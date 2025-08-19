Свят

Путин и Зеленски може да се срещнат в Будапеща

„Сикрет сървис“ вече подготвя организацията на срещата в Унгария

19 август 2025, 23:12
Путин и Зеленски може да се срещнат в Будапеща
Източник: iStock

Б елият дом планира тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Украйна в унгарската столица Будапеща като следваща стъпка в преговорите за прекратяване на войната, съобщиха служител от администрацията на Доналд Тръмп и източник, близък до нея.

„Сикрет сървис“ вече подготвя организацията на срещата в Унгария, ръководена от премиера Виктор Орбан, съобщи „Политико“.

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Макар САЩ да проучват няколко локации и крайната може да се промени, Будапеща е основен фаворит. Руският президент Владимир Путин е изразил предпочитание за Москва, а френският президент Еманюел Макрон е настоявал за Женева. Швейцарският външен министър дори обещал „имунитет“ на Путин заради заповедта за арест заради военни престъпления.

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

За Зеленски унгарската столица би била неудобен избор, тъй като напомня за Меморандума от Будапеща от 1994 г., когато САЩ, Великобритания и Русия обещаха да гарантират независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в замяна на отказа ѝ от ядрени оръжия. Руската агресия, започнала със „зелените човечета“ през 2014 г., обаче обезсмисли споразумението.

Източник: БГНЕС    
Зеленски Путин Будапеща
Последвайте ни
Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай

Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай

Тръмп: Възможно е Путин да не иска сделка за Украйна

Тръмп: Възможно е Путин да не иска сделка за Украйна

Путин и Зеленски може да се срещнат в Будапеща

Путин и Зеленски може да се срещнат в Будапеща

Франция и Израел се скараха

Франция и Израел се скараха

Над 120 000 млади българи в капана на бързите кредити

Над 120 000 млади българи в капана на бързите кредити

pariteni.bg
8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 15 часа
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 17 часа
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 16 часа
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 16 часа

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ВКС присъди 109 900 лв. на сина на майор Терзиев

ВКС присъди 109 900 лв. на сина на майор Терзиев

България Преди 1 час

Обезщетението е за положен извънреден труд от майор Терзиев

Тръмп получи покана за визита в Русия

Тръмп получи покана за визита в Русия

Свят Преди 1 час

Лавров: Не сме обсъждали санкции

Двамата отвлечени не са открити, пуснаха обвиняем под гаранция

Двамата отвлечени не са открити, пуснаха обвиняем под гаранция

България Преди 4 часа

Намерена е и кръв, като предстоят допълнителна експертизи

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Свят Преди 4 часа

По време на разговора в понеделник Путин предложил Москва

Зов за помощ: Млада жена се бори с левкемия

Зов за помощ: Млада жена се бори с левкемия

България Преди 4 часа

Вики вдигнала температура в края на октомври

Русия помага на Китай за нахлуване в Тайван

Русия помага на Китай за нахлуване в Тайван

Свят Преди 4 часа

„Инсайдър“ се е сдобил с планове за обучение на китайски специалисти

Обвиниха български шофьор за убийство на пътя в Гърция

Обвиниха български шофьор за убийство на пътя в Гърция

Свят Преди 6 часа

Самият българин се лекува под охрана в хирургична клиника

Какво е „сив развод“ и защо експертите казват, че зачестява

Какво е „сив развод“ и защо експертите казват, че зачестява

Любопитно Преди 6 часа

Ескперти анализират защо все повече двойки избират да приключат връзките си след десетилетия заедно

<p>Пътят на Зеленски към сърцето на Тръмп - голф стик за Доналд и писмо за Мелания</p>

Politico: Пътят на Зеленски към сърцето на Тръмп - голф стик за Доналд и писмо за Мелания

Свят Преди 6 часа

Зеленски е получил символичен комплект ключове от Белия дом

Внукът на Кенеди се подигра на Мелания Тръмп (ВИДЕО)

Внукът на Кенеди се подигра на Мелания Тръмп (ВИДЕО)

Любопитно Преди 6 часа

Във видеото, което вече има над 200 000 гледания, Шлосберг носи руса перука и имитира акцента на Мелания Тръмп, докато чете писмото ѝ

Мъж преби жена в дома ѝ, после нападна полицаи

Мъж преби жена в дома ѝ, после нападна полицаи

България Преди 6 часа

Пристигналият на място полицейски екип е установил бившия приятел на пострадалата – криминално проявен

Млад финландски депутат почина в парламента в Хелзинки

Млад финландски депутат почина в парламента в Хелзинки

Свят Преди 6 часа

Според полицията Пелтонен е издъхнал около 11 ч. местно време

<p>Какво е калориен дефицит и как да го постигнем</p>

Какво е калориен дефицит и как да го постигнете за здравословно отслабване

Любопитно Преди 7 часа

Ето как безопасно да останете в дефицит

<p>Опасната поза в секса, която води до мозъчни увреждания</p>

Опасният сексуален акт, който води до инсулт, гърчове и парализа

Любопитно Преди 7 часа

Сексуалното удушаване представлява натиск върху врата и ограничаване на кръвния поток или дишането с цел „засилване“ на сексуалното преживяване

<p>Автралийски инфлуенсър отива на съд за смъртта на новородено</p>

Скандал с домашни раждания: австралийска „гуру“ обвинена за смъртта на бебе

Свят Преди 7 часа

И майката, и новороденото получили сериозни медицински усложнения, а момченцето починало осем дни по-късно.

Протест пред парламента, искат забрана на клетките за телета

Протест пред парламента, искат забрана на клетките за телета

България Преди 7 часа

Отглеждането на телета в клетки е практика, която все още се среща у нас

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим котешката урина

dogsandcats.bg

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Победителят в "Игри на волята" Рълев показа мистериозна красавица (СНИМКИ)

Edna.bg

На 92 и по бански: Джоан Колинс блести и зашеметява (СНИМКИ)

Edna.bg

Александър Исак атакува Нюкасъл с гръмко съобщение

Gong.bg

Олимпик Марсилия постави двама в трансферния списък

Gong.bg

Могат ли нарушителите на пътя да "скрият" номера на колата чрез "нано фолио"

Nova.bg

Задържаният за убийството в Първомай живеел в общежитие в „Студентски град”, с повдигнато обвинение е

Nova.bg