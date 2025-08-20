Пациенти се жалват от фалшиво лечение

Д о момента при проверки е установена отчетена, но неизвършена медицинска дейност в три болници. Това показват проверки на НЗОК по жалби на граждани, съобщи pariteni.bg.

Граждани се жалват, че болници са вписали лечение, което не са получили. От 1 януари до края на юли тази година в Националната здравноосигурителна каса са постъпили 138 сигнала от поциенти срещу изпълнители на медицинска помощ.

Пациентите са установили несъответствие в информацията, вписана в техните електронни здравни досиета в информационната система на НЗОК или в НЗИС и електронното приложение „еЗдраве“, посочва министърът на здравеопазването Силви Кирилов в отговор на депутатски въпрос.

По всички сигнали за отчетена, но неизвършена медицинска дейност, са предприети проверки. При сигналите, в които липсва информация, необходима за извършване на проверка, се изискват допълнителни данни, допълва министърът.

Съгласно Закона за здравето, медицинските и немедицинските специалисти в болниците са длъжни да създадат електронен здравен запис за всяка извършена дейност. Изготвената документация се изпраща в Националната здравноинформационна система.

До 7 дни от създаването на записа болницата или пациентът имат право да коригират записа, без да уведомят администратора в НЗИС. Извън този срок също може да се коригира записът, като това може да стане по искане на болницата или пациента.