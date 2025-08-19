ВКС присъди 109 900 лв. на сина на майор Терзиев

В ърховният касационен съд (ВКС) потвърди решението на Апелативен съд – Пловдив авиобаза "Граф Игнатиево" да изплати близо 109 900 лв. на сина на загиналия през 2021 г. пилот при катастрофа с МИГ-29 майор Валентин Терзиев. Това се посочва в решения на ВКС и Апелативен съд – Пловдив.

Обезщетението е за положен извънреден труд от майор Терзиев в размер от 3949 часа (437 дни) над нормалната продължителност на служебното му време.

В решението на ВКС е записано, че първоинстанционният съд налага обезщетение в размер на 34 379 лв. Спорът пред ВКС е за сумата от 75 520лв., добавени към първата сума от следващата инстанция.

Съдът също така отчита, че спецификата на касационното обжалване, което макар и да не се отличава с особена трудност в случая, както всяко друго подобно производство изисква и предполага висока правна квалификация на ангажирания адвокат, представляващ страната по делото, включително натрупан най-малко пет години юридически стаж.