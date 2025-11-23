Украйна порази ТЕЦ в Московска област

У крайна порази важна топлоелектрическа централа в Московска област с дронове. В резултат на удара е възникнал пожар и се е наложило да се включат резервни мощности, предаде Ройтерс, като се позова на губернатора на Московската област Андрей Воробьов.

"Тази сутрин беше извършена атака с дронове срещу Шатурската ТЕЦ. Част от дроновете бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана, а няколко паднаха на територията на централата. На обекта възникна пожар, който вече е локализиран. Службите за справяне с извънредни ситуации продължават да работят", написа в канала си в Telegram Воробьов, цитиран от ТАСС.

Руска атака с ракети и дронове унищожи една от най-големите електроцентрали в Украйна

Губернаторът отбеляза, че електроснабдяването в града не е нарушено, а превключването към резервните линии е извършено оперативно. В района са изпратени мобилни блок-модулни котелни инсталации, за да поддържат топлоснабдяването, докато ситуацията бъде напълно стабилизирана.

Според Воробьов положението е под контрол и няма заплаха за жителите.

Изключиха два блока на руска електроцентрала в Ростовска област след пожар

Шатурската ТЕЦ се намира на около 120 км източно от Кремъл, отбелязва Ройтерс.

По-рано руското министерство на отбраната съобщи, че тази нощ системите за ПВО са прехванали и унищожили 75 дрона над територията на Русия и над Черно море, някои от тях - над Московска област.