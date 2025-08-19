Свят

Франция и Израел се скараха

Франция е сред най-малко 145 от 193-те членове на ООН, които вече признават или планират да признаят палестинската държава

19 август 2025, 22:11
Франция и Израел се скараха
Източник: istock/Getty Images

Ф ранция „няма какво да научи в борбата срещу антисемитизма“, заяви френският министър по европейските въпроси Бенджамин Хадад.

Така той отговори на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който обвини френския президент Еманюел Макрон, че подхранва антисемитизма, предаде АФП.

„Искам да кажа много ясно и категорично, че този въпрос за антисемитизма, който трови нашите европейски общества, не може да бъде използван за политически цели“, подчерта Бенджамин Хадад.

Израел и Палестина: Ще има ли две държави в Близкия изток?

Преди това израелският премиер критикува Макрон в писмо, обвинявайки френския президент, че с решението си да признае палестинската държава подхранва антисемитизма.

В края на миналия месец Макрон съобщи, че Франция ще признае официално палестинската държава по време на срещата на ООН през септември. Това предизвика бърза реакция от страна на Израел, предаде АФП.

Какво означава признаването на палестинска държава?

С обявяването на тази стъпка Франция се присъедини към нарастващия списък от държави, които подкрепят държавата Палестина почти две години след  началото на войната в Газа.

В писмото, изпратено до Макрон, Нетаняху заяви, че след обявяването на тази стъпка антисемитизмът във Франция е „експлодирал“.

„Вашият призив за създаване на палестинска държава подхранва този антисемитски огън. Това не е дипломация, а умиротворяване. Той възнаграждава терора на "Хамас", затвърждава отказа на "Хамас" да освободи заложниците, окуражава онези, които заплашват френските евреи, и подклажда омразата към евреите, която вече броди по вашите улици“, пише Нетаняху.

Петнадесет държави призоваха за независима Палестина

Израелският премиер призова Макрон да се изправи срещу антисемитизма във Франция. Нетаняху каза, че френският президент трябва „да замени слабостта с действие, умиротворяването с решителност, и да го направи до ясна дата: еврейската Нова година, 23 септември“.

Франция е сред най-малко 145 от 193-те членове на ООН, които вече признават или планират да признаят палестинската държава, според данни на АФП.

Източник: БГНЕС    
Франция Палестина Израел
Последвайте ни
Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай

Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай

Тръмп: Възможно е Путин да не иска сделка за Украйна

Тръмп: Възможно е Путин да не иска сделка за Украйна

Путин и Зеленски може да се срещнат в Будапеща

Путин и Зеленски може да се срещнат в Будапеща

Франция и Израел се скараха

Франция и Израел се скараха

Над 120 000 млади българи в капана на бързите кредити

Над 120 000 млади българи в капана на бързите кредити

pariteni.bg
8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 15 часа
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 17 часа
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 16 часа
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 16 часа

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ВКС присъди 109 900 лв. на сина на майор Терзиев

ВКС присъди 109 900 лв. на сина на майор Терзиев

България Преди 1 час

Обезщетението е за положен извънреден труд от майор Терзиев

Огромен удар срещу наркомафията в Полша, дрога за 275 милиона долара

Огромен удар срещу наркомафията в Полша, дрога за 275 милиона долара

Свят Преди 3 часа

Основната група е извършвала трафик на наркотици в няколко части на Европа

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Свят Преди 4 часа

По време на разговора в понеделник Путин предложил Москва

Зов за помощ: Млада жена се бори с левкемия

Зов за помощ: Млада жена се бори с левкемия

България Преди 4 часа

Вики вдигнала температура в края на октомври

Русия помага на Китай за нахлуване в Тайван

Русия помага на Китай за нахлуване в Тайван

Свят Преди 4 часа

„Инсайдър“ се е сдобил с планове за обучение на китайски специалисти

Обвиниха български шофьор за убийство на пътя в Гърция

Обвиниха български шофьор за убийство на пътя в Гърция

Свят Преди 6 часа

Самият българин се лекува под охрана в хирургична клиника

Какво е „сив развод“ и защо експертите казват, че зачестява

Какво е „сив развод“ и защо експертите казват, че зачестява

Любопитно Преди 6 часа

Ескперти анализират защо все повече двойки избират да приключат връзките си след десетилетия заедно

<p>Пътят на Зеленски към сърцето на Тръмп - голф стик за Доналд и писмо за Мелания</p>

Politico: Пътят на Зеленски към сърцето на Тръмп - голф стик за Доналд и писмо за Мелания

Свят Преди 6 часа

Зеленски е получил символичен комплект ключове от Белия дом

Внукът на Кенеди се подигра на Мелания Тръмп (ВИДЕО)

Внукът на Кенеди се подигра на Мелания Тръмп (ВИДЕО)

Любопитно Преди 6 часа

Във видеото, което вече има над 200 000 гледания, Шлосберг носи руса перука и имитира акцента на Мелания Тръмп, докато чете писмото ѝ

Мъж преби жена в дома ѝ, после нападна полицаи

Мъж преби жена в дома ѝ, после нападна полицаи

България Преди 6 часа

Пристигналият на място полицейски екип е установил бившия приятел на пострадалата – криминално проявен

Млад финландски депутат почина в парламента в Хелзинки

Млад финландски депутат почина в парламента в Хелзинки

Свят Преди 6 часа

Според полицията Пелтонен е издъхнал около 11 ч. местно време

<p>Какво е калориен дефицит и как да го постигнем</p>

Какво е калориен дефицит и как да го постигнете за здравословно отслабване

Любопитно Преди 7 часа

Ето как безопасно да останете в дефицит

<p>Опасната поза в секса, която води до мозъчни увреждания</p>

Опасният сексуален акт, който води до инсулт, гърчове и парализа

Любопитно Преди 7 часа

Сексуалното удушаване представлява натиск върху врата и ограничаване на кръвния поток или дишането с цел „засилване“ на сексуалното преживяване

<p>Автралийски инфлуенсър отива на съд за смъртта на новородено</p>

Скандал с домашни раждания: австралийска „гуру“ обвинена за смъртта на бебе

Свят Преди 7 часа

И майката, и новороденото получили сериозни медицински усложнения, а момченцето починало осем дни по-късно.

Протест пред парламента, искат забрана на клетките за телета

Протест пред парламента, искат забрана на клетките за телета

България Преди 7 часа

Отглеждането на телета в клетки е практика, която все още се среща у нас

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев

Медведев за Зеленски: Каква мелодия ще засвири клоунът от Киев за гаранциите и териториите у дома

Свят Преди 7 часа

Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев нарече "антируската подстрекателска коалиция на желаещите" неефективна

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим котешката урина

dogsandcats.bg

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Победителят в "Игри на волята" Рълев показа мистериозна красавица (СНИМКИ)

Edna.bg

На 92 и по бански: Джоан Колинс блести и зашеметява (СНИМКИ)

Edna.bg

Александър Исак атакува Нюкасъл с гръмко съобщение

Gong.bg

Олимпик Марсилия постави двама в трансферния списък

Gong.bg

Могат ли нарушителите на пътя да "скрият" номера на колата чрез "нано фолио"

Nova.bg

Задържаният за убийството в Първомай живеел в общежитие в „Студентски град”, с повдигнато обвинение е

Nova.bg