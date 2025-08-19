Нощ на насилие: Антиправителствени протести разтърсиха Белград

Путин подари нов мотоциклет на жител на Анкоридж по време на срещата си в петък с Тръмп

П ротестиращи в Белград счупиха с камъни витрините на офис на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), който се намира в центъра на сръбската столица Белград, предаде кореспондент на БТА, Теодора Енчева.

Жандармерията, която тази вечер се придвижва с бронирани коли в Белград, разгони демонстрантите, а 15 минути след инцидента на мястото се появи сръбският президент Александър Вучич, който каза, че случилото се ясно показва как протестиращите нямат идеи и програма, а се борят да дойдат на власт чрез насилие, като провеждат цветна революция, подкрепяна от външни фактори.

"Те се опитват да разрушат основните ценности, с които сме свикнали. Ще им се съпротивляваме и ще се борим, ще възстановим това, което ни отнеха", заяви президентът Александър Вучич пред счупената витрина на партийното помещение.

Sırp güvenlik güçleri başkent Belgrad'da konuşlandırıldı. pic.twitter.com/TavZS3TufV — milena (yeni hesap) (@MilenaEmmastrt) August 18, 2025

Министърът на финансите Синиша Мали, министърът на външните работи Марко Джурич и министърът на културата Никола Селакович дойдоха пред сградата на Народната Скупщина (парламент) тази вечер, за да подкрепят контрапротестиращите студенти, които в началото на март т. г. изградиха свой палатков лагер в Пионерския парк в Белград, разположен между Народната Скупщина и Президентството.

Към министрите се присъединиха и група депутати от мнозинството в момент когато по улиците на Белград се проведе антиправителствен протест, организиран от студенти, участващи в блокади на факултети в цялата страна.

„Дойдохме тук тази вечер пред Народната Скупщина, за да подкрепим хората, които искат да учат, да получат образование, да живеят и работят нормално и да се придвиждат нормално. Хора, които искат нормална и достойна държава. Да живее Сърбия!“, написа министър Синиша Мали в профила си в Инстаграм.

Тази вечер в няколко сръбски града за пореден път за последните 9 месеца се проведоха антиправителствени протести, които избухнаха с нова сила от началото на август, след като в два града, разположени в автономната област Войводина се сбиха групи граждани и привърженици на управляващата партия СПП.

— Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da büyük çaplı hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.



➡️ Gece boyunca polis ve protestocular arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.



protestocular erken seçim talep ediyor. pic.twitter.com/teVgYdxpo4 — milena (yeni hesap) (@MilenaEmmastrt) August 18, 2025

Протестите бяха провокирани от срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември 2024 г., причинило смъртта на 16 души.Трагедията предизвика блокади на над 60 факултета в страната, студентите оглавиха протестите, обвинявайки правителството и президентът в корупция и семейственост.

По време на многохилядния протест на Видовден, 28 юни в Белград - значима дата, натоварена с историческа символика за сърбите, студентите призоваха за провеждане на предсрочни парламентарни избори и поискаха гражданите да ги подкрепят като участват в различни форми на гражданско неподчинение.

