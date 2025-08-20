България

Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

Към момента момчето е в добро състояние

20 август 2025, 08:22
Т ок удари 12-годишно дете, докато е в обществен басейн. Случаят е от сливенското село Мечкарево. В комплекса момчето и сестричката му били заведени на 17 август от баба им.

Ток удари дете край басейн в Сливенско

„Всичко беше прекрасно, докато едно момче от персонала не докара кабел, който захранвал машини, с които почиствали басейна. Тогава Тони започна да се оплаква, че усеща сякаш го удря ток. Не му повярвах. Малко преди 18 ч. решихме да си ходим. Докато обличам сестричката му Сияна, Тони седна на парапета на басейна. В един момент се огъна като дъга и падна на земята. Грабнах го и го заведох до масите. Детето пищеше и казваше, че не си усеща тялото от кръста надолу”, разказва пред NOVA бабата Соня Янева.

Викнали линейка. Към момента момчето е в добро състояние.

Жената казва, че единствено Господ е спасил внучето ѝ.

Управителят на комплекса помолил Соня да покаже точното място, на което ток ударил внука ѝ.

„Госпожо, случва се”, казала мениджърката.

Източник: NOVA    
Последни новини

От Барби до мумии: Какво колекционират холивудските звезди

От Барби до мумии: Какво колекционират холивудските звезди

Любопитно Преди 14 минути

Когато си помислите за лукса на холивудските звезди, си представяте Бентлита, диаманти и дизайнерски интериори, но далеч не е така

Белият дом вече има официален TikTok акаунт

Белият дом вече има официален TikTok акаунт

Свят Преди 17 минути

Тръмп има слабост към тази социална мрежа, която по думите му е помогнала за набирането на подкрепа сред младите избиратели в хода на предизборната му кампания

<p>Унгария: Това не е нашата война</p>

Доставките на петрол за Унгария през руския тръбопровод "Дружба" са подновени

Свят Преди 1 час

"Очакваме Украйна да не напада отново това жизненоважно съоръжение", заяви унгарският външен министър Петер Сиярто

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Технологии Преди 2 часа

Всяко нещо трябва да е с мярка

Под властта на талибаните: В Афганистан става все по-страшно

Под властта на талибаните: В Афганистан става все по-страшно

Свят Преди 2 часа

Талибаните са на власт в Афганистан вече четири години

.

Пациенти се жалват от фалшиво лечение

България Преди 2 часа

Три болници вече са хванати, след проверка на НЗОК

.

Пенсионерите на работа: Колко са и защо продължават

България Преди 2 часа

13% от служителите в сектор "Вътрешна сигурност" са работещи пенсионери, което дестабилизира финансово МВР

Путин и Зеленски може да се срещнат в Будапеща

Путин и Зеленски може да се срещнат в Будапеща

Свят Преди 9 часа

„Сикрет сървис“ вече подготвя организацията на срещата в Унгария

ВКС присъди 109 900 лв. на сина на майор Терзиев

ВКС присъди 109 900 лв. на сина на майор Терзиев

България Преди 10 часа

Обезщетението е за положен извънреден труд от майор Терзиев

Франция и Израел се скараха

Франция и Израел се скараха

Свят Преди 10 часа

Франция е сред най-малко 145 от 193-те членове на ООН, които вече признават или планират да признаят палестинската държава

Тръмп получи покана за визита в Русия

Тръмп получи покана за визита в Русия

Свят Преди 10 часа

Лавров: Не сме обсъждали санкции

Огромен удар срещу наркомафията в Полша, дрога за 275 милиона долара

Огромен удар срещу наркомафията в Полша, дрога за 275 милиона долара

Свят Преди 12 часа

Основната група е извършвала трафик на наркотици в няколко части на Европа

Оперираха отново жената, блъсната с АТВ в Слънчев бряг

Оперираха отново жената, блъсната с АТВ в Слънчев бряг

Свят Преди 13 часа

Състоянието на нея и детето ѝ остава критично

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Свят Преди 13 часа

По време на разговора в понеделник Путин предложил Москва

Зов за помощ: Млада жена се бори с левкемия

Зов за помощ: Млада жена се бори с левкемия

България Преди 14 часа

Вики вдигнала температура в края на октомври

Русия помага на Китай за нахлуване в Тайван

Русия помага на Китай за нахлуване в Тайван

Свят Преди 14 часа

„Инсайдър“ се е сдобил с планове за обучение на китайски специалисти

