България

Лятото се завръща в сряда

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

20 август 2025, 06:25
Лятото се завръща в сряда
Източник: iStock/Guliver Images

П рез нощта валежите в цялата страна ще спрат. Облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът в повечето места ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините и поречията видимостта ще бъде намалена. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществени промени

  • В сряда

ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Само на отделни места в планинските и източните райони ще превали слаб дъжд. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София – около 29 градуса. 

  • В планините

ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област, централните и източните дялове на Стара планина и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 22 градуса, на 2000 метра – около 15 градуса.

  • По Черноморието

ще бъде предимно слънчево. Главно преди обяд ще има разкъсана облачност. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 39 мин. и залязва в 20 ч. и 21 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 42 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 56 мин. и залязва в 19 ч. и 6 мин. Фаза на Луната: четири дни след последна четвърт.

  • През следващите дни

ще духа слаб до умерен вятър с южна компонента и с него температурите ще се повишат още, максималните в петък ще са между 33 и 38 градуса. Времето ще бъде предимно слънчево, в петък след обяд ще се развие купеста облачност и на отделни места в Западна България е възможно да превали и прегърми.

Източник: НИМХ    
времето прогноза
Последвайте ни
Лятото се завръща в сряда

Лятото се завръща в сряда

20 август: Денят, в който България покори Византия

20 август: Денят, в който България покори Византия

Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Белият дом: Путин е съгласен да се срещне със Зеленски

Белият дом: Путин е съгласен да се срещне със Зеленски

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 23 часа
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Технологии Преди 32 минути

Всяко нещо трябва да е с мярка

Под властта на талибаните: В Афганистан става все по-страшно

Под властта на талибаните: В Афганистан става все по-страшно

Свят Преди 40 минути

Талибаните са на власт в Афганистан вече четири години

Путин и Зеленски може да се срещнат в Будапеща

Путин и Зеленски може да се срещнат в Будапеща

Свят Преди 8 часа

„Сикрет сървис“ вече подготвя организацията на срещата в Унгария

ВКС присъди 109 900 лв. на сина на майор Терзиев

ВКС присъди 109 900 лв. на сина на майор Терзиев

България Преди 8 часа

Обезщетението е за положен извънреден труд от майор Терзиев

Франция и Израел се скараха

Франция и Израел се скараха

Свят Преди 9 часа

Франция е сред най-малко 145 от 193-те членове на ООН, които вече признават или планират да признаят палестинската държава

Тръмп получи покана за визита в Русия

Тръмп получи покана за визита в Русия

Свят Преди 9 часа

Лавров: Не сме обсъждали санкции

Огромен удар срещу наркомафията в Полша, дрога за 275 милиона долара

Огромен удар срещу наркомафията в Полша, дрога за 275 милиона долара

Свят Преди 10 часа

Основната група е извършвала трафик на наркотици в няколко части на Европа

Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай

Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай

България Преди 11 часа

Хората в Първомай все още не могат да си обяснят жестокостта, с която е убита Димитрина

Оперираха отново жената, блъсната с АТВ в Слънчев бряг

Оперираха отново жената, блъсната с АТВ в Слънчев бряг

Свят Преди 11 часа

Състоянието на нея и детето ѝ остава критично

Двамата отвлечени не са открити, пуснаха обвиняем под гаранция

Двамата отвлечени не са открити, пуснаха обвиняем под гаранция

България Преди 12 часа

Намерена е и кръв, като предстоят допълнителна експертизи

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Свят Преди 12 часа

По време на разговора в понеделник Путин предложил Москва

Зов за помощ: Млада жена се бори с левкемия

Зов за помощ: Млада жена се бори с левкемия

България Преди 12 часа

Вики вдигнала температура в края на октомври

Русия помага на Китай за нахлуване в Тайван

Русия помага на Китай за нахлуване в Тайван

Свят Преди 12 часа

„Инсайдър“ се е сдобил с планове за обучение на китайски специалисти

Обвиниха български шофьор за убийство на пътя в Гърция

Обвиниха български шофьор за убийство на пътя в Гърция

Свят Преди 13 часа

Самият българин се лекува под охрана в хирургична клиника

Какво е „сив развод“ и защо експертите казват, че зачестява

Какво е „сив развод“ и защо експертите казват, че зачестява

Любопитно Преди 13 часа

Ескперти анализират защо все повече двойки избират да приключат връзките си след десетилетия заедно

<p>Пътят на Зеленски към сърцето на Тръмп - голф стик за Доналд и писмо за Мелания</p>

Politico: Пътят на Зеленски към сърцето на Тръмп - голф стик за Доналд и писмо за Мелания

Свят Преди 14 часа

Зеленски е получил символичен комплект ключове от Белия дом

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 20 август, сряда

Edna.bg

Грис с праскови

Edna.bg

Всичко или нищо: Ключов мач за баскетболните национали

Gong.bg

Роберт Левандовски се завърна към тренировки с Барселона след контузия

Gong.bg

„Джохацу" или да си платиш, за да изчезнеш безследно: Разказ за хората, избягали от дългове и насилие

Nova.bg

Убийството в Първомай: Очаква се властите да дадат подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Nova.bg