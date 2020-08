Известните произведения на изкуството и техните тайни

EN: “Girl Reading a Letter at an Open Window” is an oil on canvas painting by Dutch Golden Age painter Johannes Vermeer painted around 1657. In the painting, a young woman stands in the center of the composition, facing in profile an open window to the left. In the foreground is a table covered with an Oriental rug. On it is the identical Delft plate with fruits. The window reflects the girl's features, while to the right the large green curtain forms a deceptive frame. She is precisely silhouetted against a bare wall that reflects the light and envelops her in its luminosity. Draperies and rug covered tables are common elements in Vermeer’s paintings. The letter is most probably a love letter since x-rays of the canvas have shown that Vermeer had featured a Cupid in the painting in the upper right corner but this was overpainted in 17th c. alterations, which ensures painting’s well-preserved state. Painting is located in Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. ——————————————————— TR: “Açık Pencerede Önünde Mektup Okuyan Kız”, Hollanda Altın Çağ ressamı Johannes Vermeer'in 1657 civarında yaptığı bir yağlıboya resmidir. Ön planda oryantal bir halı ile örtülü bir masa ve üzerinde meyveler olan Delft işi bir tabak bulunuyor. Pencere kızı yansıtırken, sağdaki büyük yeşil perde yanıltıcı bir çerçeve oluşturur. Kız, ışığı yansıtan duvarın parlaklığı içindedir. Perdeler ve halı örtülü masalar Vermeer'in resimlerinde ortak unsurlardır. X-ışınları Vermeer'in sağ üst köşeye yerleştirdiği bir putto/cupid gösterdiğinden, bu mektup büyük olasılıkla bir aşk mektubu olarak yorumlanır. Ancak resmin iyi korunmuş durumunu sağlayan 17. yy’da yapılan iyileştirmelerde üstü kapatılmıştır. Resim Dresden’deki, Gemäldegalerie Alte Meister’da yer almaktadır. #art #arthistory #historyofart #kunst #kunstgeschichte #storiadellarte #sanat #sanattarihi #vermeer #dutchgoldenage #baroque #baroqueart #baroquepainting #oilpainting #oiloncanvas #johannesvermeer #barock #yağlıboya #delft #gemäldegaleriealtemeister #dresden #barok #barocco #dutchpainting #dutchmasters #girlreadingaletteratanopenwindow #briefleserinamoffenenfenster #history #geschichte #tarih

