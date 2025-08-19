Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви след срещата си с американския президент Доналд Тръмп и европейските лидери, че гаранциите за сигурност за страната му вероятно ще бъдат изготвени до 10 дни, предаде Reuters.

"Готови сме за двустранна среща с Путин, а след това ще имаме тристранна среща с Тръмп", допълни Зеленски, цитиран от АФП.

"Темата за евентуални териториални отстъпки, за каквито настоява Русия, е въпрос, който ще оставим за мен и Путин", каза Зеленски.

Украинският президент по-рано настояваше Русия да се съгласи на спиране на огъня преди среща между него и Путин, но в вчера каза, че ако Украйна започне да поставя условия, руснаците ще направят същото, предаде АП.

"Затова смятам, че трябва да се срещнем без предварителни условия и да мислим какъв напредък може да се постигне по пътя към края на войната", подчерта Зеленски.