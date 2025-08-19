България

ВКС присъди 109 900 лв. на сина на майор Терзиев

Обезщетението е за положен извънреден труд от майор Терзиев

19 август 2025, 22:28
ВКС присъди 109 900 лв. на сина на майор Терзиев
Източник: БТА

В ърховният касационен съд (ВКС) потвърди решението на Апелативен съд – Пловдив авиобаза "Граф Игнатиево" да изплати близо 109 900 лв. на сина на загиналия през 2021 г. пилот при катастрофа с МИГ-29 майор Валентин Терзиев. Това се посочва в решения на ВКС и Апелативен съд – Пловдив. 

Обезщетението е за положен извънреден труд от майор Терзиев в размер от 3949 часа (437 дни) над нормалната продължителност на служебното му време.

Вдовицата на загиналия край Шабла пилот: Колко жертви още?

В решението на ВКС е записано, че първоинстанционният съд налага обезщетение в размер на 34 379 лв. Спорът пред ВКС е за сумата от 75 520лв., добавени към първата сума от следващата инстанция.

Срокът изтече: Няма виновен за смъртта на майор Валентин Терзиев

Съдът също така отчита, че спецификата на касационното обжалване, което макар и да не се отличава с особена трудност в случая, както всяко друго подобно производство изисква и предполага висока правна квалификация на ангажирания адвокат, представляващ страната по делото, включително натрупан най-малко пет години юридически стаж.

Източник: БТА, Марин Колев    
ВКС майор Терзиев
Последвайте ни
Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай

Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай

Тръмп: Възможно е Путин да не иска сделка за Украйна

Тръмп: Възможно е Путин да не иска сделка за Украйна

Тръмп получи покана за визита в Русия

Тръмп получи покана за визита в Русия

Опасният сексуален акт, който води до инсулт, гърчове и парализа

Опасният сексуален акт, който води до инсулт, гърчове и парализа

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как да разберем дали кучето ни има температура без термометър

Как да разберем дали кучето ни има температура без термометър

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 14 часа
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 16 часа
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 15 часа
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 15 часа

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Оперираха отново жената, блъсната с АТВ в Слънчев бряг

Оперираха отново жената, блъсната с АТВ в Слънчев бряг

Свят Преди 3 часа

Състоянието на нея и детето ѝ остава критично

Двамата отвлечени не са открити, пуснаха обвиняем под гаранция

Двамата отвлечени не са открити, пуснаха обвиняем под гаранция

България Преди 3 часа

Намерена е и кръв, като предстоят допълнителна експертизи

Обвиниха български шофьор за убийство на пътя в Гърция

Обвиниха български шофьор за убийство на пътя в Гърция

Свят Преди 5 часа

Самият българин се лекува под охрана в хирургична клиника

Какво е „сив развод“ и защо експертите казват, че зачестява

Какво е „сив развод“ и защо експертите казват, че зачестява

Любопитно Преди 5 часа

Ескперти анализират защо все повече двойки избират да приключат връзките си след десетилетия заедно

<p>Пътят на Зеленски към сърцето на Тръмп - голф стик за Доналд и писмо за Мелания</p>

Politico: Пътят на Зеленски към сърцето на Тръмп - голф стик за Доналд и писмо за Мелания

Свят Преди 5 часа

Зеленски е получил символичен комплект ключове от Белия дом

Внукът на Кенеди се подигра на Мелания Тръмп (ВИДЕО)

Внукът на Кенеди се подигра на Мелания Тръмп (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Във видеото, което вече има над 200 000 гледания, Шлосберг носи руса перука и имитира акцента на Мелания Тръмп, докато чете писмото ѝ

Мъж преби жена в дома ѝ, после нападна полицаи

Мъж преби жена в дома ѝ, после нападна полицаи

България Преди 5 часа

Пристигналият на място полицейски екип е установил бившия приятел на пострадалата – криминално проявен

Млад финландски депутат почина в парламента в Хелзинки

Млад финландски депутат почина в парламента в Хелзинки

Свят Преди 6 часа

Според полицията Пелтонен е издъхнал около 11 ч. местно време

<p>Какво е калориен дефицит и как да го постигнем</p>

Какво е калориен дефицит и как да го постигнете за здравословно отслабване

Любопитно Преди 6 часа

Ето как безопасно да останете в дефицит

<p>Автралийски инфлуенсър отива на съд за смъртта на новородено</p>

Скандал с домашни раждания: австралийска „гуру“ обвинена за смъртта на бебе

Свят Преди 7 часа

И майката, и новороденото получили сериозни медицински усложнения, а момченцето починало осем дни по-късно.

Протест пред парламента, искат забрана на клетките за телета

Протест пред парламента, искат забрана на клетките за телета

България Преди 7 часа

Отглеждането на телета в клетки е практика, която все още се среща у нас

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев

Медведев за Зеленски: Каква мелодия ще засвири клоунът от Киев за гаранциите и териториите у дома

Свят Преди 7 часа

Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев нарече "антируската подстрекателска коалиция на желаещите" неефективна

<p>Почина легендарният каскадьор, подпален заради обложка на Pink Floyd</p>

Почина Рони Рондел-младши – легендарният каскадьор, запален за обложка на Pink Floyd

Свят Преди 7 часа

Рондел-младши е издъхнал на 88-годишна възраст

Русия върна телата на 1000 украински войници

Русия върна телата на 1000 украински войници

Свят Преди 7 часа

Предстои да бъдат извършени изследвания за идентифициране на останките

Желязков: Всички канали за подкрепа за Украйна трябва да продължат да се прилагат

Желязков: Всички канали за подкрепа за Украйна трябва да продължат да се прилагат

България Преди 7 часа

Премиерът обсъди с европейски лидери резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон

Борисов призова за устойчив мир в Украйна

Борисов призова за устойчив мир в Украйна

България Преди 7 часа

Борисов: С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Победителят в "Игри на волята" Рълев показа мистериозна красавица (СНИМКИ)

Edna.bg

На 92 и по бански: Джоан Колинс блести и зашеметява (СНИМКИ)

Edna.bg

Манчестър Юнвайтед се отказва от Емилиано Мартинес

Gong.bg

Жозе Моуриньо за Меси, Неймар и бъдещето си във футбола

Gong.bg

Могат ли нарушителите на пътя да "скрият" номера на колата чрез "нано фолио"

Nova.bg

Задържаният за убийството в Първомай живеел в общежитие в „Студентски град”, с повдигнато обвинение е

Nova.bg