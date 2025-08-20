20 август: Денят, в който България покори Византия

Н а 20 август 917 година, край водите на река Ахелой, днешното Поморие, се разиграва едно от най-големите и драматични сражения в Средновековна Европа – Битката при Ахелой. Тя остава в историята като символ на военната мощ и политическите амбиции на цар Симеон I Велики, който превръща България в безспорен лидер на Балканите.

Сблъсъкът е част от дългогодишните българо-византийски войни. Византийската империя, разтревожена от засилващата се власт на Симеон, изпраща огромна армия под командването на прочутия пълководец Лъв Фока. Смята се, че двете войски са били изключително многочислени за времето си – някои хронисти твърдят, че общият брой на участниците надхвърля 100 000 души.

Tsar Simeon I of Bulgaria. The most successful ruler of Bulgaria, who brought it to its greatest extent.



He did it largely by observing the Byzantines and beating them at their own game. Thread. pic.twitter.com/0HHvVC8W5T — Byzantine Emporia (@byzantinemporia) February 2, 2020

Сражението е ожесточено и продължително. Българите, водени лично от Симеон, успяват да нанесат решителен удар върху византийските редици и да обърнат битката в своя полза. Византийската войска е почти напълно унищожена, а самият Лъв Фока оцелява с цената на бягство.

Победата при Ахелой не е просто военен триумф – тя променя баланса на силите на целия Балкански полуостров. България се утвърждава като първа сила в региона, а цар Симеон се приближава до своята голяма мечта – да превърне Търново в „цариград на българите“ и да се възкачи на императорския трон в Константинопол.

Битката за оцеляването на западната цивилизация (Битката при Термопилите)

През 480 г. пр. Хр. тесният проход при Термопилите става сцена на едно от най-знаковите сражения в световната история – сблъсък, който ще остане завинаги в паметта на човечеството като символ на храброст и саможертва. В продължение на седем дни едва около 7 000 гръцки войни, предвождани от спартанския цар Леонид I, спират настъплението на огромната армия на персийския цар Ксеркс, която според античните хроники е брояла стотици хиляди. 20 август е една от предполагаемите дати на битката при термопилите.

The true story of the 300 Spartans at the Battle of Thermopylae: https://t.co/4rWOWUsoLm pic.twitter.com/eGUYZQKH01 — Fascinating (@fasc1nate) January 4, 2023

Най-известният момент настъпва, когато след предателство персите успяват да обходят гърците. Тогава Леонид и неговите 300 спартанци, заедно с малък брой теспийци и фиванци, остават да се бият до последния човек. Тяхната саможертва не спира персийската армия, но печели безценно време за останалите гръцки градове-държави да се обединят и да подготвят решителната си защита.

Термопилите се превръщат в легенда още в античността.

Историкът Херодот описва героизма на спартанците, а през вековете историята им вдъхновява поети, държавници и обикновени хора. Това е разказ за хора, които избират честта и дълга пред живота, и така променят хода на историята.

Битката при Термопилите често е наричана „битката за оцеляването на западната цивилизация“, защото именно от съпротивата на тези няколко хиляди мъже започва сплотяването на гръцките държави срещу персийската хегемония. Техният подвиг показва, че численото превъзходство не е всичко, когато срещу него стоят смелост, единство и идеали.

Днес, повече от 2 500 години по-късно, Термопилите остават жив символ на това, че свободата и ценностите могат да бъдат защитени дори пред лицето на невъзможното.

Още събития на 20 август:

1741 г. – Руският мореплавател от датски произход Витус Беринг открива Аляска.

1940 г. – По заповед на Йосиф Сталин агенти на КГБ извършват атентат срещу Лев Троцки, емигрант в Мексико, който на следващия ден умира.

Родени:

1827 г. – роден е австрийският композитор Йозеф Щраус

1941 г. – роден е президентът на Сърбия и Югославия Слободан Милишевич

1944 г. – роден е индийският премиер Раджив Ганди

1992 г. – родена е американската певица и актриса Деми Ловато

Починали: