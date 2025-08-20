Пенсионерите на работа: Колко са и защо продължават

Р аботещите пенсионери у нас са около 17% от всички, които получават доход от Националния осигурителен институт. Това поставя България в златната среда в Европа, но какво означава за икономиката на страната?

Работещите пенсионери са значителен дял от трудовата сила в страната - 12% продължават да работят по-различни причини, съобщава БНТ.

Атанас Кацарчев - гл. икономист на КТ „Подкрепа“: "Добре е за пенсионерите, че могат да докарат допълнителен доход, от друга страна не е добре за останалата част от обществото, тъй като не се предлагат достатъчно добри заплати, за да може някой да кандидатства за тези позиции."

Освен необходимостта от допълващ доход, демографската криза също допринася за нуждата от работещи пенсионери.

Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ: "Част от пенсионерите остават да работят като възможност за продължаване на социалната им интеграция. Това са хора с утвърдени трудови навици, с висока квалификация. В много случаи играят и менторска роля и обучават новопостъпилите служители. Пенсионерите са важни за българската икономика и са ценен човешки ресурс за нея."

Въпреки това работодателите посочват, че 13% от служителите в сектор "Вътрешна сигурност" са работещи пенсионери, което дестабилизира финансово МВР.

"Няма логика след като законът казва, че на тази възраст те би трябвало да бъдат до такава степен изтощени и че не могат да изпълняват своите задължения, да остават на трудови договори, да работят в системата.", смята Иванов.

Синдикатите са разтревожени, че голяма част от работещите пенсионери остават трудовоактивни, заради ниските доходи и високата инфлация - сумарно над 30% през последните няколко години.

Според Атанас Кацарчев работещите бедни за поредна година са се увеличили и вече са над 10, приближавайки 11% от работещите, което е показателно за състоянието на икономиката, за състоянието на пазара на труда.

На този фон в последните 10 години броят на работещите пенсионери в бюджетния сектор се е удвоил, показват още данните на НОИ.