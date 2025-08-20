Свят

Белият дом вече има официален TikTok акаунт

Тръмп има слабост към тази социална мрежа, която по думите му е помогнала за набирането на подкрепа сред младите избиратели в хода на предизборната му кампания

20 август 2025, 08:27
Източник: iStock

Б елият дом създаде свой официален акаунт в TikTok, за да се възползва от възможността да разпростаранява посланията на президента Доналд Тръм сред над 170-те милиона американски потребители на приложението за кратки видеоклипове, предаде Ройтерс.

Тръмп има слабост към тази социална мрежа, която по думите му е помогнала за набирането на подкрепа сред младите избиратели в хода на предизборната му кампания. В Конгреса на САЩ обаче има законодатели, които се безпокоят, че данните на потребителите могат да попаднат в ръцете на китайските власти.

Тръмп работи по сделка приложението TikTok, което е собственост на китайската компания  "БайтДенс" (ByteDance),  да бъде закупено от американски инвеститори. Данни на разузнаването на САЩ сочат, че сегашните собственици на TikTok са зависими от китайското правителство и това създава рискове за американските потребители.

Първото видео в новосъздадения акаунт на Белия дом (@whitehouse) бе качено във вторник. То съдържа кадри с Тръмп, който заявява: "Аз съм вашият глас". Час след публикуването на видеото профилът на Белия дом вече имаше около 4500 последователи. Личният профил на Тръмп в TikTok има 15,1 млн. последователи, въпреки че последната му публикация е от 5 ноември 2024 г. – деня на изборите.

Президентът републиканец използва най-вече своята социална мрежа "Трут соушъл" (Truth Social), за да разпространява посланията си, като от време на време публикува постове и в профила си в "Екс".

"Администрацията на Тръмп е решена да разкаже за историческите успехи, които президентът Тръмп е постигнал за американския народ, чрез колкото се може повече платформи", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит. "Посланията на президента Тръмп доминираха в TikTok по време на президентската му кампания и ние сме развълнувани да надградим тези успехи и да комуникираме по начин, по който никоя друга администрация не е правила досега", добави Левит.

През 2024 г. в САЩ бе приет закон, който предвиждаше TikTok да преустанови дейността си в страната до 19 януари 20205 г. освен ако към тази дата компанията "БайтДенс" не е приключила с продажбата на активите на приложението на американски собственици или не е постигнала значителен напредък в тази насока.

След като встъпи в длъжност за втори президентски мандат на 20 януари тази година, Тръмп реши да отложи влизането в сила на този закон - първо до началото на април, след това до 19 юни и впоследствие до 17 септември.

Удължаването на крайния срок предизвика критики от страна на някои конгресмени, които смятат, че Белия дом нарушава закона и пренебрегва опасенията за националната сигурност, свързани с китайския контрол над TikTok.

Източник: Николай Велев/БТА    
