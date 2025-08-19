Оперираха отново жената, блъсната с АТВ в Слънчев бряг

О става критично състоянието на 4-годишното дете и майка му, прегазени от електрическо АТВ в Слънчев бряг, предаде NOVA.

Според техни близки на 34-годишната жена вчера е направена нова операция, но и двамата са с опасност за живота.

Заради съмнения в безпристрастното разследване на инцидента, при който 18-годишен син на полицейски служители прегази на тротоара жена, три деца и служител на хотел, който е със счупен таз, в петък е насрочен протест пред съдебната палата в Бургас.

По-късно същия ден прокуратурата ще протестира домашния арест на 18-годишния Николай Бургазлиев.