Кабинетът обсъжда нов заем в размер на 250 млн. евро

М инистерският съвет ще обсъди на редовното си заседание в сряда проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Рамковото споразумение за заем в размер на 250 млн. евро между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, Механизъм за съфинансиране на Програми, съфинансирани от Европейския социален фонд плюс през 2021-2027 г. програмен период. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

България с нов облигационен заем от 3,2 млрд. евро

На 8 май Министерският съвет одобри проект на Рамковото споразумение за заем в размер на 250 млн. евро. Подписването на споразумението ще допринесе за развитието на проекти в областта на социалните услуги, човешките ресурси и образованието. Чрез него ще се осигури част от необходимия финансов ресурс за покриването на националния принос по проектите, изпълнявани по програмите "Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.", "Образование 2021- 2027 г.". По този начин ще се подпомогне тяхното успешно реализиране и изпълнение на целите на тези програми, посочиха тогава от правителствената пресслужба.

Ще плащаме ли чужди дългове след приемането на еврото

И още: