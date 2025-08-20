Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

У бийството на 44-годишна жена разтърси Първомай. За престъплението е задържан и обвинен 21-годишен мъж, бивш приятел на дъщерята на жертвата. Това обявиха от прокуратурата.
На пресконференция в сряда МВР и прокуратурата ще дадат повече информация за това как са стигнали до извършителя.
Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай
По информация на NOVA една от уликите, които отвеждат разследващите, МВР и прокуратурата до евентуалния извършител, е странното движение на колата му на 18 август - тогава, когато става убийството.
Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството
Автомобилът е бил забелязан да се движи по автомагистрала „Тракия” след 02.00 ч. в посока Бургас, а три часа по-късно в обратната посока.
Същата кола беше иззета снощи от „Студентски град”, където задържаният живее в общежитие.