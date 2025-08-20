От Барби до мумии: Какво колекционират холивудските звезди

К огато си помислите за лукса на холивудските звезди, си представяте Бентлита, диаманти и дизайнерски интериори. Но някои от тях колекционират неща, които не бихте очаквали: от хиляди чифтове очила до пишещи машини и дори мумии.

Никълъс Кейдж - Мумии, черепи и проклятието

Никълъс Кейдж винаги е бил актьор с ексцентричен стил и необичайни избори – както на екрана, така и в личния си живот. Неговата колекционерска страст е пропита с мистичност и тайнственост. През годините той се е сдобил с артефакти, които звучат повече като реквизит за хорър филм, отколкото като обикновени предмети за декорация.

Сред най-странните му притежания са египетска мумия, череп на птерозавър и дори т.нар. „набръчкани глави“ – екзотични и зловещи реликви, които напомнят за древни ритуали. Съчетани с неговата легендарна страст към окултното и свръхестественото, тези вещи изграждат почти митичен образ на актьора като колекционер на „прокълнати“ съкровища.

Неговата обсебеност от мистериозното стига дотам, че Кейдж купува LaLaurie Mansion – едно от най-известните „обитавани от духове“ имения в Ню Орлиънс. Сградата е свързана с ужасяващата история на мадам Лалори – жена, обвинявана през XIX век в садистични изтезания над робите си. Имението отдавна е сред най-страшните туристически атракции в САЩ, а фактът, че Кейдж го притежава, само засилва мистичната му аура.

Любопитен детайл е, че актьорът дори си купува и гробница във форма на пирамида в известното гробище „Сейнт Луис №1“ в Ню Орлиънс – същото, където е погребана и вуду-жрицата Мария Лаво. Местните жители често се шегуват, че Кейдж сякаш подготвя собственото си място в легендите на града.

Факт: На търг за изключително рядък динозавърски череп Никълъс Кейдж наддава лично срещу Леонардо ди Каприо – и успява да го спечели. По-късно обаче се оказва, че находката е незаконно изнесена от Монголия и Кейдж я връща доброволно.

Джони Деп - Барби

Ако смятате, че Барби е само за деца – Джони Деп ще ви опровергае. Актьорът притежава стотици кукли, сред които лимитирани издания на Бионсе, Елвис Пресли и Линдзи Лоън. Любопитното е, че той не просто ги държи в кутии – използва ги, за да пресъздава сцени и ситуации, с които да „репетира“ различни роли.

Том Ханкс - над 300 пишещи машини

Докато повечето звезди залагат на последен модел iPhone, Том Ханкс продължава да пише на пишеща машина. Неговата колекция надхвърля 300 модела, събирани от цял свят. Актьорът признава, че често пише лични писма на тях и дори е подарявал машини на свои фенове. Една от любимите му – „Hermes 3000“ – той описва като „най-съвършената пишеща машина в света“.

Аманда Сейфрид – животни

На пръв поглед Аманда Сейфрид изглежда като типичната холивудска актриса – усмихната, нежна и заобиколена от романтични роли. Но зад чаровната ѝ външност се крие необичайна страст, която изненадва мнозина – таксидермията. Вместо да колекционира чанти или бижута, актрисата събира препарирани животни и насекоми, превръщайки дома си в малък кабинет на природолюбител.

Сред най-интересните експонати са мини-зебра, скакалец и дори енот, които ѝ придават репутацията на холивудска звезда с „музей у дома“. Част от колекцията идва като подарък от приятели – включително от комика и продуцент Сет Макфарлън, който очевидно знае как да уцели нестандартния ѝ вкус.

Сама Сейфрид признава, че това хоби понякога стряска гостите ѝ, но за нея то е източник на радост и вдъхновение. Тя обяснява интереса си с „вечното любопитство към природата и странните ѝ форми“. И докато други актриси украсяват домовете си с модерно изкуство или дизайнерски мебели, Аманда предпочита да обгради ежедневието си с нещо, което едновременно е и малко мрачно, и доста оригинално.

Тази страст обаче не е единствената ѝ „странност“. Сейфрид е известна и с това, че страда от силна тревожност, заради която винаги носи със себе си плетиво – дори по време на снимки. Може би именно таксидермията е още един начин да намери баланс – своеобразно бягство от напрегнатия свят на Холивуд към нещо по-лично, необичайно и ексцентрично.

Кийфър Съдърланд - Китари вместо коли

Докато други колекционират коли, Кийфър Съдърланд залага на музиката. Актьорът и продуцент притежава над 100 редки китари. Разликата е, че те не стоят заключени във витрини – Съдърланд активно свири на всяка от тях, а част от инструментите използва и в свои музикални проекти.

