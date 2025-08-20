Технологии

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Всяко нещо трябва да е с мярка

Мартин Дешев Мартин Дешев

20 август 2025, 06:40
Алтман обяви, че AI е

Алтман обяви, че AI е "балон", очаква някои "да се опарят"
Изкуственият интелект вече променя и света на хакерите

Изкуственият интелект вече променя и света на хакерите
Как да използваме AI, за да бъдем по-умни и успешни

Как да използваме AI, за да бъдем по-умни и успешни
Враждата между Сам Алтман и Илон Мъск набира инерция

Враждата между Сам Алтман и Илон Мъск набира инерция
Apple засилва фокуса си върху умните домове с нов план

Apple засилва фокуса си върху умните домове с нов план
Мъск иска да съди Apple, ИТ гигантът отхвърли критиките

Мъск иска да съди Apple, ИТ гигантът отхвърли критиките
Хората не осъзнават, че имат контрол над развоя на AI

Хората не осъзнават, че имат контрол над развоя на AI
Защо трябва да компресираме клиповете в телефона си

Защо трябва да компресираме клиповете в телефона си

В ъзможността да заредите смартфона си за минути е много полезна функция за забързането ежедневие. От 30W зарядни устройства, които зареждат половината батерия за минути, до флагмански телефони, рекламиращи 100W или повече, бързото зареждане се е превърнало в почти масова и желана функция. Но колкото и удобно да е, много потребители се чудят: дали тази технология тихомълком не уврежда устройствата им?

Традиционното зареждане доставя енергия постепенно в батерията. Бързото зареждане обаче е много по-интензивно за кратки периоди, което позволява на батерията да се зареди бързо. За да се предотврати прегряване, системи като Quick Charge или USB-PD на Qualcomm постоянно регулират нивата на мощност, забавяйки скоростта, когато батерията се приближи до пълно зареждане. 

Основният проблем е топлината. Литиево-йонните батерии са чувствителни към високи температури, което може да ускори химическото износване. Бързото зареждане генерира повече топлина от по-бавните методи, което потенциално съкращава дългосрочния живот на батерията. В продължение на стотици цикли това може да означава намален максимален капацитет, което води до по-кратък дневен живот на батерията.

Защо трябва да компресираме клиповете в телефона си

Друг проблем е стресът при зареждане. Многократното натоварване на батерията с максимална скорост може леко да намали броя на ефективните цикли, които тя може да издържи. Въпреки че може да не забележите разликата веднага, след две или три години ефектът може да е по-ясен в сравнение с по-бавните навици на зареждане. 

Производителите проектират своите батерии и софтуер така, че да се справят безопасно с бързото зареждане. Съвременните телефони включват системи за управление на температурата, интелигентни контролери и оптимизирани процеси за зареждане. Те помагат за балансиране на скоростта и дълготрайността. За повечето потребители удобството надвишава относително малкото намаляване на общия живот. 

Реални тестове показват, че след стотици цикли на зареждане, батериите, заредени бързо, запазват около 80%–90% от капацитета си – подобно на тези, заредени с по-ниска скорост. Като се има предвид, че повечето хора сменят телефоните си в рамките на три до пет години, бързото зареждане рядко причинява забележимо влошаване на качеството преди надграждане. 

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

Най-добри практики

Ако искате едновременно скорост и дългосрочно здраве, има начини да получите най-доброто от двата свята:

- Избягвайте зареждане до 100%. Поддържането на батерията между 20% и 80% помага да се сведе до минимум износването.

- Използвайте бързо зареждане, когато имате най-голяма нужда от него. Например, зареждайте бързо, преди да излезете от дома, но използвайте по-бавно зареждане през нощта.

- Дръжте телефона си хладен. Сваляйте дебелите калъфи, докато зареждате, и избягвайте гореща среда.

- Придържайте се към официални или сертифицирани зарядни устройства. Те включват предпазни мерки, които по-евтините алтернативи може да липсват.

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Шведският премиер използва ChatGPT и ядоса избирателите

Бързото зареждане не е убиецът на батерията, за какъвто понякога се твърди, че е. Да, то може леко да ускори износването в сравнение с по-бавното зареждане, но ефектът е малък и производителите на телефони са вградили защити, за да гарантират безопасността. За повечето хора удобството да получавате часове употреба с бързо включване в контакта надвишава всички дългосрочни недостатъци. 

Навлизаме в ерата на "трудните технологии"

Microsoft иска да промени как сърфираме в интернет

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
смартфон батерия хардуер софтуер технологии зареждане
Последвайте ни
Лятото се завръща в сряда

Лятото се завръща в сряда

20 август: Денят, в който България покори Византия

20 август: Денят, в който България покори Византия

Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Белият дом: Путин е съгласен да се срещне със Зеленски

Белият дом: Путин е съгласен да се срещне със Зеленски

Над 120 000 млади българи в капана на бързите кредити

Над 120 000 млади българи в капана на бързите кредити

pariteni.bg
Колко пъти на ден се изхождат котките

Колко пъти на ден се изхождат котките

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 23 часа
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Пациенти се жалват от фалшиво лечение

България Преди 42 минути

Три болници вече са хванати, след проверка на НЗОК

.

Пенсионерите на работа: Колко са и защо продължават

България Преди 43 минути

13% от служителите в сектор "Вътрешна сигурност" са работещи пенсионери, което дестабилизира финансово МВР

Франция и Израел се скараха

Франция и Израел се скараха

Свят Преди 9 часа

Франция е сред най-малко 145 от 193-те членове на ООН, които вече признават или планират да признаят палестинската държава

Тръмп получи покана за визита в Русия

Тръмп получи покана за визита в Русия

Свят Преди 9 часа

Лавров: Не сме обсъждали санкции

Огромен удар срещу наркомафията в Полша, дрога за 275 милиона долара

Огромен удар срещу наркомафията в Полша, дрога за 275 милиона долара

Свят Преди 10 часа

Основната група е извършвала трафик на наркотици в няколко части на Европа

Оперираха отново жената, блъсната с АТВ в Слънчев бряг

Оперираха отново жената, блъсната с АТВ в Слънчев бряг

Свят Преди 12 часа

Състоянието на нея и детето ѝ остава критично

Двамата отвлечени не са открити, пуснаха обвиняем под гаранция

Двамата отвлечени не са открити, пуснаха обвиняем под гаранция

България Преди 12 часа

Намерена е и кръв, като предстоят допълнителна експертизи

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Свят Преди 12 часа

По време на разговора в понеделник Путин предложил Москва

Зов за помощ: Млада жена се бори с левкемия

Зов за помощ: Млада жена се бори с левкемия

България Преди 12 часа

Вики вдигнала температура в края на октомври

Русия помага на Китай за нахлуване в Тайван

Русия помага на Китай за нахлуване в Тайван

Свят Преди 12 часа

„Инсайдър“ се е сдобил с планове за обучение на китайски специалисти

Обвиниха български шофьор за убийство на пътя в Гърция

Обвиниха български шофьор за убийство на пътя в Гърция

Свят Преди 13 часа

Самият българин се лекува под охрана в хирургична клиника

Какво е „сив развод“ и защо експертите казват, че зачестява

Какво е „сив развод“ и защо експертите казват, че зачестява

Любопитно Преди 13 часа

Ескперти анализират защо все повече двойки избират да приключат връзките си след десетилетия заедно

<p>Пътят на Зеленски към сърцето на Тръмп - голф стик за Доналд и писмо за Мелания</p>

Politico: Пътят на Зеленски към сърцето на Тръмп - голф стик за Доналд и писмо за Мелания

Свят Преди 14 часа

Зеленски е получил символичен комплект ключове от Белия дом

Внукът на Кенеди се подигра на Мелания Тръмп (ВИДЕО)

Внукът на Кенеди се подигра на Мелания Тръмп (ВИДЕО)

Любопитно Преди 14 часа

Във видеото, което вече има над 200 000 гледания, Шлосберг носи руса перука и имитира акцента на Мелания Тръмп, докато чете писмото ѝ

Мъж преби жена в дома ѝ, после нападна полицаи

Мъж преби жена в дома ѝ, после нападна полицаи

България Преди 14 часа

Пристигналият на място полицейски екип е установил бившия приятел на пострадалата – криминално проявен

Млад финландски депутат почина в парламента в Хелзинки

Млад финландски депутат почина в парламента в Хелзинки

Свят Преди 14 часа

Според полицията Пелтонен е издъхнал около 11 ч. местно време

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 20 август, сряда

Edna.bg

Грис с праскови

Edna.bg

Всичко или нищо: Ключов мач за баскетболните национали

Gong.bg

Роберт Левандовски се завърна към тренировки с Барселона след контузия

Gong.bg

„Джохацу" или да си платиш, за да изчезнеш безследно: Разказ за хората, избягали от дългове и насилие

Nova.bg

Убийството в Първомай: Очаква се властите да дадат подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Nova.bg