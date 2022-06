Защо тези пет години са най-лошите в историята?

З а най-новото време, определено предходните две години са от изключително значение и няма как да бъдат забравени. Никой не се съмнява, че ще бъдат предимно запомнени с негативните последици, които оставиха върху целия свят.

Глобалната пандемия COVID-19 отне живота на много хора и доведе до финансови затруднения за милиони други, а изменението на климата предизвика големи екологични бедствия по целия свят, включително безпрецедентни горски пожари в Австралия и Америка.

Но дали тези години са най-лошите в историята?

От History са се заели да разгледат няколко техни конкуренти, които нашата история познава. Нека видим кои са те:

536 Г.

Според средновековния историк Майкъл Маккормик 536 г. от н.е. е "началото на един от най-лошите периоди за живеене, ако не и най-лошата година". 536 г. от н.е., която попада във времето, известно като "тъмните векове", напълно отговаря на това прозвище, тъй като Европа, Близкият изток и части от Азия са потопени в 24-часов мрак в продължение на 18 месеца.

Летните температури се понижават с 1,5-2,5 °C, което води до пропадане на реколтата и до гладна смърт на милиони хора.

Причината?

Вулканично изригване в Исландия разпръснало пепел в Северното полукълбо, блокирайки слънчевата светлина за повече от година.

Събитието дало началото на десетилетие на страдания за човечеството, тъй като през 540-те години последвали още две вулканични изригвания, довели до най-студеното десетилетие, регистрирано през последните 2300 години.

Създаването на идеални условия за разпространението на "Юстиниановата" бубонна чума, първата чумна пандемия, в Средиземноморието, която довела до смъртта на около 25-50 милиона души, между 35 и 55 % от населението, и която също така спомага за разпадането на Източната римска империя.

1347-1349 г.

Вероятно всяка една от годините между 1347 и 1349 г. би могла да попадне в този списък, тъй като прословутата бубонна чума "Черната смърт" била в разгара си и опустошила по-голямата част от Евразия и част от Северна Африка.

Това била най-смъртоносната пандемия в историята на човечеството, като оценките варирали от 25 до 200 милиона убити, което представлявало около 30-60% от цялото население на Европа по това време - една от най-големите човешки катастрофи в историята.

Започнала в Далечния изток, чумата пристигнала на европейския бряг с 12 така наречени "кораби на смъртта".

След като те акостирали в сицилианското пристанище Месина в края на 1347 г., минувачите били шокирани да открият, че повечето моряци са или мъртви, или умират от мистериозна болест. Оттук Черната смърт се разпространила из Европа, всявайки страх и мизерия по пътя си.

Мнозина вярвали, че чумата е божествено наказание, което води до прочистване на хората, смятани за еретици. За епидемията са обвинявани и евреите, което води до масови кланета в целия континент.

Въпреки че смъртта от чумата е бърза, бактерията, известна като Yersinia pestis, причинявала на жертвите си много болка, преди да умрат.

Треска, повръщане и силно кървене, както и подуване на пълни с гной циреи, са само част от симптомите, които жертвите трябвало да изтърпят преди да умрат.

При ниската степен на оцеляване труповете неизбежно се трупат на купчини. Това било наистина ужасяващо време за живот.

1816 г.

Годината е известна като "година без лято", тъй като средната глобална температура спада с около 1 °C.

Подобно на 536 г. от н.е., виновник за спада на топлината е вулканичната пепел, която покрива небето по целия свят.

През 1815 г. планината Тамбора на остров Сумбава (днешна Индонезия) изригнала и предизвикла най-мощното вулканично изригване, регистрирано някога в човешката история, като изхвърля тонове серен диоксид в атмосферата, което води до спад на глобалните температури.

Около 11 000 души загинали непосредствено след експлозията, а хиляди други умрелипрез следващите месеци и години поради трайните последици от експлозията.