Пенелопе Крус – закачалки

Да, звучи невероятно, но е самата истина – Пенелопе Крус има необичайна слабост към дизайнерски закачалки. Докато други холивудски звезди влагат милиони в редки бижута или картини, испанската актриса признава, че колекционира предмет, който повечето хора възприемат като съвсем обикновен – закачалката.

Нейната колекция включва десетки уникални модели, изработени от различни материали – от благородни дървесини и метал до ръчно изработени пластики със сложни орнаменти. Част от тях са облечени в копринени или кадифени калъфи, превръщайки ги в малки произведения на изкуството.

Крус обяснява страстта си с любовта си към детайла и модата. За нея дори дребните елементи, като това на какво ще „почива“ една рокля, са важни за цялостната естетика. „Една красива закачалка може да е толкова специална, колкото и дрехата, която носи“, казва тя в интервю.

Любопитното е, че някои дизайнери, с които актрисата работи, ѝ подаряват ръчно направени закачалки като жест на внимание – и именно оттам започва нейното необичайно хоби. Днес колекцията ѝ е своеобразна галерия на стилове – от класическа минималистична линия до ярки арт експерименти.

И ако повечето хора изобщо не биха обърнали внимание на подобен предмет, Пенелопе доказва, че дори нещо толкова практично може да бъде повод за страст и вдъхновение.

Анджелина Джоли - ножове

Страстта на Анджелина Джоли към ножовете започва още в тийнейджърските ѝ години. Докато други момичета събират плакати или кукли, бъдещата холивудска икона се увлича по студеното оръжие – първо като символ на бунт, а по-късно като форма на изкуство и културна традиция.

Днес Джоли притежава впечатляваща колекция от антични и поръчкови ножове, някои от които са с уникални гравюри и изработени от майстори-занаятчии. За нея те не са просто оръжия, а артефакти, които носят история и показват уважение към занаят, съхраняван през вековете.

Любопитен факт е, че Джоли не крие тази страст и дори я споделя със своите деца. В интервю тя признава, че е искала да ги научи да „разбират и уважават“ оръжието като културен и исторически предмет, а не като символ на насилие. По думите ѝ, това е начин да се цени майсторството и традицията, вложени в изработката.

Ножовете се появяват и като детайл в личния ѝ живот – в миналото Джоли е разказвала за своите тийнейджърски години, когато е колекционирала остриета с почти ритуален интерес. Тази страст днес вече е далеч от бунтарството, но остава част от нейния образ – едновременно мистериозен, силен и дълбоко необичаен.

Елтън Джон - 15 000 слънчеви очила

Когато говорим за Елтън Джон, винаги се сещаме за неговите ексцентрични сценични костюми и неповторим стил. Но най-голямата му страст безспорно са слънчевите очила. Легендарният музикант притежава над 15 000 чифта, съхранявани в цели стаи, посветени само на тях. От бляскави рамки с камъни „Сваровски“ до модели, приличащи на малки произведения на изкуството – Елтън превръща очилата в своя запазена марка.

Освен това певецът е страстен колекционер и на фотография – неговата сбирка включва повече от 7000 произведения, сред които творби на световноизвестни фотографи.

Стив Мартин - банджо и изкуство

За публиката Стив Мартин е преди всичко комик и актьор, но далеч от сцената той е сериозен колекционер на изкуство и… банджо. Да, правилно прочетохте – банджо!

Актьорът е притежател на едни от най-редките екземпляри в света, като не просто ги пази във витрини, а активно свири на тях. Някои от инструментите използва дори в концерти и записи, показвайки, че страстта му към музиката е също толкова голяма, колкото и към киното.

Колекцията му от произведения на изкуството също е впечатляваща – с платна на модерни майстори, които Мартин често излага публично, за да могат и други да им се наслаждават.

Род Стюарт - миниатюрен град

Докато други колекционират бижута или коли, Род Стюарт прекарва десетилетия, за да изгради… свой собствен град. В продължение на 30 години певецът създава мащабен модел на град с влакове, който се простира върху десетки квадратни метри в дома му.

Вдъхновението идва от Манхатън и Чикаго през средата на XX век – със сгради в стил ар деко, небостъргачи, улици и железопътни линии. Детайлността е толкова впечатляваща, че самият Стюарт признава: „Това е едно от най-големите постижения в живота ми.“

Миниатюрният град не е просто хоби – той е истинска страст, която отнема хиляди часове работа, планиране и любов към детайла.