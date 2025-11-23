България

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Днес, след временно спиране на валежите, след обяд на места в западната половина от България отново ще завали

23 ноември 2025, 06:56
Вендинг автоматите в риск преди въвеждането на еврото

Вендинг автоматите в риск преди въвеждането на еврото
Александър Йорданов: Идват добри дни за българската демокрация

Александър Йорданов: Идват добри дни за българската демокрация
В Стара Загора започна първата мащабна акция срещу тютюнопушенето около училищата

В Стара Загора започна първата мащабна акция срещу тютюнопушенето около училищата
Срещу промените в паркирането: Протестиращи в София образуваха жива верига и затвориха цяло кръстовище

Срещу промените в паркирането: Протестиращи в София образуваха жива верига и затвориха цяло кръстовище
Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София
Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански, паднали са над 90 л/м²

Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански, паднали са над 90 л/м²
Времето в събота: Слънце, дъжд, гръмотевици и температури до 22°

Времето в събота: Слънце, дъжд, гръмотевици и температури до 22°
Румен Радев за американския план за Украйна: От три години предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията

Румен Радев за американския план за Украйна: От три години предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията

П рез нощта през страната премина студен атмосферен фронт. Валежи от дъжд имаше в Западна и Централна Северна България. 

Днес, след временно спиране на валежите, след обяд на места в западната половина от България отново ще завали. С понижаване на температурите, привечер в планинските райони на Западна България дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира. 

Над Южна България облачността ще се разкъсва и след обяд ще е предимно слънчево. Вятърът постепенно ще се ориентира от запад-северозапад и ще е до умерен. В източната част от страната ще се задържи от юг-югоизток. 

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в Източна България ще са между 10° и 15°. Максималните температури ще са от 6°-7° в северозападните райони до 18°-19° в югоизточните. За София минимална около 5°, максимална – около 10°.

От уют до безпокойство: различните лица на есента
11 снимки
есен дъжд
есен тъга тъжна
есен листа
нарисувано слънце дъжд есен

Над планините 

облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има превалявания от дъжд, в местата над 1800 метра – от сняг. С нахлуването на студен въздух от северозапад, привечер в по-ниските части в масивите от Западна България дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира. Ще продължи да духа бурен югозападен вятър, който след обяд постепенно ще отслабва и ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието

облачността ще е по-често значителна, но след обяд ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 17°-19°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През първите дни от новата седмица ще е без валежи. В понеделник ще бъде слънчево, във вторник - с разкъсана средна и висока облачност. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихне и в понеделник сутринта ще е студено с минимални температури близки до 0°. След обяд вятърът отново ще е от юг-югозапад и с него ще се затопля, във вторник минималните температури ще са предимно между 3° и 8°, а максималните от 8°-9° в северозападните до 18°-19° в югоизточните райони.

Подробна прогноза за времето вижте в Sinoptik.bg

Източник: НИМХ    
времето прогноза ноември неделя дъжд сняг
Последвайте ни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Заради дронове: Спряха трафика на летището в Айндховен

Заради дронове: Спряха трафика на летището в Айндховен

Пожар на товарен кораб причини силно задимяване в части от Лос Анджелис

Пожар на товарен кораб причини силно задимяване в части от Лос Анджелис

Предлагат по 392 евро за Коледа и Великден за всеки пенсионер

Предлагат по 392 евро за Коледа и Великден за всеки пенсионер

pariteni.bg
Ineos влиза в спираловидна въртележка надолу

Ineos влиза в спираловидна въртележка надолу

carmarket.bg
<p>Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански</p>
Ексклузивно

Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански

Преди 23 часа
При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София
Ексклузивно

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

Преди 21 часа
<p>Русия съобщи за <strong>нова голяма победа</strong> в Източна Украйна</p>
Ексклузивно

Русия съобщи за нова голяма победа в Източна Украйна

Преди 18 часа
22 ноември: Убийството, което разтърси света
Ексклузивно

22 ноември: Убийството, което разтърси света

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай: -Защо колата ви се движи на зиг-заг? -Ами, изпих няколко чаши. -Това не е причина да давате на жена си да кара.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Любопитно Преди 51 минути

Анализирайки кръвни проби от пациенти с дълъг COVID, екип от медицински изследователи е идентифицирал необичайни микроскопични структури

Ден или уикенд край града: Идеалното място за релакс, забавления и среща с природата

Ден или уикенд край града: Идеалното място за релакс, забавления и среща с природата

Любопитно Преди 53 минути

Протестиращи в Сърбия искат отговорност за нападенията срещу студенти

Протестиращи в Сърбия искат отговорност за нападенията срещу студенти

Свят Преди 9 часа

Трагедията на гарата в северния град Нови Сад на 1 ноември 2024 г. предизвика до голяма степен мирно национално протестно движение, водено от университетски студенти и преподаватели

,

Нов рекорд на Гинес: Мъж побра 81 клечки в носа си в чест на децата си

Любопитно Преди 10 часа

Предишният рекорд е 68

Газа и Израел се обвиняват взаимно за неспазване на примирието

Газа и Израел се обвиняват взаимно за неспазване на примирието

Свят Преди 10 часа

Израел и Хамас се споразумяха за посредническото на САЩ прекратяване на огъня, което влезе в сила на 10 октомври

.

Тръмп: Предложеният план за мир в Украйна не е окончателен

Свят Преди 11 часа

„Войната трябва да приключи по един или друг начин“, заяви Тръмп пред репортери

сватба

146-сантиметрова булка се качи на стол, за да каже „Да“ на 190-сантиметровия си младоженец

Любопитно Преди 11 часа

Тъй като жената е значително по-ниска, хората често бъркали мъжа с по-големия ѝ брат или настойник

,

Зеленски нареди одит на украинския отбранителен сектор

Свят Преди 12 часа

Миндич и друг заподозрян, също укриващ се, Александър Цукерман, бяха добавени днес към списъка на издирваните от Украйна лица, съобщи министерството на вътрешните работи

Силен снеговалеж изненада Босна и Херцеговина

Силен снеговалеж изненада Босна и Херцеговина

Свят Преди 12 часа

В понеделник се очаква слънчево време с постепенно заоблачаване през деня

Борисов: Приветствам усилията на САЩ и на Тръмп за справедлив мир в Украйна

Борисов: Приветствам усилията на САЩ и на Тръмп за справедлив мир в Украйна

България Преди 13 часа

Това написа лидерът на ГЕРБ в профила си във фейсбук

Фридрих Мерц призова Русия да спре агресията срещу Украйна

Фридрих Мерц призова Русия да спре агресията срещу Украйна

Свят Преди 13 часа

Той изтъкна, че Русия има отговорността да спре огромното въздействие на войната върху световната икономика

Европа изпратила на САЩ свой проект за спиране на конфликта в Украйна

Европа изпратила на САЩ свой проект за спиране на конфликта в Украйна

Свят Преди 14 часа

Според списанието, европейските лидери работят по контрапредложения от петък вечерта

Израелски въздушни удари убиха девет души в Газа

Израелски въздушни удари убиха девет души в Газа

Свят Преди 14 часа

Свидетели и лекари съобщиха, че първата атака е поразила кола в гъсто населената квартал Римал, като я е запалила

Медицински хеликоптер транспортира спешно мъж от Ямбол, паднал от високо

Медицински хеликоптер транспортира спешно мъж от Ямбол, паднал от високо

България Преди 14 часа

Пострадалият ще бъде транспортиран с линейка до авиобаза "Безмер"

Нов случай на отравяне в Истанбул: Хоспитализираха 25 души, посетили ресторант в града

Нов случай на отравяне в Истанбул: Хоспитализираха 25 души, посетили ресторант в града

Свят Преди 15 часа

Потърпевшите са яли лахмаджун

Украйна и САЩ ще преговарят в Швейцария за прекратяване на войната

Украйна и САЩ ще преговарят в Швейцария за прекратяване на войната

Свят Преди 15 часа

Тръмп даде на Киев по-малко от седмица, за да одобри плана от 28 точки

Всичко от днес

От мрежата

Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

dogsandcats.bg

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг в неделя

sinoptik.bg
1

Двойно повече гигантски панди в Китай

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 23 ноември, неделя

Edna.bg

Бухти със сирене, сметана и сладко

Edna.bg

Макс Верстапен покори Лас Вегас

Gong.bg

Монтана в опит да препъне лидера Левски

Gong.bg

Дъжд и сняг в неделя

Nova.bg

Администрацията на Тръмп не може да разширява ускореното депортиране на мигранти

Nova.bg