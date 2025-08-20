България

Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Една от уликите е странното движение на колата му

20 август 2025, 07:06
Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско
Кабинетът обсъжда нов заем в размер на 250 млн. евро

Кабинетът обсъжда нов заем в размер на 250 млн. евро
Лятото се завръща в сряда

Лятото се завръща в сряда
Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай

Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай
Двамата отвлечени не са открити, пуснаха обвиняем под гаранция

Двамата отвлечени не са открити, пуснаха обвиняем под гаранция
Мъж преби жена в дома ѝ, после нападна полицаи

Мъж преби жена в дома ѝ, после нападна полицаи
Протест пред парламента, искат забрана на клетките за телета

Протест пред парламента, искат забрана на клетките за телета
МЗ разпореди проверка за починалото дете в Несебър

МЗ разпореди проверка за починалото дете в Несебър

Убийството на 44-годишна жена разтърси Първомай. За престъплението е задържан и обвинен 21-годишен мъж, бивш приятел на дъщерята на жертвата. Това обявиха от прокуратурата.

На пресконференция в сряда МВР и прокуратурата ще дадат повече информация за това как са стигнали до извършителя.

Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай

По информация на NOVA една от уликите, които отвеждат разследващите, МВР и прокуратурата до евентуалния извършител, е странното движение на колата му на 18 август - тогава, когато става убийството.

Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

Автомобилът е бил забелязан да се движи по автомагистрала „Тракия" след 02.00 ч. в посока Бургас, а три часа по-късно в обратната посока. 

Същата кола беше иззета снощи от „Студентски град", където задържаният живее в общежитие.

Източник: NOVA    
Първомай убийство полицай съпруга заподозрян
Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

20 август: Денят, в който България покори Византия

20 август: Денят, в който България покори Византия

Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Белият дом: Путин е съгласен да се срещне със Зеленски

Белият дом: Путин е съгласен да се срещне със Зеленски

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ток удари дете край басейн в Сливенско

Последни новини

От Барби до мумии: Какво колекционират холивудските звезди

От Барби до мумии: Какво колекционират холивудските звезди

Любопитно Преди 15 минути

Когато си помислите за лукса на холивудските звезди, си представяте Бентлита, диаманти и дизайнерски интериори, но далеч не е така

Белият дом вече има официален TikTok акаунт

Белият дом вече има официален TikTok акаунт

Свят Преди 18 минути

Тръмп има слабост към тази социална мрежа, която по думите му е помогнала за набирането на подкрепа сред младите избиратели в хода на предизборната му кампания

<p>Унгария: Това не е нашата война</p>

Доставките на петрол за Унгария през руския тръбопровод "Дружба" са подновени

Свят Преди 1 час

"Очакваме Украйна да не напада отново това жизненоважно съоръжение", заяви унгарският външен министър Петер Сиярто

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Технологии Преди 2 часа

Всяко нещо трябва да е с мярка

Под властта на талибаните: В Афганистан става все по-страшно

Под властта на талибаните: В Афганистан става все по-страшно

Свят Преди 2 часа

Талибаните са на власт в Афганистан вече четири години

.

Пациенти се жалват от фалшиво лечение

България Преди 2 часа

Три болници вече са хванати, след проверка на НЗОК

.

Пенсионерите на работа: Колко са и защо продължават

България Преди 2 часа

13% от служителите в сектор "Вътрешна сигурност" са работещи пенсионери, което дестабилизира финансово МВР

Путин и Зеленски може да се срещнат в Будапеща

Путин и Зеленски може да се срещнат в Будапеща

Свят Преди 9 часа

„Сикрет сървис“ вече подготвя организацията на срещата в Унгария

ВКС присъди 109 900 лв. на сина на майор Терзиев

ВКС присъди 109 900 лв. на сина на майор Терзиев

България Преди 10 часа

Обезщетението е за положен извънреден труд от майор Терзиев

Франция и Израел се скараха

Франция и Израел се скараха

Свят Преди 10 часа

Франция е сред най-малко 145 от 193-те членове на ООН, които вече признават или планират да признаят палестинската държава

Тръмп получи покана за визита в Русия

Тръмп получи покана за визита в Русия

Свят Преди 10 часа

Лавров: Не сме обсъждали санкции

Огромен удар срещу наркомафията в Полша, дрога за 275 милиона долара

Огромен удар срещу наркомафията в Полша, дрога за 275 милиона долара

Свят Преди 12 часа

Основната група е извършвала трафик на наркотици в няколко части на Европа

Оперираха отново жената, блъсната с АТВ в Слънчев бряг

Оперираха отново жената, блъсната с АТВ в Слънчев бряг

Свят Преди 13 часа

Състоянието на нея и детето ѝ остава критично

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Свят Преди 13 часа

По време на разговора в понеделник Путин предложил Москва

Зов за помощ: Млада жена се бори с левкемия

Зов за помощ: Млада жена се бори с левкемия

България Преди 14 часа

Вики вдигнала температура в края на октомври

Русия помага на Китай за нахлуване в Тайван

Русия помага на Китай за нахлуване в Тайван

Свят Преди 14 часа

„Инсайдър“ се е сдобил с планове за обучение на китайски специалисти

