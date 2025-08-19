Свят

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Президентът на Украйна заяви, че гаранциите за сигурност на страната му ще бъдат изготвени до 10 дни

19 август 2025, 06:57
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Източник: AP/БТА

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви след срещата си с американския президент Доналд Тръмп и европейските лидери, че гаранциите за сигурност за страната му вероятно ще бъдат изготвени до 10 дни, предаде Reuters.

"Готови сме за двустранна среща с Путин, а след това ще имаме тристранна среща с Тръмп", допълни Зеленски, цитиран от АФП.

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

"Темата за евентуални териториални отстъпки, за каквито настоява Русия, е въпрос, който ще оставим за мен и Путин", каза Зеленски.

Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски

Украинският президент по-рано настояваше Русия да се съгласи на спиране на огъня преди среща между него и Путин, но в вчера каза, че ако Украйна започне да поставя условия, руснаците ще направят същото, предаде АП.

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

"Затова смятам, че трябва да се срещнем без предварителни условия и да мислим какъв напредък може да се постигне по пътя към края на войната", подчерта Зеленски.

Източник: Любомир Мартинов/БТА    
Зеленски Путин Тръмп среща
Последвайте ни
Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Внимание! Промени в движението по част от АМ

Внимание! Промени в движението по част от АМ "Марица"

Потребителската кошница поевтиня

Потребителската кошница поевтиня

pariteni.bg
BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 18 минути
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 час
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 час
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 час

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Пеевски настоя за спешни и решителни действия за&nbsp;разрешаване на водната криза</p>

Пеевски настоя за спешни и решителни действия за трайното разрешаване на водната криза

България Преди 13 минути

Киселова да свика незабавно заседание на Комисията по околната среда и водите, поиска лидерът на „ДПС – Ново начало”

Испанският град, където местните жители се потапят във вино

Испанският град, където местните жители се потапят във вино

Любопитно Преди 44 минути

Хаотичното и трескаво събитие може да привлече тълпи от туристи, нетърпеливи да се потопят в атмосферата

"Нямах представа, че съм бременна, докато не родих в тоалетната"

"Нямах представа, че съм бременна, докато не родих в тоалетната"

Любопитно Преди 1 час

Цялата история може да прочетете в следващите редове

<p>Напитките, които забавят стареенето</p>

Дълголетие в чаша: Корейски напитки, които забавят стареенето

Любопитно Преди 1 час

Традиционните японски напитки са способни да насърчат дълголетието и да поддържат здравето

Граничен контрол и в Полша. Ще оцелее ли Шенген?

Граничен контрол и в Полша. Ще оцелее ли Шенген?

Свят Преди 1 час

Вече в 12 от общо 29 страни членки на Шенген има граничен контрол

Алтман обяви, че AI е "балон", очаква някои "да се опарят"

Алтман обяви, че AI е "балон", очаква някои "да се опарят"

Технологии Преди 2 часа

Въпреки това ентусиазмът на инвеститорите не намалява

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

Свят Преди 6 часа

Със сумата ще бъдат закупени оръжия

Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски

Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски

Свят Преди 6 часа

Тръмп: Имах много добра среща в Белия дом с уважаеми гости

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Свят Преди 8 часа

Разговорите ще бъдат възобновени след края на телефонната връзка

Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

България Преди 8 часа

Чужденецът днес е влязъл в България

Задържан в "Студентски град" за убийството в Първомай

Задържан в "Студентски град" за убийството в Първомай

България Преди 9 часа

Съпругата на полицай беше намушкана смъртоносно в Първомай

<p>Тръмп към Мерц: Откъде е този тен?</p>

Тръмп преговаря с европейските лидери за мир в Украйна

Свят Преди 9 часа

Тръмп за Урсула фон дер Лайен: По-влиятелна от всички тук на масата

Украйна преговаря за внос на газ през България от Азербайджан

Украйна преговаря за внос на газ през България от Азербайджан

Свят Преди 10 часа

Украйна планира да се запаси с 13,2 милиарда кубични метра газ

<p>Как първите дами промениха срещата Тръмп - Зеленски</p>

Смях и писма: Как първите дами промениха срещата Тръмп - Зеленски

Свят Преди 10 часа

Володимир Зеленски предаде на Доналд Тръмп писмо, написано от съпругата му Олена Зеленска

<p>Забавен момент, Тръмп коментира костюма на Зеленски</p>

Забавен момент, Володимир Зеленски този път се появи с костюм на срещата с Доналд Тръмп

Свят Преди 11 часа

Тръмп остана недоволен, когато през февруари Зеленски пристигна в Белия дом във военната си униформа

Тръмп посрещна Зеленски, този път в костюм

Тръмп посрещна Зеленски, този път в костюм

Свят Преди 11 часа

Тръмп за украинците: Обичаме ги

Всичко от днес

От мрежата

Големи породи кучета, подходящи за апартамент

dogsandcats.bg

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
1

Фестивал на хвърчилата по Черноморието

sinoptik.bg
1

Какво гласи “Правилото на 30-те”

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 19 август, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 19 август, вторник

Edna.bg

Чужди клубове по петите на защитник на Левски

Gong.bg

Етър и Янтра закриват кръга в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Задържаният за убийството в Първомай – познат на семейството

Nova.bg

Крим – стратегическият залoг във войната между Русия и Украйна

Nova.bg