bg

„Джохацу" или да си платиш, за да изчезнеш безследно: Разказ за хората, избягали от дългове и насилие

Nova.bg

Убийството в Първомай: Очаква се властите да дадат подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Nova.bg