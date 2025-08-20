България

800 лева глоба плати шофьорът, хванат с 218 км/ч по АМ „Тракия”

В сливенския участък на пътя при акция през почивните дни са засечени над 200 нарушения на скоростта

20 август 2025, 08:55
П ореден случай на опасно шофиране с бясна скорост на магистрала „Тракия”. В сливенския участък на пътя при акция през почивните дни са засечени над 200 нарушения на скоростта. При два от случаите водачи са шофирали с 206 и 218 км/ч.

„За шофирането с 218 км/ч глобата е 800 лева. Вече е платена”, заяви комисар Димитър Кикьов от „Охранителна полиция”, ОДМВР – Сливен.

Шофьори карат с над 200 км/ч на автомагистрала „Тракия“

Той увери, че се осъществява ежедневен контрол по магистралата.

„Има засилено присъствие събота и неделя, както с брандирани, така и с небрандирани автомобили. Основната ни цел е извеждане на агресивните водачи”, каза още комисар Кикьов пред NOVA.

В почивните дни на пътя са два брандирани и един небрандиран автомобил.

Трима водачи са засечени да се движат в аварийната лента, двама дълго време са шофирали след брандиран автомобил със специален режим на движение в лява лента. Засечени са и водачи, които са изпреварвали неправилно.

При електронните фишове за скорост глобата отива при собственика на автомобила. Той може да попълни декларация, като посочи данните на водача, който е управлявал.

Комисар Димитър Кикьов обясни още, че за превишение на скоростта до настоящия момент точки не се отнемат. С последните изменения в Закона за движение по пътищата, които влизат в сила от 7 септември, извън населено място при превишение над 50 км/ч се отнема свидетелството, а в населено място - над 40. Съставя се и акт.

„Когато е фиш, той се издава на собственика, независимо дали има, или няма свидетелството за управление на МПС. Но когато е превишил скоростта, тогава се налага наказание лишаване от правоуправление. Тогава задължително се връчва покана и водачът, който е управлявал, се явява”, обясни Кикьов.

Източник: NOVA    
тракия шофьор глоба превишена скорост
