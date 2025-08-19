Свят

Включен микрофон улови "лудия" шепот на Тръмп към Макрон

„Луда“ реплика на американския президент разкрива надежди за пробив в преговорите за Украйна

19 август 2025, 12:29
В ключен микрофон улови президента Тръмп, който прошепна нещо, което сам нарече „лудост“, докато той, украинският президент Володимир Зеленски и седем европейски лидери се подготвяха за закрито заседание в Белия дом, за да обсъдят прекратяването на войната на Русия в Украйна, пише The Post.

(Във видеото: Срещата в Белия дом: За какво говориха лидерите, какво чу обществото)

„Мисля, че той [руският президент Владимир Путин] иска да сключи сделка,“ прошепна Тръмп на френския президент Еманюел Макрон в Източната зала.

„Мисля, че иска да сключи сделка за мен, разбираш ли това? Колкото и налудничаво да звучи.“

Забележката, подсказваща, че Тръмп смята, че Путин иска да му угоди, даде допълнителна яснота за оценката на американския президент относно срещата му в петък с кремълския тиранин в Анкъридж, Аляска.

Тръмп и специалният президентски пратеник Стив Уиткоф - и двамата участвали в срещата на върха в петък - твърдят, че са успели да убедят Путин да се съгласи американските и други сили на НАТО да защитават Украйна, ако Москва наруши каквито и да било условия в евентуална мирна сделка.

„Успяхме донякъде да… постигнем съгласие, че Съединените щати могат да предложат защита, подобна на [чл. 5 от НАТО], и това е първият път, в който някога сме чували… руснаците да се съгласяват на такова нещо,“ каза Уиткоф пред Джейк Тапър, водещ на „State of the Union“ по CNN в неделя.

Източник: БГНЕС/EPA

Забележката на Тръмп дойде в понеделник, след като той се срещна с украинския президент Володимир Зеленски и няколко европейски лидери.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте поздрави Тръмп за споразумението в понеделник, отбелязвайки, че това е „голяма стъпка“ за САЩ да предложат такава подкрепа заедно с европейските си партньори.

Източник: БТА/AP

„Фактът, че казахте: ‘Готов съм да участвам в гаранции за сигурност’, е голяма крачка - истински пробив, който прави цялата разлика,“ каза бившият холандски премиер. „Благодаря за това.“

Но когато новината за европейските лидери, които празнуват успеха на Тръмп, достигна Москва, Кремъл се опита да омаловажи обещанието на Путин към американския президент.

Източник: Getty Images

„Повтаряме многократно заявяваната ни позиция за категоричното отхвърляне на всякакви сценарии, които предвиждат появата в Украйна на военен контингент с участието на държави от НАТО,“ заяви руското външно министерство пред държавната агенция РИА Новости.

Все още обаче самият Путин не е направил изявление по въпроса.

След срещите си със Зеленски и европейските лидери, Тръмп се обадил на Путин, за да започнат подготовката за среща между двамата воюващи, която би била последвана от тристранна среща с участието на американския президент, написа той в публикация в Truth Social.

„Отново, това беше много добра, ранна стъпка за война, която продължава вече почти четири години,“ написа Тръмп в поста си. „…Всички са много щастливи за възможността за МИР между Русия и Украйна.“

