Оперираха отново жената, блъсната с АТВ в Слънчев бряг

Състоянието на нея и детето ѝ остава критично

19 август 2025, 19:13
Оперираха отново жената, блъсната с АТВ в Слънчев бряг
О става  критично състоянието на 4-годишното дете и майка му, прегазени от електрическо АТВ в Слънчев бряг, предаде NOVA.

Според техни близки на 34-годишната жена вчера е направена нова операция, но и двамата са с опасност за живота.

Протестират домашния арест на младежа, помел пешеходци в Слънчев бряг

Заради съмнения в безпристрастното разследване на инцидента, при който 18-годишен син на полицейски служители прегази на тротоара жена, три деца и служител на хотел, който е със счупен таз, в петък е насрочен протест пред съдебната палата в Бургас.

Жена е в критично състояние след катастрофа с АТВ в троянско село

По-късно същия ден прокуратурата ще протестира домашния арест на 18-годишния Николай Бургазлиев.

