Politico: Пътят на Зеленски към сърцето на Тръмп - голф стик за Доналд и писмо за Мелания

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна за втората си среща с Доналд Тръмп в Овалния кабинет, въоръжен с два тайни „козa“: голф стик за американския президент и писмо за съпругата му Мелания, пише Politico .

(Във видеото: Ключовите изводи от разговорите между Тръмп, Зеленски и лидерите на ЕС)

Голф стикът е символичен подарък. От офиса на Зеленски съобщиха във вторник, че той е бил предаден на президента от младши сержант Костянтин Картавцев - войник, който загубил крака си в началото на руската инвазия, спасявайки своите другари в битка.

„Голфът се превърна в част от рехабилитацията на Картавцев“, поясниха от президентството.

Картавцев записал и послание до Тръмп, който е запален голфър, с призив да помогне на Украйна и да съдейства за справедлив и траен мир.

Зеленски предал и писмо от съпругата си Олена до първата дама на САЩ, в което тя благодари на Мелания Тръмп за усилията ѝ да убеди Владимир Путин да върне 20 000 отвлечени украински деца на техните семейства.

„Позволете ми да благодаря на вашата съпруга. Тя изпрати писмо относно нашите деца, а моята съпруга, първата дама на Украйна, ѝ отговори с това писмо“, каза Зеленски, предавайки го на Тръмп.

Украинският президент също не останал с празни ръце: Тръмп записал видео с благодарност към Картавцев за подаръка и връчил на Зеленски символичен комплект ключове от Белия дом, съобщиха от офиса на Зеленски.

Тази втора визита беше рязък контраст с първата среща през февруари, когато Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс разкритикуваха Зеленски за това, че не носи костюм, за дръзкото му поправяне на американския президент и за „липсата на благодарност“ към САЩ.

За да избегне повторение на тези унижения, Зеленски пристигна този път придружен от група европейски лидери - и облечен в костюм с военен акцент. Така той намери компромис между позицията си, че като лидер на държава във война няма да носи стандартен костюм, и уважението към американските домакини, пише Politico.

По време на срещата Зеленски многократно благодари на Тръмп и не го поправи, когато той погрешно заяви, че САЩ са отпуснали 300 милиарда долара помощ за Украйна (реалната сума е около 114,63 милиарда евро за периода януари 2022 – юни 2025 г., според Института в Кил).

Усилията на Зеленски изглежда са дали резултат.

Тръмп оцени високо срещата си с него и спомена възможността САЩ да играят роля в осигуряването на гаранции за сигурност за Украйна след мирно споразумение. Макар и да е променил позицията си, че е нужно предварително примирие, за да започнат преговори между Зеленски и Путин, Тръмп не засегна най-лошия сценарий за Киев - принудата да отстъпи значителни части от укрепения Донбас в замяна на малки територии, контролирани от Москва.