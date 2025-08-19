Франция и Израел се скараха

Ф ранция „няма какво да научи в борбата срещу антисемитизма“, заяви френският министър по европейските въпроси Бенджамин Хадад.

Така той отговори на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който обвини френския президент Еманюел Макрон, че подхранва антисемитизма, предаде АФП.

„Искам да кажа много ясно и категорично, че този въпрос за антисемитизма, който трови нашите европейски общества, не може да бъде използван за политически цели“, подчерта Бенджамин Хадад.

Преди това израелският премиер критикува Макрон в писмо, обвинявайки френския президент, че с решението си да признае палестинската държава подхранва антисемитизма.

В края на миналия месец Макрон съобщи, че Франция ще признае официално палестинската държава по време на срещата на ООН през септември. Това предизвика бърза реакция от страна на Израел, предаде АФП.

С обявяването на тази стъпка Франция се присъедини към нарастващия списък от държави, които подкрепят държавата Палестина почти две години след началото на войната в Газа.

В писмото, изпратено до Макрон, Нетаняху заяви, че след обявяването на тази стъпка антисемитизмът във Франция е „експлодирал“.

„Вашият призив за създаване на палестинска държава подхранва този антисемитски огън. Това не е дипломация, а умиротворяване. Той възнаграждава терора на "Хамас", затвърждава отказа на "Хамас" да освободи заложниците, окуражава онези, които заплашват френските евреи, и подклажда омразата към евреите, която вече броди по вашите улици“, пише Нетаняху.

Израелският премиер призова Макрон да се изправи срещу антисемитизма във Франция. Нетаняху каза, че френският президент трябва „да замени слабостта с действие, умиротворяването с решителност, и да го направи до ясна дата: еврейската Нова година, 23 септември“.

Франция е сред най-малко 145 от 193-те членове на ООН, които вече признават или планират да признаят палестинската държава, според данни на АФП.