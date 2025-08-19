България

Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай

Хората в Първомай все още не могат да си обяснят жестокостта, с която е убита Димитрина

19 август 2025, 19:47
О кръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем младеж на 21 г., за това, че в понеделник, в Първомай, умишлено е умъртвил 44-годишна съпруга на полицай.

Младежът беше задържан още същия ден в София при съвместни действия на ОД на МВР-Пловдив, Главна дирекция „Национална полиция“ под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.

Хората в Първомай все още не могат да си обяснят жестокостта, с която е убита Димитрина, предава NOVA.

Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

„Неприятна новина, такова не се е случвало с години, ама какво да правиш. Хубаво, че са го хванали”, каза местен жител.

Трагедията е основна тема на разговор в града. Всичко познават семейството и споделят само хубави думи за тях. 44-годишната жена е работела като домакин в детска градина, а съпругът ѝ е бил на работа в полицията във фаталната нощ. До разкриването на престъплението се е стигнало основно чрез записи от видеокамери.

Задържаният за убийството в Първомай живеел в общежитие в „Студентски град” в София.

Дори и най-близките съседи не са чули нищо във фаталната вечер, нито са виждали заподозрения за убийството.

„Аз специално не съм го виждал, някои казват, че са го виждали”, обясни друг жител на селото.

Убийството в Първомай: 44-годишната Димитрина е открита мъртва в банята на дома си

Записи от видеокамери от къщите на ул. „Богомил” и от общинското видеонаблюдение са иззети още вчера сутринта. Предстои обаче засилване на сигурността за спокойствието на хората тук.

„Ще предвидим допълнително камери. Смятам, че ще са от полза при разследване”, коментира кметът на селото Николай Митков. 

Източник: NOVA, Prb.bg    
убийство Първомай Студентски град
Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай

Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай

