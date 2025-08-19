Путин и Зеленски може да се срещнат в Будапеща

Б елият дом планира тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Украйна в унгарската столица Будапеща като следваща стъпка в преговорите за прекратяване на войната, съобщиха служител от администрацията на Доналд Тръмп и източник, близък до нея.

„Сикрет сървис“ вече подготвя организацията на срещата в Унгария, ръководена от премиера Виктор Орбан, съобщи „Политико“.

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Макар САЩ да проучват няколко локации и крайната може да се промени, Будапеща е основен фаворит. Руският президент Владимир Путин е изразил предпочитание за Москва, а френският президент Еманюел Макрон е настоявал за Женева. Швейцарският външен министър дори обещал „имунитет“ на Путин заради заповедта за арест заради военни престъпления.

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

За Зеленски унгарската столица би била неудобен избор, тъй като напомня за Меморандума от Будапеща от 1994 г., когато САЩ, Великобритания и Русия обещаха да гарантират независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в замяна на отказа ѝ от ядрени оръжия. Руската агресия, започнала със „зелените човечета“ през 2014 г., обаче обезсмисли споразумението.